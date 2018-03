Έκθεση Γενεύης: Rimac C_Two

Η Rimac, η μικρή αλλά διόλου άσημη πλέον εταιρεία από την Κροατία, παρουσίασε σήμερα στη Γενεύη το C_Two, το δεύτερο φουλ ηλεκτρικό hyper-car της. Και για να μην τα πολυλολογούμε, ας έρθουμε κατευθείαν στο ζουμί της όλης υπόθεσης που δεν είναι άλλο φυσικά από τους ηλεκτροκινητήρες που το κινούν, την... εξωφρενική απόδοσή τους και φυσικά τις καυτές επιδόσεις που φιλοδοξούν να φέρουν το Tesla Roadster σε δύσκολη θέση. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, λοιπόν.

To νέο Rimac C-Two, που έπεται ασφαλώς του Concept One –ναι, του αυτοκινήτου που ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής του The Grand Tour, Richard Hammond, κατέστρεψε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στην Ελβετία- διαθέτει τέσσερις στο σύνολο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 1.914 ίππους και ροπή 2.300 Nm. Το σύστημα μετάδοσης αποτελείται από ένα ζεύγος μονοτάχυτων κιβωτίων για τον εμπρός άξονα και ένα αντίστοιχο, με δύο όμως σχέσεις, για τον πίσω. Σύμφωνα με τους Κροάτες, η τελική ταχύτητα του C_Two είναι 415 χλμ./ώρα, με την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα να διαρκεί μόλις 1,97 δλ. Το δε «0-160» πραγματοποιείται σε 4,3 δλ.. το «400άρι» σε 9,1 δλ και το «0-300» σε 11,8 δλ.

Το βάρος της κατασκευής, λόγω των μπαταριών 120 kWh που ενσωματώνει στο carbon πλαίσιο του, είναι 1.950 κιλά. Η αυτονομία που εξασφαλίζουν ανέρχεται στα 650 χλμ., με τη φόρτισή τους έως το 80% της πληρότητας τους να φτάνει τα μόλις 30 λεπτά με τη χρήση ταχυφορτιστή. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η Rimac εγγυάται ότι το C_Two μπορεί να καλύψει δύο flat out γύρους στο «μεγάλο» Nurburgring χωρίς πτώση στην απόδοση και χωρίς προβλήματα αυτονομίας. Η Rimac αναφέρει επίσης πως το C_Two διαθέτει σύστημα torque vectoring σε όλου τους τροχούς, και για αυτό δεν εξοπλίζεται με τα γνωστά ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της ευστάθειας του αμαξώματος. Η ανάρτηση δε αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και πίσω με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ και κεραμικούς δίσκους με 6πίστονες δαγκάνες σε όλους τους τροχούς.

Σύμφωνα με τη Rimac, η παραγωγή του C_Two θα ανέλθει στις 150 μονάδες με την τιμή κάθε μιας από αυτές να αγγίζει τα 1,8 εκ. ευρώ. Αξίζει να προσθέσουμε πως αυτή τη στιγμή το βασικό έσοδο της κροατικής εταιρείας δεν προέρχεται από την πώληση αυτοκινήτων, αλλά από την κατασκευή και διάθεση μπαταριών σε κατασκευαστές οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως από την Rimac προμηθεύεται μπαταρίες η Koenigsegg για την Regera και λίαν συντόμως η Aston Martin για την Valkyrie._X.A.