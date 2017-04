«World Car of the Year 2017»: Νικητής η Jaguar F-Pace

Στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Ν. Υόρκης που πραγματοποιείται αυτές της μέρες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ανακοινώθηκαν τόσο ο τελικός νικητής, όσο και τα αυτοκίνητα που κατάφεραν να επικρατήσουν για το 2017 στις επιμέρους κατηγορίες του καταξιωμένου πλέον θεσμού World Car of the Year. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των 75 εκλεκτόρων, Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς ανεδείχθη η Jaguar F-Pace επικρατώντας στον… τελικό των Audi Q5 και VW Tiguan.

Το βρετανικό SUV κατάφερε να αποσπάσει και το στέμμα στην κατηγορία World Car Design of the Year απέναντι στις Mercedes S-Class και Toyota CH-R. Στην κατηγορία World Luxury Car of the Year επικράτησε η Mercedes E-Class κόντρα στα… μεγαθήρια των BMW 5 Series και Volvo S90/V90. Περνώντας σε πιο… σκληροπυρηνικά μονοπάτια, στην κατηγορία World Performance Car of the Year, οι Porsche 718 Boxster/Cayman κέρδισαν στην τελική μάχη τις McLaren 570S και Audi R8. Τις διακρίσεις World Green Car και World Urban Car απέσπασαν αντίστοιχα τα Toyota Prius Prime και BMW i3, με το πρώτο να περνά τον ύφαλο των Tesla Model X και Chevrolet Bolt και το δεύτερο τον αντίστοιχο των Suzuki Ignis και Citroen C3.

Θυμίζουμε πως το 2016 νικητής του θεσμού WCOTY ήταν το Mazda MX-5, το 2015 η Mercedes C-Class και ένα χρόνο νωρίτερα, το Audi A3._X.A.