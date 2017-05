Volvo XC60

Στη Βαρκελώνη με 35 βαθμούς και κακή διαδρομή, αλλά είναι το αυτοκίνητο αυτό που σου βελτιώνει τη διάθεση.

Με την πρώτη ματιά σωστά... ανατρέχεις στο XC90, αλλά η συνέχεια ειναι διαφορετικη. Δεν έκοψαν-έραψαν, αλλά διατηρώντας τα στοιχεία που πλέον ορίζουν την ταυτότητα του Σουηδού κατασκευαστή, δημιούργησαν από λευκό χαρτί. Η προσαρμογή στη σύγχρονη εποχή των SUV ειναι γεγονός και οι χώροι -που δε θα τους βρεις στην κατηγορία- συνδυάζονται με το εξαιρετικό πάτημα, με τον καλύτερο δίλιτρο ντίζελ της αγοράς και με το αυτόματο 8άρι, γάντι. Η συνέχεια είναι Volvo και οι Σουηδοί αν διδάσκουν διαχρονικά οδική ασφάλεια, παραδίδουν μαθήματα και σε επίπεδο συνδεσιμότητας. Μας τρόμαξε η κεντρική οθόνη όταν την πρωτοείδαμε στο XC90, όπως άλλωστε και ο πρώτος μας Μac, αλλά και η πρώτη μας επαφή με το iPhone. Σήμερα, που ζεις αγκαλιά με τα προϊόντα της Apple, μολις μπεις σε σύγχρονο Volvo, με το καλημέρα προσαρμόζεις-ρυθμίζεις εφ' όλης της ύλης στα δικά σου θέλω και πρέπει. Επιλογή που σε δένει με ένα αυτοκίνητο που ξεχειλίζει από προσωπικότητα, με ένα αντρικό στυλ που θα αρέσει και στο γυναικείο φύλο, είτε οδηγεί, είτε “συμβουλεύει” - καθορίζοντας άλλωστε την αγορά.

Η συνέχεια περιστρέφεται γύρω από το τιμόνι. Για να είμαστε ακριβείς, συνδέεται με το σύστημα διεύθυνσης, που “φεύγει” από το τρίπτυχο παθητική ασφάλεια, εξοπλισμός και gadgets – τα τελευταία, σημείο αναφοράς για τους νεότερους.

Από το πρώτο μέτρο αντιλαμβάνεσαι πως δεν οδηγείς ένα μικρότερο σε διαστάσεις 90άρι, αλλά ένα σύνολο περισσότερο οδηγοκεντρικό. Συνειδητές είναι οι αποστάσεις από BMW και Audi, δεν προκύπτουν στοιχεία GLC και αν κάποιον ίσως “αντέγραψαν”, θα το συγκρίναμε με τις προτάσεις της Range Rover. Οδηγώντας, το σχόλιο έχει να κάνει με την εξαιρετική αίσθηση στην ευθεία η οποίο ολοκληρώνεται από τον τρόπο που στρίβει ένα ευρύχωρο, επιπέδου premium, τετρακίνητο SUV. Κλίσεις δεν προκύπτουν και αν εχεις τη δυνατότητα να οδηγήσεις, απλά επιβεβαιώνεις who is the boss στα δίλιτρα ντίζελ. Με το 8άρι δεν ασχολείσαι. Σε διαβάζει, προσαρμόζεται και ακολουθει.

Αν το αυτοκίνητο μας άρεσε και θα αποτελέσει έναν εξαιρετικό παίχτη ανάμεσα στους καλύτερους, σε μια καυτή γερμανική σύνθεση την ισορροπία την οποίας χαλάνε οι Βρετανοί, είναι η Volvo γενικότερα που προβληματίζει θετικά τον ειδικό συντάκτη. Μεγαλώσαμε με 122 και 144 που ήταν σημαντικά, όντας ιδιαίτερα αρσενικές κατασκευές, αλλά χωρίς να έχουν αυτό το κάτι που απαιτείται ώστε να τα τοποθετήσεις δίπλα σε Merc και Jaguar, αλλά και σε Alfa, με τις ΒΜW και Audi να προσπερνούν προοδευτικά και να ισοπεδώνουν τους πάντες. Η Mercedes βέβαια έχει ξυπνήσει από καιρό, οπότε για σήμερα το σχόλιο είναι πως ευτυχώς η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ακόμα έναν πολύ σημαντικό κατασκευαστή στο ρεπερτόριό της, σε επίπεδο κορυφής. Τη Volvo, που δεν έχει αλλάξει απλά ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να αναστατώνει όπου εμπλέκεται. “Χώνεται” κομψά και με απαιτητική μαεστρία, διεκδικώντας στα ίσια ό,τι της αναλογεί. Ο κλεφτοπόλεμος τελείωσε μαζι με το value for money. Σήμερα οι Γερμανοί βρήκαν το Σουηδό τους.

Περισσότερο XC60 μεθαύριο στους 4Τροχούς Ιουνίου, ενώ στην αγορά μας αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο._ Σ. Χατζηπαναγιώτου