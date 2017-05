Ιδού το VW Up! GTi

Η επίσημη πρεμιέρα της κορυφαίας έκδοσης του «μικρού» Up! θα πραγματοποιηθεί επίσημα την επόμενη βδομάδα στα πλαίσια του καθιερωμένου αυτοκινητικού… σόου που γίνεται κάθε χρονιά στο Woerthersee της Αυστρίας. Μολαταύτα, σήμερα το φως της δημοσιότητας είδαν οι πρώτες εικόνες του γερμανικού πυραύλου τσέπης που αναμένεται να ενταχθεί στη γκάμα της VW από τις αρχές περίπου της επόμενης χρονιάς.

Την κίνηση στον αντίπαλο των 500 Abarth και Opel Adam S παρέχει ο γνωστός 3κύλινδρος 1.000άρης TSI κινητήρας των Γερμανών, ο οποίος αποδίδει για την περίσταση 115 ίππους. Μπορεί εκ πρώτης όψεως η απόδοσή του να μη φέρνει… ρίγη συγκίνησης, ωστόσο το γεγονός ότι το βάρος της κατασκευής δεν αναμένεται να ξεπερνά τα μόλις 997 κιλά, σίγουρα δεν θα αφήσει αδιάφορο το κοινό στο οποίο απευθύνεται μια τέτοια κατασκευή. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως το μακρινό 1976 το Golf GTi πρώτης γενιάς απέδιδε μόλις 110 ίππους ζυγίζοντας οριακά πάνω από 800 κιλά…

Όπως πληροφορούμαστε, η συγκεκριμένη εκδοχή του 3κύλινδου TSI θα συνδυάζεται με ένα σύστημα που τεχνητά δημιουργεί μια σπορτίφ «απόχρωση» στην ηχητική του στις υψηλές στροφές, ενώ παράλληλα «εξοπλίζεται» με start&stop καθώς και μ’ ένα νέο φίλτρο που τον καθιστά σύννομο με τις επερχόμενες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Από εκεί και πέρα, οι αναρτήσεις του VW Up! GTi διαθέτουν πιο σφικτό set up, ενώ συνολικά το ύψος του αμαξώματος είναι μειωμένο κατά 15 χλστ. σε σχέση με τα απλά Up!. Οι τροχοί έχουν διάμετρο 17 ίντσες, οι δαγκάνες του συστήματος πέδησης είναι βαμμένες κόκκινες, ενώ διαφορετικές είναι φυσικά και οι «διακοσμήσεις» περιμετρικά του αυτοκινήτου. Οι αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στους εξωτερικούς χρωματικούς συνδυασμούς Tornado Red, Pure White, Dark Silver, Black Pearl και Costa Azul, ενώ λίγους μήνες μετά το επίσημο ντεμπούτο του μοντέλου, οι δυνητικοί αγοραστές θα μπορούν να επιλέξουν το νέο Up! GTi και σε 5θυρη συσκευασία._Χ.Α.