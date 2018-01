Η εμπορική πορεία της Mercedes το 2017

Πιο συγκεκριμένα, το περασμένο 12μηνο η εταιρεία από τη Στουτγάρδη ταξινόμησε 2.289.344 οχήματα ανά τον κόσμο, επίδοση που ποσοστιαία αντιστοιχεί σε βελτίωση της τάξης του 9,9% σε σχέση με τις επιδόσεις του 2016. Αν τώρα στις παραπάνω πωλήσεις αθροιστούν και εκείνες της ομόσταβλης Smart (135.025), τότε το εμπορικό αποτέλεσμα του τμήματος επιβατικών οχημάτων της γερμανικής εταιρείας σκαρφαλώνει πάνω από τα 2,4 εκ. οχήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάσει και η κατανομή των πωλήσεων της Mercedes ανά τον κόσμο. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η γερμανική εταιρεία πούλησε 955.301 αυτοκίνητα βελτιώνοντας τις πωλήσεις της κατά 6,4%. Στη Γερμανία δε, η απήχηση του «αστεριού» υπερέβη οριακά τις 300.000 μονάδες (+3,5%), ενώ ρεκόρ πωλήσεων σε σχέση με το 2016 πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία (+6,4), στη Γαλλία (+9,4%), στην Ισπανία (11,9%), στο Βέλγιο (+15,1%), στην Ελβετία (+7.7%), στη Σουηδία (+15,4%), στην Πολωνία (+42,4%), στην Αυστρία (+15,2%) και στην Πορτογαλία (+6,2%).

Στη διευρυμένη περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού, η εταιρεία αύξησε την εμπορική της παρουσία σχεδόν κατά 20% διαθέτοντας 875.250 οχήματα. Στην Κίνα μόνο, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για το Γερμανό κατασκευαστή, οι πωλήσεις ανήλθαν στις 587.868 μονάδες (+25,9%). Ανάλογος ήταν και ο βηματισμός στη Ν. Κορέα (+20,0%), ενώ θετικό πρόσημο κατεγράφη επίσης στην Αυστραλία, στην Ταϋλάνδη, στην Ιαπωνία, στην Ταιβάν, στην Ινδία και στη Μαλαισία.

Οι συνδυαστικές πωλήσεις των χωρών ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, η Mercedes διέθεσε 400.320 αυτοκίνητα, με το Μεξικό να οδηγεί την κούρσα (+21,9%) και τον Καναδά να ακολουθεί (+12,2%). Στις ΗΠΑ πωλήθηκαν 340.000 περίπου οχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 0,9% σε σχέση με εκείνον του 2016.

Πάνω από το ¼ των πωλήσεων της Mercedes ανήκαν στην κόμπακτ κατηγορία, με τις Α/Β Class, CLA, CLA Shooting Brake και GLA να απαριθμούν πάνω από 620.000 αντίτυπα. Εντούτοις, το πιο δημοφιλές μοντέλο του Γερμανού κατασκευαστή ήταν η C-Class (4θυρη και στέισον βάγκον), καθώς στο σύνολο της υφηλίου διατέθηκαν πέρσι πάνω από 415.000 αντίτυπά της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως πάνω από το ¼ ήταν στην έκδοση με μεγάλο μεταξόνιο, η οποία παράγεται και πωλείται αποκλειστικά στην Κίνα.

Από εκεί και πέρα, πάνω από 350.000 μονάδες απαρίθμησε πέρσι η οικογένεια E-Class, σχεδόν 70.000 η S-Class, ενώ τις 800.000 ξεπέρασαν (σ.σ.: το 1/3 δηλαδή των συνολικών), οι πωλήσεις των SUV μοντέλων της μάρκας καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 14%. Last but not least, τα κουπέ, κάμπριο και roadster μοντέλα της Mercedes, τα οποία κατάφεραν μέσα στο 2017 να κερδίσουν την εμπιστοσύνη πάνω από 170.000 αγοραστών.

Επιπρόσθετα, σχεδόν 132.000 ήταν τα αντίτυπα που έφεραν την υπογραφή της AMG, επίδοση που αντιστοιχεί σε άλμα της τάξης του 33% σε σχέση με την περσινή χρονιά._X.A.