Βραβεία σχεδιασμού για τη Hyundai στο iF Design Award 2018

Και τα δύο μοντέλα κέρδισαν το πρώτο βραβείο της κατηγορίας Product Design για την κομψή και εκφραστική εμφάνιση του πρώτου πεντάθυρου coupe της κατηγορίας C και του πρώτου μικρού SUV της Hyundai.

«Η Hyundai απολαμβάνει για άλλη μια φορά την αναγνώριση ενός από τους κορυφαίους θεσμούς βραβείων στον κόσμο. Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν τη δέσμευσή μας στην ανάπτυξη μοντέλων που προβάλλουν τη μοναδική μας προσέγγιση στον σχεδιασμό αυτοκινήτων», δήλωσε ο κ. Thomas Bürkle, Chief Designer του Hyundai Desig nCenter Europe. «Το i30 Fastback είναι ένα πραγματικό «trendsetter», συνδυάζοντας εκλεπτυσμένο και συναισθηματικό σχεδιασμό, ενώ το ολοκαίνουργιοKona εισήγαγε μια νέα οπτική στην επιτυχημένη γκάμα των SUV».

Hyundai i30 Fastback: Κομψότητα στην καθημερινότητα

Το Hyundai i30 Fastback συνδυάζει το πνεύμα ενός αθλητικού κουπέ και την άνεση στην καθημερινότητα. Διαθέτοντας χαρισματική σχεδίαση, είναι αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό μοντέλο της οικογένειας του i30. Η εκλεπτυσμένη σιλουέτα του διαθέτει δυναμικές σπορ coupe διαστάσεις που δημιουργούνται από μια κομψή κεκλιμένη γραμμή οροφής και ένα μακρύ καπό. Αυτή η μοναδική σχεδιαστική γραμμή επιτυγχάνεται με μια χαμηλωμένη οροφή που δεν επιφέρει συμβιβασμούς στην πρακτικότητα. Η οικογένεια του i30 περιλαμβάνει σήμερα τα i30hatchback, i30 Fastback, i30N και i30 Tourer (Wagon) για να ικανοποιούν τις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών.

Το ολοκαίνουργιο Kona: You drive it. You define it.

Το ολοκαίνουργιο Kona είναι το πρώτο μικρό SUV της μάρκας, που αντικατοπτρίζει τον τρόπο ζωής των σύγχρονων πελατών. Χαρακτηρίζεται από την Cascading Grille, την σχεδιαστική ταυτότητα της Hyundai καθώς και τους διπλούς προβολείς που βρίσκονται πάνω από τα φώτα ημέρας LED. Η εξωτερική σχεδίαση του Kona είναι προοδευτική, κομψή και εκλεπτυσμένη. Το εσωτερικό του αυτοκινήτου αντικατοπτρίζει την εξωτερική του εμφάνιση, με λείες επιφάνειες στο επάνω μέρος του πίνακα των οργάνων δίνοντας την ευκαιρία στους πελάτες να προσαρμόσουν το δικό τους στυλ με διαφορετικά χρώματα όπως πορτοκαλί, lime και κόκκινο.

Ο χρωματισμός του εσωτερικού τόνου συνεχίζεται στις ζώνες ασφαλείας –στοιχείο που διαθέτει μόνο το Konaστην κατηγορίατου.

Η επιτυχία συνεχίζεται

Ο θεσμός iF Design Award ξεκίνησε το 1953 και είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς σχεδιασμού στον κόσμο. Η Hyundai Motor κέρδισε το βραβείο iFDesign το 2015 για το i20, το 2016 για το Tuscon και το 2017 για το i30 Νέας Γενιάς, αποδεικνύοντας έμπρακτα τηδέσμευσή της να ικανοποιεί τις υψηλές ανάγκες των πελατών της χρησιμοποιώντας μια μοναδική σχεδιαστική γλώσσα.

Η βραδιά απονομής των βραβείων iFDesignAward θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2018 στο Μόναχο.

Δελτίο Τύπου