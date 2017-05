Nicky Hayden: 1981-2017

Ο Nicky Hayden, ο οποίος χθες Δευτέρα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του ύστερα από τον «εμβολισμό» του από αυτοκίνητο την περασμένη βδομάδα κατά τη διάρκεια που ο αμερικανός αναβάτης πραγματοποιούσε στην Ιταλία τη συνηθισμένη για τον ίδιο προπόνησή του στο δρόμο με ποδήλατο, ήταν ένας πραγματικός Πρωταθλητής. Εντός πίστας, αλλά και έξω από αυτή. Μια σπάνια προσωπικότητα, ένας αληθινός μαχητής και συνάμα ένας άνθρωπος που κατά γενική ομολογία δεν είχε εχθρούς. Παρά μόνο φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Nicky, o «the nicest man in Grand Prix racing», όπως αποκαλούταν, ο «Kentucky Kid», όπως τον φώναζαν οι στενοί και όχι μόνο φίλοι του, γεννήθηκε στο Owensboro των ΗΠΑ στις 30 Ιουλίου του 1981 και από μικρός δεν έκρυψε την αγάπη του για τους δύο τροχούς και τους αγώνες. Η καριέρα του ξεκίνησε με δραστηριότητες στο χώμα, ενώ στα 18 μόλις χρόνια του, έχοντας μεταπηδήσει σε ασφάλτινους αγώνες ταχύτητας, ο Nicky ανακηρύσσεται Πρωταθλητής στον θεσμό AMA Supersport. Το 2002 δε κατακτά τον τίτλο στο AMA Superbike, στην πρώτη μάλιστα εμφάνισή του στο θεσμό.

Την επομένη «μετακομίζει» στο MotoGP για λογαριασμό της Repsol Honda κερδίζοντας από μια θέση στο βάθρο στο Motogi της Ιαπωνίας και στην πίστα του Philip Island στην Αυστραλία. Το 2004 έρχονται ακόμα περισσότερες διακρίσεις, ενώ το 2005 τερματίζει τρίτος στην κούρσα του πρωταθλήματος οδηγών, πίσω από τους Melandri και Rossi, έχοντας προυγουμένως κατακτήσει την πρώτη του νίκη στο MotoGP στον «δικό του» αγώνα στην πίστα της Laguna Seca. To 2006 ήταν μια μνημειώδη χρονιά για τον αμερικανό, καθώς στον τελευταίο μόλις αγώνα της χρονιάς στην πίστα της Valencia στην Ισπανία, ο Nicky κατάφερε να εξασφαλίσει τον τίτλο κόντρα στον Valentino Rossi.

Παραμένοντας για δύο ακόμα χρόνια στη Honda, το 2009 ο Hayden αλλάζει ομάδα μεταπηδώντας από τα γκαράζ της Honda σε εκείνα της ιταλικής Ducati, ενώ πέντε χρόνια αργότερα (2014) «ντύνεται» με τα χρώματα της Aspar Team. Η τελευταία «φουλ» σεζόν για τον Hayden στο MotoGP ήταν το 2015, καθώς από την επόμενη ο Hayden αποφασίζει να γυρίσει σελίδα αγωνιζόμενος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Την πρώτη του χρονιά στο WSBK, o Hayden κατακτά μία νίκη στη Μαλαισία και την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της σεζόν. Το 2016, ωστόσο, ο Hayden πραγματοποιεί δύο «έξτρα» εμφανίσεις στο MotoGP αντικαθιστώντας αντίστοιχα τους τραυματίες Miller στην ομάδα της Estrella Galicia 0.0 Marc VDS στην Aragon της Ισπανίας και Dani Pedrosa στην Repsol Honda στον αγώνα του Philip Island στην Αυστραλία.

Ο Nicky Hayden είχε δύο αδελφούς, τον Tommi και τον Roger Lee, αμφότεροι επαγγελματίες οδηγοί αγώνων σε δύο τροχούς, αλλά και δύο αδελφές, τις Jenny και Kathleen.

Ο αδικοχαμένος Nicky έτρεχε στους αγώνες με τον αριθμό «69», που ήταν ο ίδιος με τον οποίο συμμετείχε σε αγώνες ο πατέρας του. Ο τελευταίος μάλιστα αστειευμένος συνήθιζε να λέει πως η επιλογή του εν λόγω αριθμού έγινε με γνώμονα να μπορεί να διαβαστεί ακόμα και όταν η μοτοσικλέτα του γιού του ήταν αναποδογυρισμένη…_X.A.

NH69: «Racing motorcycles is just a way of life for me. It’s what I know, it’s what I’ve always done, my family does it, my friends do it, and it really is more than just a job. It’s a passion. Bikes are a way of life for me»