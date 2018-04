Ο «αθάνατος δικτάτορας» του Elon Musk (+video)

Φανταστείτε λοιπόν τώρα τον λιγότερο αγαπημένο σας παγκόσμιο ηγέτη. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε. Τώρα, φανταστείτε ότι αυτός δεν είναι… άνθρωπος, αλλά ένα δίκτυο εκατομμυρίων υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο «ψηφιακός δικτάτορας» έχει άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίας. Κάνοντας εκατομμύρια υπολογισμών σε κλάσματα του δευτερολέπτου, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία αλλά και τα συστήματα όπλων. Και το πιο τρομακτικό όλων; Ότι δεν θα πεθάνει ποτέ.

Αυτός ο «ψηφιακός δικτάτορας», σύμφωνα με τον ιδρυτή των Tesla και SpaceX, Elon Musk, είναι ένα από τα πιο δυσοίωνα σενάρια για την ανθρωπότητα εάν η έρευνα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχιστεί χωρίς έλεγχο και σοβαρές «ρυθμίσεις».

«Κατευθυνόμαστε ταχέως προς μια ψηφιακή υπερνοημοσύνη που θα υπερβαίνει κατά πολύ οποιονδήποτε άνθρωπο. Αν μια εταιρεία ή μια μικρή ομάδα ανθρώπων καταφέρει να αναπτύξει θεϊκή ψηφιακή υπερ-νοημοσύνη, θα κυριαρχήσει στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Elon Musk.

Και προσέθεσε:

«Τουλάχιστον όταν υπάρχει ένας κακός δικτάτορας, είναι ένας άνθρωπος που κάποτε θα πεθάνει. Όμως για την τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει θάνατος. Μπορεί να ζει για πάντα και έτσι θα υπάρχει ένας αθάνατος δικτάτορας από τον οποίο δεν θα μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε».

Ήδη από το 2014, ο ιδρυτής της Tesla είχε μιλήσει για την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης λέγοντας πως είναι «η σοβαρότερη απειλή για την ύπαρξη της ανθρωπότητας» προσθέτοντας δε έναν χρόνο αργότερα ότι «η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαν να κάνεις επίκληση στο Διάβολο».

Στο πλαίσιο των πρόσφατων δηλώσεών του, οι οποίες εμπεριέχονται στο ντοκιμαντέρ με τίτλο Do You Trust This Computer, το οποίο διατίθεται δωρεάν μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Youtube, ο Elon Musk συμπλήρωσε:

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα στόχο και η ανθρωπότητα απλώς συμβαίνει να παρεμβάλλεται σε αυτόν, θα καταστρέψει την ανθρωπότητα σαν κάτι φυσικό, χωρίς καν να το σκεφτεί. Είναι σαν να φτιάχνουμε ένα δρόμο και ένα μυρμήγκι συμβεί να βρεθεί στο δρόμο μας. Δεν μισούμε τα μυρμήγκια, απλώς φτιάχνουμε ένα δρόμο. Και, έτσι, αντίο μυρμήγκι…»._X.A.