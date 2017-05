Banderas και Baldwin υποδύονται τους E. Ferrari και F. Lamborghini

Η σχετική ταινία βασίζεται στο βιβλίο «Ferruccio Lamborghini. La Storia ufficiale» το οποίο έγραψε ο γιός του ιδρυτή της μάρκας, Tonino Lamborghini. Για το βιβλίο αυτό, ο ίδιος ο συγγραφέας τόνισε χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για το μόνο κείμενο που σέβεται απόλυτα την πραγματική ζωή του πατέρα μου σε αντίθεση με τους αναρίθμητους θρύλους που έχουν γραφτεί ή λεχτεί από ανθρώπους που αναζητούν μια στιγμή δημοσιότητας. Πιστεύω πως αυτή η ταινία μπορεί να παραστήσει με εικόνες και λόγια την ανθρωπιά του Ferruccio αλλά και τον πραγματικό του χαρακτήρα. Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, με χάρισμα και πάθος».

Τον Ferruccio Lamborghini θα υποδηθεί ο Ισπανός Antonio Banderas, ενώ το... αντίπαλο δέος, που ακούει στο όνομα Enzo Ferrari, o βραυεμένος με Όσκαρ, Alec Baldwin. Σκηνοθέτης της ταινίας, η οποία θα κυκλοφορήσει με την εμπορική ονομασία «Lamborghini – The Legend», είναι ο Michael Radford (The Merchant of Venice, The Postman) και σεναριογράφος ο Bobby Moresco, γνωστός με τη σειρά του για την αντίστοιχη δουλειά του στις ταινίες Crash και Million Dollar Baby._Χ.Α.