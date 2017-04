Harley On Tour 2017

Το Harley On Tour αποτελεί την τέλεια ευκαιρία, τόσο για τους ιδιοκτήτες Harley που ενδιαφέρονται για την επόμενη μοτοσικλέτα τους, όσο και για τους λάτρεις της μάρκας, που επιθυμούν να αγοράσουν την πρώτη τους Harley-Davidson να κανονίσουν ένα test ride και να επιλέξουν τη μοτοσικλέτα που τους ταιριάζει περισσότερο, ανάμεσα στα 23 μοντέλα της γκάμας. Το Harley On Tour θα επισκεφτεί το νέο Νέο Δίκτυο Επίσημων Αντιπροσώπων Harley-Davidson στην Ελλάδα ξεκινώντας το ταξίδι του από τη Θεσσαλονίκη (Μακεδονίας 10, Μενεμένη, τηλ. 2310 700707), όπου θα βρίσκεται στις 6 και 7 Μαΐου. Tο Harley on Tour θα είναι στους σταθμούς του μόνο για λίγες μέρες, με μεγάλη ζήτηση και συγκεκριμένο αριθμό θέσεων γι αυτό και η κράτηση θα πρέπει να γίνει έγκαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να κλείσετε το δωρεάν test ride σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.harley-davidson-thessaloniki.gr