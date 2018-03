To Volvo XC60 «World Car Of The Year» για το 2018

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που μοντέλο της Volvo Cars ανακηρύσσεται «World Car Of The Year», όπως πριν από λίγες εβδομάδες ήταν η πρώτη φορά που αυτοκίνητό της ψηφίστηκε «Car Of The Year». Στις υπόλοιπες εξίσου σημαντικές κατηγορίες το Range Rover Velar ψηφίστηκε ως «World Car Design of the Year», το Nissan Leaf πρώτευσε στην κατηγορία «World Green Car of the Year», η 600 ίππων BMW M5 αναδείχτηκε «World Performance Car of the Year» και το Audi A8 είναι «World Luxury Car of the Year» για το 2018. Τέλος το VW Polo είναι το φετινό «World Urban Car of the Year».

Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε τους τρεις τελικούς υποψήφιους κάθε κατηγορίας, από τους οποίους αναδείχτηκαν οι νικητές. 2018 World Car of the Year: Mazda CX-5, Range Rover Velar, Volvo XC60 2018 World Urban Car: Ford Fiesta, Suzuki Swift, Volkswagen Polo 2018 World Luxury Car: Audi A8, Porsche Cayenne, Porsche Panamera 2018 World Performance Car: BMW M5, Honda Civic Type R, Lexus LC 500 2018 World Green Car: BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid, Nissan LEAF 2018 World Car Design of the Year: Lexus LC 500, Range Rover Velar, Volvo XC60