F1 in Schools: VROOOM with a view

Στους δοκιμαστικούς της F1 ο νικητής θα είναι σίγουρα Έλληνας! Το Σάββατο 10 Μαρτίου διεξάγονται οι προκριματικοί αγώνες της F1 in Schools που θα αναδείξουν την κορυφαία ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1.

Εννοείται πως δεν μιλάμε για την «κανονική» F1.

Το πρόγραμμα F1 in Schools αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαθητές απ’ όλο τον κόσμο δημιουργούν τις δικές τους ομάδες στα πρότυπα της F1, με στόχο, όχι μόνο να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το ταχύτερο υπό κλίμακα «μονοθέσιο». Μέσα από τον διαγωνισμό, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες εκπονώντας μια ερευνητική εργασία, μέρος της οποίας είναι η κατασκευή μικρών μοντέλων F1 αυτοκινήτων από πεπιεσμένη πολυουρεθάνη. Επιπρόσθετα ασχολούνται με την προετοιμασία ενός Business Plan, με την δημιουργία Budget και εκθεσιακού περιπτέρου, αλλά και με την αναζήτηση χρηματικών και υλικών χορηγιών.

Πέρα από την απόκτηση γνώσεων, οι μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, ενώ σύμφωνα με έρευνες, το 66% από αυτούς δεν αποκλείουν κάποια επαγγελματική ενασχόληση στον χώρο της Τεχνολογίας, των Επιστημών ή ως μηχανικοί. Όπως ο διευθυντής κατασκευής και σχεδίασης της ομάδας «Sciron», των Αρσακείων Τοσιτσείων σχολείων, ο Μάριος Τσακίρης, μαθητής της Β’ Λυκείου. Ο Μάριος είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση επιμέρους τομέων της φυσικής, με σκοπό την σχεδίαση και τελική κατασκευή ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου που θα είναι φερέγγυο και ακμάζον από μηχανολογικής και πιο συγκεκριμένα αεροδυναμικής πλευράς. «Αποφάσισα να μπω στο συγκεκριμένο διαγωνισμό διότι στοχεύω στην απόκτηση γνώσεων καθώς θα ήθελα να ασχοληθώ με τα συγκεκριμένα επαγγέλματα».

Η ομάδα “Sciron” λαμβάνει μέρος για 5η συνεχόμενη χρονιά. Τον Οκτώβριο του 2016 στο Τέξας των ΗΠΑ ως εκπρόσωπος της Ελλάδας έφτασε μέχρι τον τελικό των νοκ άουτ μεταξύ των 39 ομάδων από 25 χώρες που συμμετείχαν. Ταυτόχρονα κέρδισε το βραβείο Best Engineered Car, το βραβείο Δημιουργικής και Καινοτόμου Σκέψης, και το βραβείο Best Team Identity.

Το επόμενο στάδιο

Εφόσον οι ομάδες που συμμετέχουν διακριθούν στους προκριματικούς αγώνες, οι οποίοι διεξάγονται σε τοπικό επίπεδο, συμμετέχουν στους εθνικούς τελικούς τον Απρίλιο. Επόμενο βήμα, για εκείνους που ξεχωρίζουν, είναι η συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα F1 in Schools._Γιάννης Σπανός