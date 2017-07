Τι ετοιμάζει η BMW;

Μπορεί πολλές φορές το «παιχνίδι» των teaser φωτογραφικών να αποδεικνύεται έως και… κουραστικό, μολαταύτα δεν παύει να αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο για τα τμήματα μάρκετινγκ των αυτοκινητοβιομηχανιών (και όχι μόνο) προκειμένου δημιουργηθεί ο απαραίτητος «θόρυβος» γύρω από ένα νέο μοντέλο ή πρωτότυπο. Αυτή ακριβώς φαντάζει να είναι και η περίπτωσή μας, με την BMW Αμερικής να αναρτά στη σελίδα της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μια «σκοτεινή» φωτογραφία ενός «ξεσκούφωτου» μοντέλου της, το οποίο θα αποκαλυφθεί στις 17 Αυγούστου. Με άλλα λόγια, λίγες μέρες πριν την καθιερωμένη εκδήλωση Pebble Beach Concours d’ Elegance του 2017 που λαμβάνει χώρα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Το τι ακριβώς θα αποκαλύψουν οι αμερικανοί ιθύνοντες της BMW κρατιέται –μέχρι στιγμής, τουλάχιστον- μυστικό, αν και όλα δείχνουν πως η πρεμιέρα θα αφορά είτε την ανοιχτή έκδοση της νέας Σειράς 8, είτε την αντίστοιχη του υβριδικού i8. Μικρότερες (θεωρητικά) πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο κάτω από την ενδιαφέρουσα αυτή σιλουέτα να κρύβεται μια πρωτότυπη εκδοχή της πολυαναμενόμενης BMW Z4, ενός αυτοκινήτου που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή παράλληλα με τη νέα και «κλειστή» για την περίσταση, Toyota Supra.

Εμείς πάντως... αβίαστα θα ποντάρουμε στο τελευταίο αυτό σενάριο!

Το σλόγκαν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που συνοδεύει την εν λόγω ανάρτηση της BMW Αμερικής, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Starting August 17th, the road will never be the same».

Stay tuned, λοιπόν. _Χ.Α.