Στην Ελλάδα το Volkswagen up! GTI

Το νέο Volkswagen up! GTI είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα από 15.620 ευρώ στην τρίθυρη έκδοσή του, ενώ η πεντάθυρη ξεκινά από τα 15.990 ευρώ. Το up! GTI δίνει στους πιο νέους τη δυνατότητα να μπουν στον κόσμο του GTI και αφήνει τους λίγο μεγαλύτερους να αναπολήσουν όμορφες αναμνήσεις, 42 χρόνια μετά το ντεμπούτο του πρώτου Golf GTI. Ο χαρακτήρας και η απόδοση των 115 PS του up! GTI, με τελική στα 196 χλμ./ώρα, ευθυγραμμίζεται τηρουμένων πάντα των αναλογιών, με το Golf GTI Mk1 που είχε παρουσιασθεί το 1976, με ισχύ 110 PS. Τη χρονιά εκείνη ένα κόμπακτ αυτοκίνητο όπως το Golf είχε το μέγεθος ενός σημερινού up! του 2018. Για την ακρίβεια το up! GTI έχει μήκος 3.600 χλστ., 1.478 χλστ. ύψος και 1.641 χλστ. πλάτος (δίχως τους εξωτερικούς καθρέπτες). Το εσωτερικό του νέου μοντέλου είναι ανάλογα ευρύχωρο με του αυθεντικού GTI. Το απόβαρο είναι στα 1.070 κιλά συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παθητικής (αερόσακοι, χάλυβας υψηλής αντοχής) και ενεργητικής (ηλεκτρονικά συστήματα) ασφάλειας.

Το up! GTI κινεί ένας τρικύλινδρος κινητήρας TSI με χωρητικότητα 999 κ.εκ., με υπερτροφοδότηση και άμεσο ψεκασμό, το μηχανικό σύνολο που συναντάμε στις πιο πρόσφατες γενιές των Polo και Golf. Διαθέτει διπλό επικεφαλής εκκεντροφόρο και οδοντωτό ιμάντα χρονισμού. Και οι δύο εκκεντροφόροι έχουν ρυθμιστεί για τη βέλτιστη και χαμηλότερη εκπομπή ρύπων και κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα την υψηλότερη απόδοση ισχύος. Αυτά και πολλά άλλα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στον μικρό και ελαφρύ τρικύλινδρο κινητήρα να αποδίδει 115 PS από τις 5.000 έως και τις 5.500 σ.α.λ. Ο άμεσος ψεκασμός συμβάλλει και στη μέγιστη ροπή των 200 Nm (από τις 2.000 έως τις 3.500 σ.α.λ.) που μεταφέρονται στον εμπρός άξονα μέσω χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων. Συγκριτικά, το πρώτο Golf GTI του 1976 απέδιδε 140 Nm στις 5.000 σ.α.λ. Οι εκπομπές ρύπων CO2 είναι 110 γρμ./χλμ., η μέση κατανάλωση καυσίμου σε μικτές συνθήκες 4,8 λίτρα/100 χλμ. και τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018 ανέρχονται σε 107,8 ευρώ.

Το up! GTI διατίθεται με ένα συγκεκριμένο πακέτο στοιχείων που το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτά τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το ηχοσύστημα Composition Phone, έξι ηχεία, σύστημα αυτόματου κλιματισμού, θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες, προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό στροφής και σπορ ρύθμιση πλαισίου. Είναι διαθέσιμο με την στάνταρ βαφή pure white σε τρίθυρο αμάξωμα.

Το νέο up! GTI κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στο ελληνικό κοινό στο Auto Festival, την έκθεση αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, από 16–18 και από 23–25 Μαρτίου