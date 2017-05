Η «απόβαση» του γκρουπ PSA στις ΗΠΑ (48 photos)

Η απόφαση των Γάλλων του γκρουπ PSA να «εισβάλλουν» στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα σε εκείνες της Β. Αμερικής, έχει δώσει μια νέα, αισιόδοξη τροπή στα αναπτυξιακά πλάνα των τριών εταιρειών που αυτή τη στιγμή εσωκλείονται στις αγκάλες του. Ήδη, όπως έχει επισήμως ανακοινωθεί, χρέη αντιπροέδρου στο αμερικανικό… παράρτημα του γαλλικού γκρουπ θα αναλάβει ο προερχόμενος από τις τάξεις της Nissan, Larry Dominique, ενώ μέσα στην προσεχή περίοδο αναμένονται περισσότερες ειδήσεις και ανακοινώσεις που θα αφορούν στις επόμενες κινήσεις του γκρουπ στην πάντοτε ενδιαφέρουσα από πλευράς όγκου πωλήσεων αγορά των ΗΠΑ.

Έως τότε όμως, η… απόβαση του γαλλικού γκρουπ θα περιορίζεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση όλων σχεδόν των τετράτροχων δημιουργιών της Citroen, που αυτή τη στιγμή εκτίθενται στον ιδιαίτερα προσεγμένο χώρο του Mullin Automotive Museum που βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Η έκθεση έχει τίτλο «Citroen: The Man, The Marque, The Mystique» και φυσικά είναι ανοιχτή στο κοινό που επιθυμεί να δει από κοντά το αυτοκινητικό παρόν και παρελθόν της γαλλικής φίρμας.

Πάρτε μια σύντομη γεύση του περιεχομένου της έκθεσης στο image gallery που ακολουθεί._Χ.Α.