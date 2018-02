2018-2019 FIA WEC Super Season: Λάβετε θέσεις

Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του φετινού grid για το 2018-2019 FIA World Endurance Championship Super Season, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν διαδικτυακά νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, αν μη τι άλλο αφήνουν πολλές υποσχέσεις για μια συναρπαστική αγωνιστική σεζόν σε όλες τις κατηγορίες του θεσμού: τις LMP1, LMP2, LMGTE Pro και LMGTE Am. Συνολικά, στους 8 αγώνες του φετινής Super Season, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται, θα λάβουν μέρος 36 αυτοκίνητα από 12 διαφορετικά κράτη, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος από τη σύσταση του WEC το 2012.

Οι καλύτερες ομάδες από όλο τον κόσμο θα δώσουν φέτος το «παρών» για μια συναρπαστική, όπως προμηνύεται, 14μηνη μάχη, με τους πρωταθλητές να στέφονται στον τελικό γύρο του θεσμού, στον 24ωρο αγώνα του Man, τον Ιούνιο του 2019. Αξίζει να σημειωθεί πως για την αγωνιστική περίοδο 2019-20, ο θεσμός του Π.Π. Αντοχής θα επιστρέψει σε μια «κανονική» σεζόν διάρκειας 10 μηνών.

Η σεζόν ανοίγει φέτος με τον 6ώρο αγώνα στο Spa στις 5 Μαΐου, με τους αγωνιζόμενους να «μετακομίζουν» στο Μαν της Γαλλίας για τον 24ωρο αγώνα στις 16 και 17 Ιουνίου. Στις 6 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Silverstone στη Μ. Βρετανία ένας ακόμα 6ωρος αγώνας. Μετά από μια μικρή καλοκαιρινή ανάπαυλα, ομάδες και οδηγοί θα κατευθυνθούν στην στο Fuji της Ιαπωνίας (14 Οκτωβρίου) πριν ταξιδέψουν στη Σαγκάη στις 18 Νοεμβρίου. Το χειμερινό διάλλειμα σταματά με τον αγώνα των 1.500 μιλίων στο Sebring της Φλόριντα (16-17 Μαρτίου 2019). Ο θεσμός θα ολοκληρωθεί με την επιστροφή του στο Spa του Βελγίου στις 4 Μαΐου και τη διεξαγωγή του αγώνα του Μαν το διήμερο 15-16 Ιουνίου 2019.

Στην κατηγορία LMP1 (10 συμμετοχές) δύο πιο σημαντικές ειδήσεις της «διευρυμένης» σεζόν 2018-2019 είναι αφενός η παρουσία του δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της F1, Fernando Alonso, στα γκαράζ της Toyota Gazoo Racing, αφετέρου η επιστροφή της ομάδας Rebellion Racing, η οποία πέρσι κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο στην κλάση LMP2. Εξίσου… δυνατό είναι και το come-back της SMP Racing με δύο πρωτότυπα της BR Engineering και οδηγούς τους Vitaly Petrov και Mickail Aleshin.

Στην κλάση LMP2 (7 συμμετοχές), ο κινητήρας που θα χρησιμοποιούν όλες οι ομάδες θα είναι ένας V8 4,2 λίτρων της εταιρείας Gibson, με τις Oreca, Dallara, Alpine και Ligier να παρέχουν το πλαίσιο.

Στην κατηγορία LMGTE Pro (10 συμμετοχές) το «παρών» θα δώσει η νέα BMW M8 GTE, η οποία θα πλαισιώσει διεκδικώντας τον τίτλο στο FIA GT World Championship τις Aston Martin Vantage AMR, Ferrari 488 GTE, Ford GT και Porsche 911 RSR .

Στην κλάση LMGTE Am (9 συμμετοχές) ο θεσμός καλωσορίζει από φέτος τις ομάδες MR Racing, TF Sport και Team Project 1, οι οποίες θα συναγωνιστούν τις Dempsey-Proton Racing, Gulf Racing, Clearwater Racing, Spirit of Race and Aston Martin Racing.

Αξίζει να σημειωθεί πως ειδικά για τον 24ωρο αγώνα του Μαν, η Ferrari θα παρατάξει τρία αυτοκίνητα στην κατηγορία LMGTE Pro ως απάντηση στις τέσσερις συμμετοχές των Porsche και Ford. Έτσι, στην εν λόγω κλάση, χάρη και στην παρουσία των εργοστασιακών Chevrolet Corvette C7.Rs, το «παρών» θα δώσουν στον πιο διάσημο αγώνα αντοχής του πλανήτη 17 στο σύνολο αυτοκίνητα. Στην LMGTE Am οι παρουσίες στους δύο αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία θα είναι αυξημένες κατά τέσσερις._X.A.

