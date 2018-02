Η Abarth στους αγώνες του 2018

Στην τελετή απονομής των βραβείων του Abarth Selenia 2017 Trophy, η οποία έλαβε χώρα στο Officine Abarth, ο Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brand, και ο Fabio Migliavacca, head of Racing, παρουσίασαν το Abarth 124 spider στον νικητή του Abarth 124 rally Selenia Trophy, Fabrizio Andolfi Junior, και τα χρηματικά βραβεία στον κάτω των 23 ετών νικητή, Andrea Modanesi, και τον νικητή του σιρκουί αγώνων Abarth Selenia Trophy, Cosimo Barberini. Η περίσταση ήταν επίσης ιδανική ευκαιρία για την παρουσίαση των πλάνων της μάρκας για τους αγώνες το 2018, που έχουν επικεντρωθεί, όσον αφορά τα ράλι, σε ένα φιλόδοξο διεθνές πλάνο που σχετίζεται με το FIA R-GT Cup, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την εθνική σειρά στις διάφορες χώρες της Ευρώπης, και όσον αφορά τους αγώνες πίστας, στο Abarth Selenia Trophy και στο Ιταλικό και Γερμανικό πρωτάθλημα F4.

Abarth 124 rally Selenia International Challenge

Η βασική καινοτομία είναι το διεθνές πλαίσιο των προωθητικών πρωταθλημάτων της Abarth, τα οποία βρίσκονται στην κορυφαία θέση του ημερολογίου των αγώνων, φέρνοντας την μάρκα του Σκορπιού σε μερικούς από τους πιο σκληρούς και δύσκολους δρόμους της Ευρώπης. Μετά από το εντυπωσιακό ντεμπούτο το 2017, στο οποίο το Abarth 124 rally κέρδισε τον Ιταλικό και τον Ισπανικό τίτλο στην κατηγορία του, η Abarth έχει αποφασίσει να στοχεύσει ψηλά, εκχωρώντας βραβεία και παρέχοντας κίνητρα για να τερματίσει στην κορυφή των διεθνών πρωταθλημάτων, μέσω του Abarth 124 rally International Challenge.

Το 2017, το Abarth 124 rally κέρδισε την κατηγορία R-GT στα Ιταλικά Πρωταθλήματα, με τον Fabrizio Andolfi Jr, και στην Ισπανία, με τον Alvaro Muñiz Mora, επιδεικνύοντας εξαιρετική αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα από τον πρώτο κιόλας αγώνα: ο Andolfi τερμάτισε και στους 10 αγώνες που συμμετείχε (7 έγκυρους για το 124 Rally Selenia Trophy, μαζί με το Rally di Romagna, το Rally San Marino σε χωματόδρομους και το Rallye du Valais), κερδίζοντας 8 φορές στην κατηγορία του και επιτυγχάνοντας πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ακόμα μία εξαιρετική απόδειξη των δυνατοτήτων του Abarth spider ήρθε πολύ πρόσφατα στο Montecarlo Rallye, όπου ο Andrea Nucita και ο Marco Vozzo κατέγραψαν ένα απίστευτο 4ο συνολικό καλύτερο χρόνο – μεταξύ των επισήμων των WRCs – στο στάδιο των πιο δύσκολων ειδικών ελέγχων της εκδήλωσης, που γίνονται κάτω από ακραίες συνθήκες με χιόνι και πάγο. Κάνοντας καλή χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων του κινητήρα και των εντολών ελέγχου πρόσφυσης, ο Ιταλός οδηγός έδειξε ότι οι δύσκολες συνθήκες βγάζουν το καλύτερο εαυτό για με αυτοκίνητο κίνηση στους πίσω τροχούς, βοηθώντας να κάνει τον ειδικό αγώνα ακόμα πιο θεαματικό.

Το Abarth Selenia Trophy στις πίστες αγώνων

Το Abarth Selenia Trophy, έγινε για δέκατη φορά αυτό τον χρόνο. Ένα πραγματικό ρεκόρ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από την αρχή, είναι το Abarth 500 Assetto Corse, που ξεκίνησε το 2012 σαν Abarth 695 Assetto Corse, και αναβαθμίστηκε περαιτέρω το 2014 για να αυξηθεί η ιπποδύναμη του στα 215 HP, αποδίδοντας επιδόσεις απόλυτης υπεροχής, και αληθινή ανατριχίλα στους θεατές.

Οι οδηγοί μπορούν να αγωνιστούν στο Abarth 2018 Trophy είτε με το Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione ή με το Abarth 500 Assetto Corse, σε διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχει μία ειδική προσοχή σε νεαρούς οδηγούς με ηλικία από 16 έως 18 ετών, οι οποίοι μπορούν να λάβουν μέρος αυτή την φορά στο πρωτάθλημα, χάρη σε μία συμφωνία με την Acisport η οποία βοηθάει αυτούς τους εξελισσόμενους αγωνιζόμενους και αγωνιζόμενες να κερδίσουν την δική τους άδεια αγώνων εκτελώντας ειδικούς δοκιμαστικούς γύρους για αυτούς. Θα υπάρξει επίσης μία ειδική κατηγορία για γυναίκες οδηγούς.

Η διοργάνωση του Abarth Selenia Trophy αποτελείται από 7 αγώνες, 2 εκ των οποίων στο εξωτερικό. Το πρωτάθλημα αυτό λαμβανει όλο και περισσότερο διεθνή χροιά, προσελκύοντας ένα μεγάλο αριθμό οδηγών από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο νικητής της διοργάνωσης του 2017 ήταν ο Ιταλός οδηγός Cosimo Barberini, μπροστά από τον Juuso Pajuranta από την Φιλανδία, τον Joakim Darbom από την Σουηδία και τον Kuzey Eroldu από την Τουρκία.

Formula 4 σε Ιταλία, Γερμανία, Βόρεια Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Δεδομένης της εξαιρετικής επιτυχίας που σημειώθηκε στην Ιταλία και στην Γερμανία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διοργανώσεων, η Abarth έχει αποφασίσει να υποστηρίξει την τέταρτη έκδοση του Πρωταθλήματος F4 στην Γερμανία και να επιβεβαιώσει εκ νέου τη συμμετοχή της στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σαν χορηγός και επίσημος προμηθευτής κινητήρων.

Ο κινητήρας 1.4 Turbo t-Jet με 160 HP, προέρχεται από εκείνον που τοποθετείται στο νόμιμο για κυκλοφορία στο δρόμο 595 και χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα Abarth που συμμετέχουν στα Abarth Trophies, θα εξοπλίζει και πάλι αυτή την χρονιά όλα τα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα από τον Ιταλό κατασκευαστή Tatuus. Στην προηγούμενη διοργάνωση, περισσότεροι από 40 μικρής ηλικίας οδηγοί αγωνίστηκαν στο Γερμανικό Πρωτάθλημα και πάνω από 30 στο Ιταλικό. Θα λάβει χώρα ένα πρωτάθλημα στα κράτη της Βόρειας Ευρώπης και ένα άλλο στην Μέση Ανατολή με το ίδιο μοντέλο του αυτοκινήτου.

Ημερολόγια

Abarth Selenia Trophy

29 Απριλίου Imola

13 Μαΐου Paul Ricard (Γαλλία)

10 Ιουνίου Red Bull Ring (Αυστρία)

24 Ιουνίου Misano Adriatico

15 Ιουλίου Mugello

16 Σεπτεμβρίου Vallelunga

7 Οκτωβρίου Monza

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ράλι FIA

22-24 Μαρτίου Rally Acores (Πορτογαλία)

3-5 Μαΐου Rally Islas Canarias (Ισπανία)

1-3 Ιουνίου Acropolis Rally (Ελλάδα)

15-17 Ιουνίου Cyprus Rally (Κύπρος)

20-22 Ιουλίου Rally Roma Capitale (Ιταλία)

24-26 Αυγούστου Barum Rally (Βουλγαρία)

21-23 Σεπτεμβρίου Rally of Poland (Πολωνία)

12-14 Οκτωβρίου Rally Liapaja (Λετονία)

FIA R-GT CUP

22-28 Ιανουαρίου Montecarlo Rallye

6-8 Απριλίου Tour de Corse (Γαλλία)

20-22 Ιουλίου Rally Roma Capitale (Ιταλία)

24-26 Αυγούστου Barum Rally (Τσεχία)

18-20 Οκτωβρίου Rallye du Valais (Ελβετία)

Ιταλικό πρωτάθλημα F4 πριμοδοτούμενο από την Abarth

22 Απριλίου Adria International Raceway

13 Μαΐου Paul Ricard (Γαλλία)

3 Ιουνίου Monza

17 Ιουνίου Misano Adriatico

29 Ιουλίου Imola

16 Σεπτεμβρίου Vallelunga

28 Οκτωβρίου Mugello

Πρωτάθλημα ADAC F4 πριμοδοτούμενο από την Abarth

13 Απριλίου Oschersleben

18 Μαΐου Lausitzring

8 Ιουνίου Red Bull Ring

3 Αυγούστου Nurburgring

7 Σεπτεμβρίου Sachsenring

21 Σεπτεμβρίου Hockenheim