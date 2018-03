Opel station wagon: Διαχρονική αξία

Τα σημερινά μοντέλα Opel Astra Sports Tourer και Insignia Sports Tourer διαθέτουν όλα όσα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο station wagon: είναι ιδανικά για οικογένεια και ταξίδια, κατάλληλα για κάθε χρήση, προσωπική ή εταιρική. Προσφέρουν χωρητικότητα για τη μεταφορά αποσκευών και εξοπλισμού, ευρυχωρία για επιβάτες, ανέσεις και κορυφαίες τεχνολογίες. Η σημερινή γενιά station wagon της Opel παρέχει όλα τα παραπάνω, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση της μάρκας. Άλλωστε ο κατασκευαστής αποτελεί σύμβολο ισχυρών station wagon που έχουν μεταφέρει εκατομμύρια οδηγούς επί δεκαετίες. Από τη δεκαετία του 1950, η Opel έχει συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των station wagon μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ακόμα και αν η ευφυής ιδέα για ευέλικτη χρήση του ίδιου αυτοκινήτου τόσο για επαγγελματικούς όσο και για ιδιωτικούς σκοπούς προέρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εν τούτοις ο Γερμανός κατασκευαστής την έκανε δημοφιλή στην Ευρώπη, με το Olympia Rekord Caravan.

Η Opel παρουσίασε το πρώτο της πραγματικό station wagon τη Φρανκφούρτη το 1953: το Olympia Rekord έχοντας πλαϊνά παράθυρα στο κιβωτοειδές πίσω τμήμα λανσαρίστηκε σαν ένα ευέλικτο επιβατικό αυτοκίνητο μαζί με την έκδοση sedan. Και οι δύο εκδόσεις είχαν ένα σύγχρονο αυτοφερόμενο αμάξωμα. Το ελκυστικό station wagon εγκαινίασε ένα νέο τύπο μοντέλου, το οποίο έμελλε να καταγραφεί στην ιστορία του αυτοκινήτου προσδιορίζοντας ένα ολόκληρο είδος αυτοκινήτου: το CarAVan. Σύμφωνα με το θρύλο, ο συνδυασμός των λέξεων car” και van ήταν η απάντηση στο ερώτημα - αίνιγμα είναι αυτό car ή van. Εκτός από CarAVan, οι Γερμανοί ονόμαζαν το νέο αμάξωμα και Kombi –σύντμηση του Kombinationskraftwagen, ενός μοντέλου που συνδύαζε τα χαρακτηριστικά δύο ειδών οχημάτων.

Αντίθετα με τα προηγούμενα, κιβωτοειδή van διανομών, το Opel Olympia Rekord Caravan ήταν πολυτελέστατο για την εποχή του. Σύμφωνα με τη διαφήμιση της Opel για το νέο Caravan, «Με λίγες απλές κινήσεις και χωρίς μεγάλη προσπάθεια, τα πίσω καθίσματα μπορούν να αναδιπλώνονται – το κομψό, ευυπόληπτο Opel Caravan έχει γίνει ένα όχημα μεταφορών με υψηλή χρηστικότητα και πραγματική οικονομία.» Συνδυάζοντας τα οφέλη μιας άνετης λιμουζίνας με αυτές ενός ευρύχωρου van, το Opel Olympia Rekord Caravan σημείωσε επιτυχία στην Ευρώπη από την αρχή και σηματοδότησε μία άνοδο των μοντέλων station wagon.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Opel ανέβασε τον πήχη, παρουσιάζοντας το Olympia Rekord P1 με εμπρός άξονα νέας σχεδίασης με διπλά ψαλίδια και πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο τριών σχέσεων με επιλογέα στην κολώνα του τιμονιού. Η Opel και πάλι προσέφερε μία έκδοση station γι αυτό το μοντέλο, που αντίθετα με τη λιμουζίνα ονομαζόταν απλά Olympia P1. Ήταν ένα όνομα που προσέλκυε: μόνο τα δύο πρώτα χρόνια παραγωγής, η Opel πούλησε πάνω από 100.000 μονάδες του station wagon.

Καθώς η αναλογία των πωλήσεων caravan ανέβαινε συνεχώς στη μεσαία κατηγορία, τα επόμενα χρόνια η Opel λανσάρισε τη φιλοσοφία του station wagon στην κατηγορία των συμπαγών με τη μορφή του Kadett A. Το Opel Kadett Caravan έφερε την επανάσταση στην κατηγορία των συμπαγών μοντέλων το 1963. Ένας μεγάλος χώρος αποσκευών και μία ευρύχωρη καμπίνα για μέχρι έξι άτομα χάρη στην τρίτη σειρά καθισμάτων και επιπλέον, ένας νέος κινητήρας με χαμηλό κόστος συντήρησης ήταν τα συστατικά της επιτυχημένης συνταγής του Kadett A. Η ευρυχωρία του εσωτερικού εντυπωσίασε βαθιά τους ιδιοκτήτες των συμβατικών μικρών αυτοκινήτων. Πίσω, υπήρχε ένας κανονικός χώρος αποσκευών και η τάπα του ρεζερβουάρ βρισκόταν στο εξωτερικό. «Δεν έχεις ποτέ τη μυρωδιά της βενζίνης στο χώρο αποσκευών» έλεγαν οι άνθρωποι της Opel, κλείνοντας το μάτι. Με το σύγχρονο, υγρόψυκτο κινητήρα του, τοποθετημένο μπροστά, το Kadett είχε ένα ακόμα σημαντικό σχεδιαστικό πλεονέκτημα σε σχέση με το Beetle. Η τετρακύλινδρη μονάδα 993 κ.εκ. απέδιδε 40 ίππους. Αυτό εκτόξευσε τις πωλήσεις caravan σε νέα ύψη: Η Opel παρήγαγε σχεδόν 650.000 μονάδες του Kadett A σε όλες τις εκδόσεις αμαξωμάτων μέχρι το τέλος παραγωγής το 1965, από αυτά, σχεδόν το ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα ήταν station wagon. Εκείνη την εποχή σχεδόν το ένα στα δύο Γερμανικά station wagon κατασκευαζόταν στο Rüsselsheim.

Η σειρά Opel Rekord C είχε μεγάλη ποικιλία: παρουσιάστηκε το 1966, οι πελάτες μπορούσαν να διαλέξουν μεταξύ του δίθυρου και του τετράθυρου καθώς και του τρίθυρου και για πρώτη φορά του πεντάθυρου caravan. Η Opel προσέφερε επίσης το Rekord C ως van διανομών χωρίς πίσω πλαϊνά παράθυρα. Πέντε κινητήρες από 58 έως 95 ίππους προσέφεραν επιδόσεις για όλες τις ανάγκες. Το Rekord C έγινε το πιο επιτυχημένο μοντέλο Rekord, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο για πρώτη φορά στην Opel. Συνολικά 1.253.161 μονάδες πέρασαν από τη γραμμή συναρμολόγησης. Ιδιαίτερη τιμή δόθηκε σε ένα ειδικό Rekord C Caravan: το 1971 ήταν επισήμως το 10.000.000ό Opel που είχε κατασκευαστεί.

Το 1970, η Opel λανσάρισε μία νέα γενιά station wagon, που εκτός από όχημα μεταφορών κάλυπτε και οικογενειακές ανάγκες και απαιτήσεις δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, ενώ ξεχώριζε με τα σπορ χαρακτηριστικά και το στυλ του. Η Opel είχε ήδη δώσει μία γεύση από αυτό τα όχημα το 1968 στη Γενεύη με τη μελέτη Commodore Voyage. Αυτό το μεγάλο station wagon είχε ειδικές πλαϊνές επενδύσεις τύπου ξύλου, θυμίζοντας τα αμερικανικά μοντέλα, γνωστά και ως American Woodies. Αν και η μελέτη ποτέ δεν έφτασε στη μαζική παραγωγή, άνοιξε την πόρτα για νέα πειράματα στο Opel Styling, όπως ονομαζόταν εκείνη την εποχή το κέντρο σχεδίασης. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές της δεκαετίας του '70, οι σχεδιαστές δούλεψαν πάνω σε διάφορα κομψά και φινετσάτα station wagon με μεγάλα παράθυρα. Όλα είχαν το όνομα Voyage για να υπογραμμίσουν μία σχεδίαση προσανατολισμένη περισσότερο στις σπορ δραστηριότητες και στην πολυτέλεια. Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για μία νέα γενιά station wagon, που συνδύαζε την ευρυχωρία και την πολυτέλεια, με μεγάλα παράθυρα και άριστη αίσθηση χώρου. Το 1970 το πρωτότυπο έφτασε στην αγορά με την ονομασία Ascona Voyage (εκτός από τη συνήθη έκδοση caravan) και έφερε τη χαρακτηριστική, πλαϊνή επένδυση σε απομίμηση ξύλου και μία οροφή από βινύλιο. Με το όνομά του, το Voyage ήδη έδειχνε προς τα πού πήγαινε η ιστορία των station wagon. Γεννήθηκε ο προάγγελος του Shooting Brake. Η Opel για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε πρωτοπόρος. Ταυτόχρονα, η εταιρεία παρέμεινε πιστή στη δέσμευσή της να κατασκευάζει όμορφα και πρωτίστως πρακτικά αυτοκίνητα. Από το 1972, το Rekord D εμπλούτισε τη γκάμα στην ανώτερη μεσαία κατηγορία. Ήταν διαθέσιμο σαν λιμουζίνα, coupe και ασφαλώς σαν τρίθυρο και τετράθυρο caravan. Το caravan κυκλοφόρησε επίσης για πρώτη φορά με κινητήρα diesel. Για να αποφευχθούν οι παρανοήσεις μεταξύ των πελατών, η νέα γενιά Rekord αρχικά κυκλοφόρησε με το ακρωνύμιο Rekord II αντί του D δηλαδή diesel.

Το πρώτο μισό της δεκαετίας του '80 η Opel επένδυσε πάνω από δύο εκατομμύρια μάρκα στο Omega, μια εντελώς νέα φιλοσοφία οχήματος. Το νέο, μεσαίο μοντέλο, που έφτασε στην αγορά το 1986, διέθετε επαναστατική αεροδυναμική. Η λιμουζίνα είχε συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,28 και το caravan 0,32 εξαιρετική τιμή για τις διαστάσεις του 4,73 x 1,77 x 1,48 m (μήκος/πλάτος/ύψος). Το αποτέλεσμα αυτό έγινε εφικτό χάρη στις σχεδιαστικές αναβαθμίσεις όπως η εξομάλυνση όλων των επιφανειών, η χρήση κρυστάλλινων επιφανειών χωρίς εσοχές και κρυφών βραχιόνων υαλοκαθαριστήρων και ένα απότομα κεκλιμένο πίσω τμήμα, η βάση για οικονομική κατανάλωση. Αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν όταν οι οδηγοί του Omega Caravan άνοιγαν την πίσω πόρτα. Ο όρος πορτμπαγκάζ υποτιμούσε αυτόν τον XXL χώρο αποσκευών. Με επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης έως 1,98 μ. το station wagon είχε χωρητικότητα 1.850 λίτρων για τη μεταφορά αποσκευών και άλλων αντικειμένων. Χωρούσε φορτία 630 κιλών, ενώ η φόρτωση ήταν εξαιρετικά εύκολη λόγω του χαμηλού κατωφλίου, ύψους μόλις 60 εκατ. Οι μηχανικοί εξασφάλισαν την ασφάλεια και άνεση του Omega Caravan ακόμα και πλήρως φορτωμένο, σχεδιάζοντας το πλαίσιο ασφαλείας DSA (Dynamic Safety Action), που μαζί με το στάνταρ σύστημα ABS εξασφάλιζε κορυφαία κατευθυντική ευστάθεια ακόμα και σε κρίσιμες συνθήκες.

Περίπου 4,1 εκατομμύρια Astra F κατασκευάστηκαν μεταξύ 1991 και 1997, αναδεικνύοντάς το σε bestseller όλων των εποχών για την Opel. Οι εργασίες εξέλιξης επικεντρώθηκαν στο συνδυασμό σύγχρονης σχεδίασης με περισσότερο χώρο στο εσωτερικό, αναβαθμισμένη άνεση και μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία. Ο διάδοχος του Kadett πήρε το όνομα του αντίστοιχου Βρετανικού μοντέλου (η τέταρτη γενιά Kadett κυκλοφορούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο σαν Vauxhall Astra από το 1980). Το ευρύχωρο Astra Caravan ήταν δημοφιλές από την αρχή. Οι ιδιώτες αγοραστές προτιμούσαν το πλούσια εξοπλισμένο Caravan Club με 115 ίππους. Όλα τα Astra προσέφεραν ένα ενεργό σύστημα ζωνών ασφαλείας με εντατήρες μπροστά, ιμάντες ρυθμιζόμενους κατά ύψος και βάσεις καθισμάτων καθώς και πλαϊνή προστασία με διπλές ατσάλινες σωληνωτές δοκούς σε όλες τις πόρτες. Όλοι οι κινητήρες διέθεταν καταλυτικούς μετατροπείς.

Το 2009 Opel ξεκίνησε και πάλι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των station wagon. Το όνομα Insignia Sports Tourer έδειχνε ότι οι σχεδιαστές είχαν αποτυπώσει με επιτυχία τη δυναμική εμφάνιση του νέου μεσαίου Opel και στην κατηγορία station wagon, ένα αθλητικό, κομψό αυτοκίνητο σε όλα τα επίπεδα. Το lifestyle station wagon διέθετε κορυφαίες τεχνολογίες σε ένα σπορ, υψηλής ποιότητας αμάξωμα και απέπνεε την ίδια αθλητική, επιβλητική κομψότητα με τις sedan εκδόσεις. Το ελκυστικό εξωτερικό φιλοξενούσε κορυφαίες τεχνολογίες: οι πελάτες μπορούσαν να επιλέξουν από μία ευρεία γκάμα πέντε βενζινοκινητήρων και τεσσάρων turbodiesel με ισχύ από 110 έως 260 ίππων και ροπή έως 400 Nm. Με το νέο, προσαρμοζόμενο σύστημα τετρακίνησης (4x4) και το πλαίσιο FlexRide, το Sports Tourer εντυπωσίασε με την εξαιρετική ευστάθεια, τη βέλτιστη πρόσφυση και την κορυφαία συμπεριφορά σε όλες τις οδηγικές συνθήκες. Η εμπρός κάμερα Opel Eye με Traffic Sign Assist και Lane Departure Warning έκανε την πρεμιέρα της σε αυτό το μοντέλο. Εργονομικά καθίσματα πολλαπλών ρυθμίσεων, πιστοποιημένα από τους ειδικούς του Aktion Gesunder Rücken e.V (Καμπάνια για πιο Υγιή Πλάτη) προσέφεραν αυξημένα επίπεδα άνεσης. Το πρακτικό station wagon είχε μεταμορφωθεί σε ένα ευέλικτο και μοντέρνο σύντροφο στο ταξίδι με εγγυημένη άνεση και ευεξία για τους επιβάτες.