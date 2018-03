H Kia στο 3o Auto Festival της Θεσσαλονίκης

Η Kia θα συμμετάσχει στο 3o Auto Festival, που φέτος θα ανοίξει τις πύλες του στις 16 Μαρτίου, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη γκάμα, με τα μοντέλα της να κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο περίπτερό της, το οποίο καταλαμβάνει έκταση 218 τ.μ. Η συμμετοχή της Kia πραγματοποιείται μέσω των δυο επίσημων εμπόρων, Εσκιάδης–Μπαλοδήμος ΑΕ στο Καλοχώρι και Autopoint AE στη Θέρμη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και διαθέτουν ολοκληρωμένα συγκροτήματα εξυπηρέτησης πελατών.

Η Kia παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το νέο Picanto 1.0 Turbo X-Line. Η νέα έκδοση διαφοροποιείται τόσο σε εμφάνιση όσο και σε οδική συμπεριφορά και είναι διαθέσιμη με δύο κινητήρες, τον ατμοσφαιρικό 1.2lt και τον 1.0Turbo με 100 ίππους. Επίσης παρουσιάζονται μοντέλα όπως το Picanto 1.2l GT-Line, το Rio 1.2l DSL EX Premium, το Kia Ceed 1.6 DSL GT-Line, το Kia Stonic 1.4l EX Premium και το Sportage 1.7 DSL DCT GT Line. Όλα τα μοντέλα της Kia καλύπτονται με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 χλμ. To 3o Auto Festival, που φέτος θα ανοίξει τις πύλες του σε δύο χωριστές χρονικές περιόδους (16-18 και 23-25 Μαρτίου) φιλοξενείται στο χώρο της Δ.Ε.Θ στο Περίπτερο 13.