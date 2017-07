Με Audi S3 Sportback σε κλασικές ε.δ. της Φθιώτιδας

Είναι κάποιες στιγμές νοσταλγίας και περισυλλογής, όταν απλά γεγονότα ή εικόνες γύρω σου σε κάνουν να συνειδητοποιείς ότι... τα χρόνια έχουν περάσει. Αυτό μπορεί να είναι ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι οι Nirvana ή οι Guns N' Roses μεσουρανούσαν τριάντα χρόνια πριν. Ή ακόμα όταν πιάνεις τον εαυτό σου να χαζεύει ένα λευκό Peugeot 106 Rallye των 1.300 κ.εκ. με ίδιου χρώματος λευκές ζάντες, τη στιγμή που πιτσιρικάδες δίπλα σου αναρωτιούνται με το smartphone ανά χείρας τι ενδιαφέρον έχει η «παλιατζούρα». Κάπως έτσι, αντίστοιχα, λιώναμε στη θέα του Audi S3 όταν παρουσιάστηκε, στα τέλη της δεκαετίας του '90, με τη γερμανική εταιρεία να έχει κάνει άλμα για την εποχή στην κατηγορία των καυτών χάτσμπακ. Μικρό (σχετικά) σε μέγεθος αμάξωμα, με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 210 ίππων και τετρακίνηση! Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την εποχή ο Τύπος το είχε χαρακτηρίσει ως το πιο «fun to drive» μοντέλο της Audi. Τα χρόνια όμως πέρασαν, η κοινωνία και η τεχνολογία εξελίχθηκαν και, απολύτως φυσιολογικά, το S3 μεγάλωσε-ωρίμασε μαζί τους. Σήμερα, με τη νεότερη και ισχυρότερη εκδοχή του ταξιδέψαμε μέχρι τη Λαμία σε ένα ταξίδι στο χρόνο, αναζητώντας τη... χαμένη μας νιότη, σύμφωνα όμως με τις προσταγές του σήμερα.

Στην εποχή του USB!

Μπορείτε να το πείτε παιχνίδι δύναμης, μάρκετινγκ ή όπως αλλιώς θέλετε, αλλά η ουσία είναι ότι η νεότερη εκδοχή του Audi S3, που βασίζεται στην αντίστοιχη πρόσφατη του Α3, έχει συγκεκριμένες και ουσιώδεις αλλαγές. Δεν είναι μόνο η αύξηση της ισχύος κατά 10 ίππους και της ροπής κατά 20 Νm που το καθιστούν το ισχυρότερο S3 που κατασκευάστηκε ποτέ, αλλά και οι αλλαγές στις διαστάσεις που παίζουν το ρόλο τους. Μεγαλύτερο, φαρδύτερο και χαμηλότερο, αλλά και ελαφρύτερο κατά 70 κιλά, λόγω του ότι βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MQB. Με μεγαλύτερο μεταξόνιο, βελτιωμένη είναι και η κατανομή του βάρους, αγγίζοντας το 51%-49% εμπρός-πίσω. Διαθέσιμο σε τέσσερα αμαξώματα (χάτσμπακ, sportback, κάμπριο και σεντάν), καλύπτει το μεγαλύτερο εύρος της αγοράς, αφήνοντας χώρο για το εκρηκτικό RS3, αλλά ξεπερνώντας σε ισχύ το «αδελφό» VW Golf R. Ζαλιστήκατε; Και εμείς με τα παιχνίδια του μάρκετινγκ, αλλά λίγη σημασία έχει. Με την «οικογενειακή» sportback εκδοχή στη διάθεσή μας, ξεκινήσαμε για μία σειρά από διαδρομές ιδανικές για να απολαύσεις οδήγηση μακριά από την κίνηση. Παλαιότερα, θα είχαμε εφοδιαστεί με κασέτες ή CD όπου είχαμε γράψει τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σήμερα, πολύ πιο απλά, «γεμίζεις» ένα USB stick με τραγούδια, και είσαι έτοιμος. Με εκρηκτικές κατασκευές του παρελθόντος, γνώριζες ότι θα έπρεπε να κάνεις αρκετούς συμβιβασμούς για να καταλήξεις στον προορισμό σου. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει άρδην, και το Audi S3 είναι τρανό παράδειγμα. Επιλέγοντας το επιθυμητό πρόγραμμα από το Drive Select, κινείσαι με άνεση στον αυτοκινητόδρομο, την ώρα που στο πρόγραμμα Comfort η ανάρτηση προσφέρει εξαιρετική ποιότητα κύλισης. Στο εσωτερικό η εικόνα δεν ξεφεύγει από ό,τι μας έχει συνηθίσει η Audi, προσφέροντας εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και αντίστοιχη εργονομία, ενώ, όπως στα περισσότερα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας, έτσι και στο S3 συναντάμε τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Μέσα σε αυτό το φιλόξενο περιβάλλον και χωρίς να καταλάβεις τον τρόπο αλλά και το χρόνο συζητώντας περί Euroleague με τον Θ.Η., έχεις βρεθεί έξω από τη Λαμία, και συγκεκριμένα στο γεφυράκι που σηματοδοτεί την αφετηρία της ε.δ. του Μπράλου. Κάπου εκεί επιλέγεις διαφορετικό «folder» στα τραγούδια που έχεις μαζί, αλλάζεις το πρόγραμμα του Drive Select σε Dynamic και αυτομάτως περνάς σε διάθεση για οδήγηση!

Go your own way!

Έχοντας ανέβει τον Μπράλο δεμένοι με κράνος και ζώνη έξι σημείων πριν από μερικές εβδομάδες, γνωρίζουμε ακριβώς τι ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή μέχρι και τη διασταύρωση για Παύλιανη, μετά το χωριό Σκαμνός. Με το συνδυασμό κινητήρα-κιβωτίου-συστήματος διεύθυνσης-ανάρτησης στην πλέον σκληροπυρηνική τους ρύθμιση, αρχίζουμε να ανεβαίνουμε το βουνό στο φιδωτό δρόμο με την τραχιά άσφαλτο. Αν νωρίτερα έχεις οδηγήσει το RS3, αρχικά δεν εντυπωσιάζεσαι. Προς Θεού, μην παρεξηγηθούμε, αφού η δύναμη δεν του λείπει σε καμία περίπτωση! Και πώς θα μπορούσε, άλλωστε, σε μια κατασκευή που χρειάζεται για τα πρώτα 100 χλμ. από στάση μόλις 4,6 δλ.; Ο 2λιτρος TFSI αρχίζει και ξεδιπλώνει τις αρετές του πάνω από τις 2.000 σ.α.λ., ενώ δέχεσαι μια γερή κλοτσιά μετά τις 3.000 σ.α.λ. Γεμάτος από εκείνο το σημείο και έπειτα, επιταχύνει ακατάπαυστα μέχρι το όριο περιστροφής του, χαρίζοντας εξαιρετικές επιδόσεις στο S3. Σε αυτήν την αίσθηση συμβάλλει και η σφιχτή κλιμάκωση του S tronic κιβωτίου των 7 σχέσεων, το οποίο στο πρόγραμμα Dynamic προσπαθεί να ακολουθήσει το γρήγορο ρυθμό. Και αν στην επιλογή της μεγαλύτερης σχέσης είναι εξαιρετικά άμεσο, στα κατεβάσματα δεν υπακούει πιστά, προφανώς προστατεύοντας τον κινητήρα. Ακόμα και έτσι, όμως, εύκολα βρίσκεις ρυθμό στο γρήγορο κομμάτι με τις απότομες εναλλαγές στροφών.

Σε αυτές τις «μέτριες» με 3η ή 4η σχέση στο κιβώτιο, το Audi απλώς δεν προβληματίζεται. Σημαδεύεις, μένεις στο γκάζι και το S3 ακολουθεί την πορεία που έχεις χαράξει, με τη συμπεριφορά του να είναι απολύτως ουδέτερη. Προσπαθείς να το προκαλέσεις, αλλά, ακόμα και έτσι, δύσκολα το πίσω μέρος θα αντιδράσει. Αλλά, και αν συμβεί αυτό, θα μεταφερθεί «ολόκληρο» ως ένα κομμάτι, γλιστρώντας ελαφρά με τα τέσσερα. Όσο διαπιστώνεις τα υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, αυξάνεις ρυθμό, ώσπου εντέλει συνειδητοποιείς από τα χιλιόμετρα στον πίνακα οργάνων ότι ο ρυθμός αυτός είναι απαγορευτικός για δημόσιο δρόμο, και πέφτεις στα φρένα. Όλα αυτά με τον κλιματισμό ανοιχτό και τη θερμοκρασία ιδανική, χωρίς να ιδρώσεις και χωρίς οι σφυγμοί να σκαρφαλώσουν στο κόκκινο! «Με αυτό στον Μπράλο θα είχαμε κάνει χρόνο 10άδας Γενικής», σκεφτόμαστε, και ακολουθούμε πορεία προς τα Καστέλλια, από όπου και θα συνεχίσουμε για το αγαπημένο Χάνι Ζαγκανά και τη γρήγορη Καλοσκοπή. Με το mode στο οικονομικό Efficiency, τα... 18 λίτρα ανά 100 χλμ. γίνονται 9,5 και το S tronic φροντίζει να αλλάζει σχέσεις από τις 1.500 σ.α.λ. Στοιχείο που σε κάποιες περιπτώσεις στην πόλη κουράζει, την ώρα που κόβει τελείως το γκάζι.

Αφού με θαυμασμό παρατηρούμε πόσο έχουν αλλάξει τα Καστέλλια και την πληθώρα σπιτιών που έχουν χτιστεί, περνάμε στο γρήγορο κομμάτι με τη γλιστερή άσφαλτο προς τη διασταύρωση για το Χάνι Ζαγκανά, με τη διάσημη στο χώρο των αγώνων καλύβα και το δέντρο. Ξανά σε Stealth-Dynamic mode, και αυτήν τη φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παλιά, «παραδοσιακή», ελληνικής ποιότητας άσφαλτο, με το μηδενικό δείκτη πρόσφυσης. Κάπου εδώ εκτιμάς την ανάρτηση και την τετρακίνηση του S3. Η πρώτη εξακολουθεί να λειτουργεί ευεργετικά, περνώντας από τις εγκάρσιες ανωμαλίες, ακόμα και στο εσωτερικό της στροφής, χωρίς να προκαλεί απότομες αντιδράσεις στο αμάξωμα, την ώρα που οι κλίσεις είναι ελάχιστες. Παράλληλα, η τετρακίνηση με τον πολύδισκο Ηaldex, η οποία ανήκει στη νεότερη και πλέον εξελιγμένη γενιά του συγκεκριμένου συστήματος, διαθέτει αντίστοιχες ρυθμίσεις με του TT RS. Αυτό μεταφράζεται ως μεταφορά μεγαλύτερου μέρους της ροπής στους πίσω τροχούς σε οριακές καταστάσεις, με στόχο να αποφευχθεί η υποστροφική συμπεριφορά στο όριο της προηγούμενης γενιάς. Μη γελιόμαστε, βέβαια. Δεν είναι Focus RS, ούτε καν AMG A45. Αλλά στις επιφάνειες με πολύ χαμηλό δείκτη πρόσφυσης, και αν το προκαλέσεις, θα διαπιστώσεις μια τάση του πίσω μέρους να ανοίξει ελαφρώς την τροχιά του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γλιστρήσει με τα τέσσερα, χωρίς να ξεφύγει σημαντικά από την πορεία που έχεις χαράξει, ενώ, αν οι κινήσεις του οδηγού είναι βίαιες και άτσαλες, θα υποστρέψει. Ακόμα και έτσι, το S3 έχει τον τρόπο του να συγχωρεί, αφού το σύστημα διεύθυνσης μεταβλητού βήματος μπορεί να μην έχει τη χειρουργική αίσθηση του Focus RS, αλλά είναι άμεσο και προσφέρει άκρως ικανοποιητική πληροφόρηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα μεγάλα φρένα με τους αεριζόμενους δίσκους εμπρός-πίσω, που δεν έχουν πρόβλημα να ακινητοποιήσουν το αμάξωμα των 1.465 κιλών. Με τα χιλιόμετρα που αναπτύσσει, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται, αφού ουσιαστικά οι ευθείες είναι... λεπτομέρειες που οδηγούν στην επόμενη στροφή.

Μεγαλώσαμε, αλλά μυαλό δε βάλαμε!

Ο χρόνος είναι αμείλικτος για όλους. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τα πλοκάμια του. Γυρνώντας από Οινοχώρι και κατεβαίνοντας προς τη Ν.Ε.Ο., έχουμε περάσει στο Efficiency mode, και μαζί σε ανάλογη διάθεση. Οι καιροί αλλάζουν, ο κόσμος γύρω μας επίσης, αλλά κάποια στοιχεία παραμένουν αναλλοίωτα. Όσοι λάτρεις της γρήγορης οδήγησης, όσα χρόνια και αν περάσουν, θα έχουμε το ίδιο μικρόβιο: μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα φροντίσουμε να αποκομίσουμε όσο περισσότερη οδηγική ευχαρίστηση μπορούμε. Σε αυτήν τη φιλοσοφία ανήκει και η τελευταία γενιά του Audi S3. Δεν είναι σκληροπυρηνική κατασκευή, όπως το RS3, αλλά δεν είναι ακόμα μία γρήγορη και αδιάφορη έκδοση. Κάτω από το σχετικά σεμνό sportback αμάξωμα του Α3 κρύβεται καλά κρυμμένος ο «κακός λύκος» που θα φροντίσει να σε εξιτάρει. Δε θα το κάνει με τον ίδιο συμμετοχικό τρόπο που το καταφέρνουν τα Focus RS, AMG A 45 ή και το RS3. Κανένα, όμως, από τα προαναφερθέντα δε θα συνδυάσει το διττό χαρακτήρα που διακρίνει το S3. Το οποίο και μπορεί να αποτελέσει τη... συμβία σου στην καθημερινότητα της πόλης, αλλά, μόλις της το ζητήσεις, να μεταμορφωθεί σε ερωμένη. Μεγαλώσαμε; Μπορεί! Ακόμα και έτσι, πάντως, το μικρόβιο δε φεύγει. Απλώς, όπως ο κόσμος γύρω μας, έτσι και αυτό με τη σειρά του εξελίσσεται..._ Π. Τ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: AUDI S3 SPORTBACK

ΟΔΗΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΡΑΛΟΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ - ΧΑΝΙ ΖΑΓΚΑΝΑ - ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ - ΟΙΝΟΧΩΡΙ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: 654

AUDI S3 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO KINHTHΡΑΣ: 4κύλινδρος σε σειρά ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.984 κ.εκ. ΙΣΧΥΣ: 310 ίπποι/5.500 σ.α.λ. ΡΟΠΗ: 400 Nm/2.000 σ.α.λ. ΚΙΒΩΤΙΟ: S tronic 7 σχέσεων ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον ΠΙΣΩ: Τεσσάρων συνδέσμων ΜΗΚΟΣ: 4.322 χλστ. ΠΛΑΤΟΣ: 1.785 χλστ. ΥΨΟΣ: 1.404 χλστ. ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.631 χλστ. ΒΑΡΟΣ: 1.465 κιλά ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ* 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,6 δλ. 0-400 Μ.: 13,0 δλ. / 169,9 χλμ./ώρα 0-1.000 Μ.: 24,1 δλ. / 215,2 χλμ./ώρα 50-80 ΧΛΜ./ΩΡΑ ΜΕ 3η: 2,3 δλ. 80-110 ΧΛΜ./ΩΡΑ ΜΕ 4η: 3,3 δλ. 120-140 ΧΛΜ./ΩΡΑ ΜΕ 5η-6η: 3,0/4,2 δλ. ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 250 χλμ./ώρα *ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 4Τ

Game changer!

Με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα και σύστημα μετάδοσης της κίνησης και στους τέσσερις τροχούς, από την πρώτη του γενιά το S3 είχε κερδίσει τον τίτλο του πλέον διασκεδαστικού Audi. Μικρό σε μέγεθος, τηρουμένων των αναλογιών, με εκρηκτικές επιδόσεις και υπερστροφική συμπεριφορά, είχε κερδίσει το δικό του κοινό, ανοίγοντας παράλληλα ένα παράθυρο σε μια νέα κατηγορία. Με την πάροδο του χρόνου, η ισχύς αυξήθηκε κατακόρυφα και οι διαστάσεις μεγάλωσαν, όπως και το βάρος του αμαξώματος, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί και ο χαρακτήρας του. Πλέον, με την παρουσία των σκληροπυρηνικών εκδόσεων με το αρκτικόλεξο «RS», το S3 απέκτησε πιο φιλικό, καθημερινό, αλλά και πιο premium χαρακτήρα, προσφέροντας όμως πάντα ισχυρό κινητήρα και κορυφαίες επιδόσεις.

1999

Παρουσιάζεται η πρώτη εκδοχή του S3, βασισμένη στην ίδια πλατφόρμα με των Audi TT και Seat Leon, η οποία και εφοδιάζεται με το 1.800άρη υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα απόδοσης 210 ίππων. Λίγα χρόνια αργότερα θα υπάρξει μια μικρή αναβάθμιση στην ισχύ του κινητήρα, που άγγιξε τους 225 ίππους, αλλά και ένα διακριτικό facelift στα εμπρός και τα πίσω φωτιστικά σώματα.

2006

Με στόχο να ενισχύει τη θέση της στην κατηγορία, η Audi παρουσίασε την τελείως ανανεωμένη εκδοχή του S3, ανεβάζοντας κατακόρυφα τον πήχη για εκείνη την εποχή. Εφοδιασμένο με τον 2λιτρο TFSI, η ισχύς του κινητήρα σκαρφάλωσε στους 265 ίππους, τιμή κορυφαία εκείνα τα χρόνια. Η κίνηση παραδοσιακά μεταφερόταν και στους τέσσερις τροχούς, αλλά με την τελευταία γενιά του Haldex και σημαντικά διαφοροποιημένη ανάρτηση. Σημαντικό ήταν το ότι ο κινητήρας ζύγιζε μόλις 152 κιλά, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κατανομή του βάρους εμπρός-πίσω, όντας περισσότερο ισορροπημένο.

2012

Μπορεί το 2009 να μεσολάβησε ένα μικρό facelift, αλλά το τελείως νέο S3 προέκυψε το 2012, όντας και το πρώτο στη διάσημη πλέον πλατφόρμα MQB. Η απόδοση από τον εξελιγμένο πλέον 2λιτρο TFSI σκαρφάλωσε στους 300 ίππους και οι επιδόσεις ήταν αντίστοιχες με αυτές μερικών supercar. Έχοντας ωριμάσει ακόμα περισσότερο, προσφέροντας επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με σαφώς πιο premium κατασκευών και διττό χαρακτήρα, ξέφευγε από τα στερεότυπα της κατηγορίας.