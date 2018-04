Η VW ανακατασκεύασε το δικινητήριο Golf II GTI με το οποίο έτρεξε στο Pikes Peak το 1987

Γιορτάζοντας μετά από 31 ολόκληρα χρόνια την επιστροφή τους σε μία από τις πιο απαιτητικές αγωνιστικές δοκιμασίες του πλανήτη (κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το… παρατσούκλι Race to the Clouds), οι μηχανικοί της VW αποφάσισαν να ανακατασκευάσουν το δικινητήριο Golf με το οποίο συμμετείχαν τη χρονιά εκείνη στην ανάβαση του Pikes Peak. Σημείο αναφοράς της κατασκευής είναι –αν μη τι άλλο- οι δύο ανεξάρτητοι κινητήρες του, με τον πρώτο να βρίσκεται εγκατεστημένος στην... αναμενόμενη θέση του και το δεύτερο, μετά τις εκτεταμένες τροποποιήσεις τις οποίες υπέστη το κατά τ’ άλλα ταπεινό Golf ΙΙ GTi, στο πίσω μέρος. Και οι δύο είχαν χωρητικότητα 1,8 λίτρων και με την αρωγή ενός υπερσυμπιεστή της ΚΚΚ ο οποίος λειτουργούσε με πίεση 1,6 bar, η συνδυαστική ισχύς τους ανήρχετο στους 652 ίππους. Και όλα αυτά με το αμάξωμα να μην υπερβαίνει σε βάρος τα μόλις 1.020 κιλά. To σύστημα μετάδοσης προσέφερε η Hewland, με το αυτοκίνητο να μπορεί να οδηγηθεί ως προσθιοκίνητο, πισωκίνητο ή τετρακίνητο.

«Θέλαμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν την αρχική κατάσταση του οχήματος – πρόκειται για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο γεμάτο ιστορία. Αναβαθμίζουμε απλώς την τεχνολογία και το κάναμε ικανό να κυκλοφορεί ξανά», δηλώνουν οι ιθύνοντες της γερμανικής εταιρείας.

Το όλο εγχείρημα ωστόσο δεν ήταν και τόσο εύκολο, με τους ανθρώπους της VW να αντιμετωπίζουν προβλήματα… συγχρονισμού των δύο κινητήριων μονάδων.

«Πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν συγχρόνως παρέχοντας ισχύ, διαφορετικά το όχημα θα είναι ασταθές και αδύνατο να ελέγχεται στην άσφαλτο», δήλωσε ο επικεφαλής του προγράμματος… αναστήλωσης του VW Golf II GTI Pikes Peak, Jörg Rachmaul.

Για το λόγο αυτό, κάθε μία εκ των δύο μονάδων ρυθμίστηκε σε ισχύ ανάμεσα στους 240 και 260 ίππους.

«Αυτό το Golf πρέπει να είναι αξιόπιστο και γρήγορο, αλλά και ανθεκτικό. Γι 'αυτό δεν πιέσαμε τους κινητήρες στο όριο τους, αυτό θα ήταν έγκλημα».

Θυμίζουμε πως ο Jochi Kleint, ο οποίος οδήγησε το διαφορετικό αυτό αγωνιστικό στο Pikes Peak πριν 31 χρόνια, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα, καθώς λίγο πριν τον τερματισμό μία διαρροή λαδιού έβαλε τέλος στην προσπάθειά του._Χ.Α.