Το Volvo XC60 ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2017 στις δοκιμές του Euro ΝCAP

Το XC60 βαθμολογήθηκε με το σχεδόν «άριστα» 98% στην κατηγορία Ενήλικων Επιβατών και στην κλάση των Μεγάλων SUV οχημάτων, επιδεικνύοντας ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα στην κατηγορία Safety Assist (που αφορά συστήματα υποβοήθησης κατά την οδήγηση) με βαθμολογία 95% - κατά 20 ποσοστιαίους βαθμούς υψηλότερη από τον επόμενο ανταγωνιστή στα Μεγάλα SUV. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ηγετική θέση της Volvo στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

«Το νέο XC60 είναι ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα που έφτιαξε ποτέ η Volvo», δήλωσε η Μαλίν Έκχολμ (Malin Ekholm), Αντιπρόεδρος του Volvo Cars Safety Centre. «Είναι πλήρως εξοπλισμένο με νέες τεχνολογίες που σχεδιάστηκαν για την υποστήριξη του οδηγού, την προστασία των επιβατών του αυτοκινήτου και των άλλων χρηστών του δρόμου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, ενώ παράλληλα μετριάζουν την πιθανότητα συγκρούσεων. Είμαστε περήφανοι που η πάγια δέσμευσή μας να καινοτομούμε προσφέροντας νέα συστήματα ασφαλείας αναγνωρίζεται από το Euro ΝCAP με ακόμη ένα βραβείο Best in Class για τη Volvo Cars».

Volvo XC60: το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο, χάρη σε ένα μοναδικό τεχνολογικό οπλοστάσιο

Η κατάκτηση της κορυφής στις αυστηρότατες δοκιμές του Euro ΝCAP, με σαφές μάλιστα προβάδισμα απέναντι στον πλέον σύγχρονο ανταγωνισμό, αλλά και το πλήθος των μοναδικών καινοτόμων τεχνολογιών, με τις οποίες είναι εξοπλισμένο, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι το Volvo XC60 είναι σήμερα το πιο ασφαλές αυτοκίνητο στον πλανήτη.

Τα πρωτοποριακά συστήματα ενεργητικής ασφαλείας του Volvo XC60 συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους, αλληλοσυμπληρώνονται και συνθέτουν μια τεχνολογική θωράκιση, που ονομάζεται IntelliSafe και προστατεύει τους επιβάτες του XC60 ακόμη και σε συνθήκες που μέχρι σήμερα καθιστούσαν ένα σοβαρό ατύχημα αναπόφευκτο.

Καρδιά του IntelliSafe είναι το σύστημα αποφυγής εμπρόσθιων συγκρούσεων City Safety, ένας πολύτιμος “ηλεκτρονικός συνοδηγός” ο οποίος αναλαμβάνει δράση σε κρίσιμες συνθήκες και μόνο όταν "αισθανθεί" ότι ο οδηγός χρειάζεται υποστήριξη. Το City Safety είναι ενεργό μέρα-νύχτα, ελέγχει με τους αισθητήρες του το δρόμο και μπορεί να εντοπίσει άλλα οχήματα, πεζούς, δικυκλιστές και μεγάλα ζώα που βρίσκονται στην πορεία του XC60, αλλά και αντίθετα ερχόμενα οχήματα σε διασταύρωση. Προειδοποιεί τον οδηγό για τον κίνδυνο και, εφόσον χρειαστεί, φρενάρει αυτόματα για να αποφύγει τη σύγκρουση ή να μετριάσει τις συνέπειές της.

Το σημαντικότερο είναι όμως ότι, για πρώτη φορά στο XC60, το City Safety εμπλουτίζεται με σύστημα αυτόματης υποβοήθησης διεύθυνσης Steering Support, το οποίο ανιχνεύει τις κινήσεις του οδηγού στο τιμόνι και επεμβαίνει στο σύστημα διεύθυνσης. Αν ο οδηγός προσπαθήσει να στρίψει, αλλά όχι αρκετά για να αποφύγει το εμπόδιο, το Steering Support ενισχύει την προσπάθειά του, στρίβοντας τους τροχούς άμεσα και όσο χρειάζεται. Παράλληλα, οι εσωτερικοί τροχοί φρενάρουν, αυξάνοντας την ευελιξία του αυτοκινήτου. Έτσι, στην πράξη εκτελείται ο καλύτερος δυνατός ελιγμός σε κάθε συνθήκη.

Χάρη στο Steering Support, το XC60 προσφέρει μοναδικό επίπεδο ασφαλείας και σε μια σειρά ακόμη επικίνδυνων συνθηκών:

Το καινοτόμο Oncoming Lane Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα) κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας για να αποτραπεί μια σύγκρουση με οχήματα που κινούνται μετωπικά. Αν το XC60 διασχίσει μια διαγράμμιση λωρίδας κυκλοφορίας ενώ πλησιάζει ένα άλλο όχημα από απέναντι, το σύστημα στρίβει αυτόματα το αυτοκίνητο προς τη σωστή κατεύθυνση, προειδοποιώντας παράλληλα τον οδηγό.

Η ίδια τεχνολογία ενσωματώνεται και στο σύστημα αποφυγής εκτροπής από το δρόμο, Run-Off Road Mitigation. Ανιχνεύοντας αν το XC60 τείνει να υπερβεί την ακριανή διαγράμμιση του δρόμου, το σύστημα προσφέρει αυτόματα υποβοήθηση στο τιμόνι και ενεργοποιεί τα φρένα, προκειμένου να κρατήσει το αυτοκίνητο στο δρόμο.

Σε περίπτωση που η εκτροπή είναι αναπόφευκτη, το σύστημα Run-Off Road Protection (σύστημα προστασίας εκτροπής από το δρόμο) διατηρεί οδηγό και συνοδηγό σε σωστή θέση σφίγγοντας αυτόματα τις ζώνες ασφαλείας. Έτσι, σε συνδυασμό με την κορυφαία προστασία που παρέχει ο εξαιρετικά ανθεκτικός κλωβός ασφαλείας του XC60, περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος τραυματισμού.

Στα προηγμένα συστήματα του IntelliSafe συμπεριλαμβάνονται ακόμη το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων BLIS™, το Rear Collision Warning (σύστημα προειδοποίησης οπίσθιας σύγκρουσης) και το Cross Traffic Alert (σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης κατά την έξοδο με την όπισθεν από κάθετες θέσεις στάθμευσης).

Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και άνεση κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, το XC60 μπορεί να εξοπλιστεί ακόμη με το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, που διατηρεί αυτόματα μια προεπιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και επεμβαίνει στο τιμόνι κρατώντας το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας του, ακόμα και στις στροφές.

Τα νέα μοντέλα της Volvo δείχνουν το δρόμο προς το "Όραμα 2020"

Η βράβευση του XC60 από το Euro ΝCAP ακολουθεί την επιτυχία του Volvo XC90, το οποίο είχε επίσης ανακηρυχθεί ως το καλύτερο μεγάλο SUV το 2015, αλλά και το αυτοκίνητο με τη συνολικά καλύτερη επίδοση εκείνη τη χρονιά. Το V40 της Volvo είχε επίσης κατακτήσει παλαιότερα μια ακόμα πρωτιά, στην κατηγορία των Μικρών Οικογενειακών.

«Tο όραμά μας προβλέπει ότι από το 2020 δεν θα υπάρχει καμία απώλεια ζωής ή σοβαρός τραυματισμός μέσα σε ένα καινούργιο Volvo," ανέφερε η Μαλίν Έκχολμ. "Τα επιτεύγματα του XC60 είναι παραδείγματα της δέσμευσής μας να είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογία ασφάλειας, στην πορεία μας προς την υλοποίηση αυτού του οράματος».

Με τα XC60, S90 και V90, η Volvo γράφει ιστορία ως ο πρώτος κατασκευαστής που μονοπωλεί τις τρεις κορυφαίες θέσεις στις δοκιμές του Euro ΝCAP για το Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Autonomous Emergency Braking - AEB): στην πόλη (AEB City), σε υπεραστική οδήγηση (AEB Inter-Urban) και στην αποφυγή πεζών (AEB Pedestrian). Τα τρία μοντέλα της Volvo είναι τα μόνα αυτοκίνητα που πέτυχαν τέλεια βαθμολογία και στις τρεις αυτές κατηγορίες.

Τα S90 και V90 επίσης βαθμολογήθηκαν άριστα στα βραβεία Best in Class του Euro ΝCAP για το 2017, επιτυγχάνοντας 95% στην κατηγορία των Ενήλικων Επιβατών και 93% στην κατηγορία Safety Assist.

Η βράβευση στο Euro ΝCAP ακολουθεί την ανακήρυξη του XC60 ως Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2017-18 στην Ιαπωνία. Το XC60 κατέκτησε επίσης τα Car Tech Awards του 2017 στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το πιο Ασφαλές Αυτοκίνητο, την καλύτερη Τεχνολογία Ασφαλείας και το καλύτερο Σύστημα Πλοήγησης. Επιπλέον, βραβεύτηκε ως το καλύτερο Πολυτελές SUV του 2017 στο βρετανικό θεσμό Professional Driver 2017 Car of the Year Awards. Ακόμη, το XC60 ανακηρύχθηκε North American Utility of the Year στις Η.Π.Α.

Σχετικά με τα βραβεία του Euro ΝCAP

Κάθε χρονιά, ο οργανισμός Euro ΝCAP δημοσιεύει τη διάκριση "Best in Class" για να επισημάνει ποια οχήματα έχουν πρωτεύσει ανάμεσα στους ανταγωνιστές τους που παρουσιάστηκαν το ίδιο έτος. Για τον υπολογισμό της συνολικής επίδοσης χρησιμοποιείται ένα σταθμισμένο άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, προκειμένου να γίνεται ακριβής σύγκριση σε κάθε κατηγορία, με βάση τέσσερα πεδία αξιολόγησης: Ενήλικων Επιβατών, Παιδιών, Πεζών και Safety Assist.

Δελτίο Τύπου