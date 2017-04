Μειωμένες τιμές Kia Ceed

Η καμπάνια αποτελείται από δυο ταινίες διάρκειας 19 δλ. και κεντρικό της θέμα είναι η μεγάλη έκπληξη που προκαλείται σε όποιον συνειδητοποιεί ότι μπορεί να αποκτήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο σε αυτή την τιμή. Ο πρωταγωνιστής βλέπει έκπληκτος το Kia Ceed να εμφανίζεται με έναν αναπάντεχο τρόπο. Στη μία ταινία αναδύεται μέσα από το δρόμο που ανοίγει στα δύο, με τρόπο παρόμoιo με αυτόν που ανεβαίνουν τα μαχητικά αεροσκάφη στον αεροδιάδρομο ενός αεροπλανοφόρου. Στην δεύτερη ταινία η πρωταγωνίστρια όσο αναζητά πληροφορίες έκπληκτη βλέπει να μετατρέπεται το κιόσκι πληροφοριών σε ένα γκαράζ που κρύβει μέσα του το Ceed. Μια φωνή ερωτά τον πρωταγωνιστή, αλλά ταυτόχρονα και τον τηλεθεατή αν το πιστεύει. Ακολουθούν εσωτερικά και εξωτερικά νυχτερινά πλάνα του Kia Ceed στην έκδοση GT-line, ενώ ο τηλεθεατής καλείται να πραγματοποιήσει test drive για να πιστέψει πόσο εκπληκτικό είναι το αυτοκίνητο «Οδήγησε το Kia Ceed και θα το πιστέψεις». Mε supers εμφανίζονται οι κινητήρες diesel 1.4lt 90hp & 1.6lt 136hp και η νέα μειωμένη τιμή €14.990 της έκδοσης 1.4 Diesel Instyle που διαθέτει ένα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρα Diesel με 90hp και κορυφαία ροπή 24,5kg.m, αλλά και σημαντικό εξοπλισμό. Τα δύο τηλεοπτικά σποτ μπορείτε να τα δείτε στο www.youtube.com/KIAMotorsGreece .

Νέες τιμές έχουν και οι υπόλοιπες εκδόσεις Ceed οι οποίες έχουν γίνει έως και 2.160€ πιο προσιτές από ό,τι στο παρελθόν. Ενδεικτικά η Best Seller έκδοση Ceed 1.4diesel Uptown κοστίζει πλέον 15,990€ (από 17.660), και η πολύ πλούσια 1.4diesel Premium κοστίζει πλέον 17,290€ (από 19,450€). Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ceed με τον ολοκαίνουριο κινητήρα 1.6 Diesel 136hp που αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πετρελαιοκίνητήρες στην κατηγορίας του μπορεί να αποκτηθεί με μόλις 15.890€ στην 3-θυρη έκδοση Pro_Ceed, και 16.290€ στην 5-θυρη, αποτελώντας μια ακαταμάχητη πρόταση! Αντίστοιχες μειώσεις έχουν υποστεί και οι εκδόσεις GT-line, που με την επιθετική τους εμφάνιση και την Sport οδική συμπεριφορά απευθύνονται στους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδούς της οδήγησης. Ενδεικτικά η έκδοση Ceed 1.0Turbo GT-line κοστίζει πλέον 17.660€ (από 18.990€), προσφέροντας πλέον στον βασικό της εξοπλισμό και σύστημα πλοήγησης με έγχρωμη οθόνη αφής 7” και κάμερα οπισθοπορείας. To Ceed, το αυτοκίνητο της Κia Motors στο Segment C, διατίθεται σε 3 αμαξώματα, το 3-θυρο Pro-Ceed, το 5-θυρο Ceed και το SportsWagon Ceed_sw.