«Απρόσμενη» αποκάλυψη για τη νέα Porsche 911 GT2 RS

Πλέον, αποτελεί συνήθη τακτική όλων σχεδόν των μεγάλων κατασκευαστών σπορ αυτοκινήτων να «εντάσσουν» τα κορυφαία μοντέλα τους στα πιο διάσημα ηλεκτρονικά αυτοκινητικά παιχνίδια του πλανήτη. Θυμίζουμε πως πρόσφατα την εμφάνιση της στο επίσημο trailer του Need for Speed Payback έκανε η νέα BMW M5, ενώ μόλις χθες το ντεμπούτο της για το Forza Motorsport 7, το οποίο οι οπαδοί του είδους θα δουν να πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά στις παιχνιδομηχανές Xbox One και Xbox One X στις αρχές Οκτωβρίου και Νοεμβρίου αντίστοιχα, έκανε η νέα Porsche 911 GT2 RS.

Μάλιστα, στην επίσημη παρουσίαση του Forza Motorsport 7 που έλαβε χώρα χθες στις ΗΠΑ στα πλαίσια της έκθεσης Electronic Entertainment Expo (E3), το νέο γερμανικό κουπέ έκανε «ζωντανή» την εμφάνισή του αποκαλύπτοντας έτσι το σύνολο των αισθητικών επιλογών των Γερμανών της Porsche. Φυσικά, οι υπεύθυνοι της Microsoft δεν προέβησαν σε αποκαλύψεις αναφορικά με τις τεχνικές περγαμηνές της νέας 911 GT2 RS αφήνοντας τη… μπάλα στο γήπεδο της Porsche.

Σε σχέση με τις τελευταίες, Andreas Preuninger, ο επικεφαλής του τμήματος GT της γερμανικής εταιρείας, υπόσχεται πως η νέα GT2 RS θα είναι το πιο «τρελό» αυτοκίνητο της Porsche. «Κτηνώδης ισχύς, πραγματική απόλαυση. Η νέα GT2 RS είναι εξαιρετικά ακριβής στην πίστα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Preuninger.

Σύμφωνα με τον Γερμανό, την κίνηση στο εντυπωσιακό και στην όψη αυτό «θηρίο» θα προσφέρει ο γνωστός flat-six υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 3,8 λίτρων της Turbo S (και όχι, όπως είχε διαρρεύσει, ένας 4λιτρος μπόξερ), με τη διαφορά ότι θα διαθέτει μεγαλύτερα τούρμπο, διαφορετικές ρυθμίσεις, νέο σύστημα εξαγωγής μέχρι και ψεκασμό νερού στους εναλλάκτες, κατά τα πρότυπα της BMW M4 GTS, που θα μειώνει δραστικά τη θερμοκρασία του αέρα στην εισαγωγή.

Σε ότι αφορά στην απόδοσή του, η Porsche περιορίζεται προς τον παρόν στην αναφορά ότι θα ξεπερνά τους 650 ίππους και τα 750 Nm. Τα εν λόγω… ποσά θα περνούν στους πίσω τροχούς αποκλειστικά μέσω του γνωστού 7τάχυτου PDK κιβωτίου των Γερμανών. Ανακοινώσεις έγιναν και για τις επιδόσεις, με τον Preuninger να αναφέρει χαρακτηριστικά πως το «0-100» θα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3 δλ., το «0-200» σε κάτω από 9 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα θα υπερβαίνει τα 340 χλμ./ώρα.

Όσο για τις προσδοκίες της Porsche αναφορικά με τις ικανότητες της κατασκευής στο Nurburgring, μια επίδοση ακριβώς ή και κάτω από τα 7 λεπτά πρέπει να θεωρείται κάτι παραπάνω από βεβαία.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στον τομέα του βάρους –πέραν της αεροδυναμικής φυσικά. Σύμφωνα με την εταιρεία, το βάρος του αυτοκινήτου δεν θα υπερβαίνει τα 1.500 κιλά, μιας και στο εσωτερικό θα έχει αφαιρεθεί ό,τι το περιττό. Ο δυνητικός αγοραστής μάλιστα θα μπορεί να παραγγείλει τη νέα GT2 RS χωρίς ηχοσύστημα και χωρίς κλιματισμό. Από εκεί και πέρα, επιλέγοντας το προαιρετικό πακέτο Weissach θα μπορεί κανείς να εξοικονομήσει 30 επιπλέον κιλά, καθώς οι θηριώδεις ζάντες από μαγνήσιο θα ζυγίζουν μόλις 12 κιλά, ενώ χάρη στη χρήση τιτανίου στον κλωβό ασφαλείας (roll cage) εξοικονομούνται 7 ακόμα κιλά. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως οι αντιστρεπτικές δοκοί του αυτοκινήτου, καθώς και η οροφή θα είναι κατασκευασμένα από carbon.

Η πίσω ανάρτηση της 911 GT2 RS θα είναι ανεστραμμένη, τα εμπρός ελατήρια θα έχουν διπλάσια(!) σκληρότητα σε σχέση με εκείνα της GT3 RS, ενώ ειδικά εξελιγμένα για την περίσταση είναι τα ελαστικά διαστάσεων 265/35 R20 και 325/30 R21 της σειράς Pilot Sport Cup 2 της Michelin.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πλήρης αποκάλυψη της νέας Porsche 911 GT2 RS αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης._Χ.Α.