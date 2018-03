F1: Έρευνα για τη σχέση Ferrari-Haas ζητούν Force India & McLaren

Η Haas εμφανίστηκε ως η best of the rest ομάδα του grid, μετά τις τρεις πρώτες, εκκινώντας από την 5η και 6η θέση. Βέβαια, στον αγώνα, δύο λάθη σε ισάριθμα pit stop στέρησαν από τον Kevin Magnussen πρώτα, και τον Romain Grosjean έπειτα την ευκαιρία για έναν καλό τερματισμό. Ωστόσο, και μόνο η απόδοσή της έκανε τον ανταγωνισμό να απορεί, με τις Force India και McLaren να ζητούν έρευνα σχετικά με την σχέση που έχει η ομάδα του Gene Haas με τη Ferrari.

Η μεταξύ τους συνεργασία είναι γνωστή ήδη από την πρώτη χρονιά της ομάδας στο σπορ, όμως τώρα οι δύο πλευρές έχουν τραβήξει τα βλέμματα των αντιπάλων πάνω τους. Ο γενικός διευθυντής της Force India, Otmar Szafnauer, πιστεύει πως μόνο με… μαγικά θα μπορούσε μία νεοσύστατη ομάδα να πετύχει τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα: «Δεν ξέρω πώς το κάνουν, είναι μαγικό. Δεν έχει ξαναγίνει στη Formula 1. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι δίκαιο για κάποιον που είναι στο σπορ τα τελευταία χρόνια, χωρίς πόρους, να σχεδιάζει ένα μονοθέσιο σαν αυτό... Συμβαίνει ως δια μαγείας; Αν ναι, θέλω το μαγικό ραβδί.»

Και συνέχισε: «Όλα τα αεροδυναμικά πρέπει να είναι σχεδιασμένα από εσένα. Αν δεν είναι, δεν ξέρω πώς μπορείς να το δεις, εκτός κι αν διεξάγεις μία έρευνα. Το scrutineering μόνο μπορεί να σου πει αν είναι μέσα στα όρια των κανονισμών. Είναι δική σου ιδέα ή κάποιου άλλου; Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτό. «Ίσως είναι όντως δική τους, είναι απλώς μία υποψία - πώς μπορείς να έχεις αυτήν την τεχνογνωσία χωρίς την ιστορία και τους κατάλληλους ανθρώπους και εργαλεία;»

Από τη μεριά του, ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren, Zak Brown, συμφωνεί στο να γίνει έρευνα για τη σχέση των δύο πλευρών: «Όλοι γνωρίζουμε πως έχουν μία πολύ στενή συνεργασία με τη Ferrari και πιστεύω πως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι υπέρ το δέον στενή. Μπορεί να υπάρχει κάποια επιρροή, σίγουρα υπάρχουν κάποια μέρη του μονοθέσιου που μοιάζουν πολύ με το περυσινό. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουν οι μηχανικοί και η FIA.»