Walter Rohrl - Porsche: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια (+video)

Αν και τυπικά το συμβόλαιο συνεργασίας του Walter Rohrl με την Porsche υπεγράφη τα 1993, εντούτοις οι επαγγελματικές -και όχι μόνο- σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές ξεκίνησαν πολύ πιο πριν. Διόλου τυχαία, το πρώτο προσωπικό αυτοκίνητο του 71χρονου πλέον Γερμανού οδηγού ήταν μια μεταχειρισμένη Porsche 356 και κατόπιν μια 911, την οποία ο Rohrl κρατά καλά «κρυμμένη» στην προσωπική του συλλογή μέχρι και σήμερα.

Έχοντας ήδη κατακτήσει δύο παγκόσμιους τίτλους (1980, 1984), ο Rohrl ήταν ο άνθρωπος που συμμετείχε ενεργά τόσο στο πρόγραμμα εξέλιξης της 959, όσο και στο «καλιμπράρισμα» του συστήματος τετρακίνησης της 924. Τυπικά, οι δύο μεριές έρχονται σε επίσημο επαγγελματικό… γάμο το 1993, με τον Rohrl να διορίζεται δοκιμαστής της Porsche και συνάμα εκπρόσωπός της σε ποικίλες εκδηλώσεις της τελευταίας ανά τον κόσμο. Με έναν απαράβατο όρο όμως, όπως χαρακτηριστικά ζήτησε ο τότε πρόεδρος της γερμανικής εταιρείας, Dr. Wendelin Wiedeking:

«Πρέπει πάντα να μας λέει πάντα την ωμή αλήθεια για τα υπό εξέλιξη αυτοκίνητα».

Έκτοτε, ο Rohrl ενεπλάκη ενεργά στα προγράμματα εξέλιξης των Carrera GT και 918 Hybrid, καθώς και όλων των 911 και των ποικίλων εκδόσεών τους. Ο Γερμανός, μάλιστα, έβαλε το… χεράκι του ακόμα και στην 4θυρη Panamera.

«Έχω πάρει ένα σημαντικό μάθημα κατά τη διάρκεια που είμαι στην Porsche: η κορυφαία απόδοση σε οδική συμπεριφορά την οποία απαιτεί κανείς από ένα σπορ αυτοκίνητο όταν αυτό πιέζεται στο όριο είναι πολύ παραπάνω από αυτό που έχει ανάγκη ένας επαγγελματίας οδηγός. Ιδανικά, ένα σπορ αυτοκίνητο πρέπει να είναι εύκολο στον έλεγχο για έναν συνηθισμένο οδηγό», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Γερμανός άσσος.

«A garage without a Porsche 911 is just a dark hole»._Walter Rohrl

«I don’t need a helicopter, a yacht, or a house in Florida. I’m happy with a racing bike, a ride through the Bavarian forest and ten euros for a snack»_Walter Rohrl