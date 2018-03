Από τη Γαύδο στο Βόρειο Ακρωτήρι με ξύλινο ελληνικό ποδήλατο

Το «εύ αγωνίζεστε», μία ελληνική προσέγγιση στην αξία του συναγωνισμού με τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους, η άμιλλα, η αριστεία στην προσπάθεια απέναντι στο δύσκολο, στο αδύνατο, στο μη εφικτό, είναι όλα όσα εκφράζουν ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο για διάσχιση της Ευρώπης! Έμφορτο από συναισθηματική χροιά, το ταξίδι με ξύλινα ελληνικά ποδήλατα, από την ακριτική Γαύδο, το ακροτελεύτιο άκρο της Ευρώπης, με κατάληξη το Βόρειο Ακρωτήριο, αποτελεί μία συνέχεια της προσπάθειας του ανθρώπου να καταλύσει τα όρια των αντοχών και των ικανοτήτων του. Σε μία απόλυτα οικολογική δραστηριότητα, απαλλαγμένη από οργανωτική τελειότητα και οποιαδήποτε έννοια διαρκούς και συνεπούς υποστήριξης, μία ομάδα φίλων, με διεθνή ταυτότητα, αλλά με ελληνικό μέσο και «βοήθεια» από τον ελληνικό ήλιο και το απαράμιλλο μπλε του ουρανού, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε μαζί τους. Πρόκειται για μια αξέχαστη εμπειρία, που θα λάβει χώρα από το νότιο έως το βόρειο σημείο της Ευρώπης με τον πιο φυσικό, απολαυστικό, απλό, εντυπωσιακό και οικολογικό τρόπο: με το ξύλινο ποδήλατο που παράγεται από τα εργαστήρια κατασκευής ποδηλάτων Coco-mat στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες, θα ποδηλατήσουν από την Γαύδο -το νησί με αμμουδιές και κρυστάλλινα τυρκουάζ νερά όπου η νύμφη Καλυψώ κρατούσε τον Οδυσσέα με υποσχέσεις αιώνιας νεότητας στο Nordkapp, το Βόρειο Ακρωτήρι της Νορβηγίας για να συναντήσουν τους Θεούς που δημιουργούν το βόρειο φως του Aurora Borealis. Το ταξίδι των 12.500 χλμ. σε μία χρονική διάρκεια 114 ημερών, είναι μια διαδρομή στη φύση μέσα από τη φύση. Αρχίζει στις 29 Μαρτίου και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 14 Ιουλίου 2018.

Το πρόγραμμα του εγχειρήματος, αλλά και επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://www.moveonnature.com

Να σημειώσουμε εδώ, ότι οι συμμετοχές είναι ανοιχτές, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε το επιθυμεί, πραγματοποιώντας μάλιστα όποιο τμήμα της διαδρομής επιθυμεί. Η ομάδα που θα συμμετάσχει σε αυτή την περιπέτεια, έχει ως motto, το ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική φράση: Less Is More! Σύμφωνα με αυτό, «πάρτε μαζί μόνο το σακίδιο σας και ακολουθήστε μας για όσο θέλετε. Τα καταλύματα και τα ποδήλατα παρέχονται από την Coco-mat.

Η έμπνευση

Η προσέγγιση των συντελεστών έχει ιδιαίτερη σημασία: «Μοιραζόμαστε ένα πάθος για την ‘πράσινη ζωή’ και την ποδηλασία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Η ποδηλασία έχει τη δύναμη να δημιουργήσει έναν υγιέστερο και πιο ευτυχισμένο κόσμο. Η εφίδρωση μέσα από την κίνηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή και να μετατρέψει τον κόσμο μας σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Η φιλοσοφία μας είναι ‘το λιγότερο είναι περισσότερο’. Ταξιδεύουμε μόνο με το ποδήλατό μας και ένα σακίδιο, αφού γνωρίζουμε ότι η απλότητα του ποδηλάτου είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές του. Θέλουμε να εμπνεύσουμε άλλους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν πιο πράσινο, απλό, κατάλληλο, μινιμαλιστικό και ευχάριστο τρόπο ζωής. Ξεκινήστε από τους δύο τροχούς του ποδηλάτου σας. Μόλις αρχίσετε, είναι δύσκολο να σταματήσετε.» Η ποδηλασία είναι ένα ταξίδι των αισθήσεων και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στη φύση. Η εξερεύνηση ενός προορισμού με το ποδήλατο, σας επιτρέπει να γίνετε μέρος μιας περιοχής και να βυθιστείτε στα αξιοθέατα, τους ήχους και τις μυρωδιές ενός τόπου. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους με τους οποίους ταξιδεύετε. Το όνειρo ξεκίνησε στην Ελλάδα ως μονοήμερη ποδηλασία 300 ποδηλατών στο κέντρο της Αθήνας το 2016 και συνεχίστηκε με μακρύτερες ποδηλατικές βόλτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα στην Πάτρα, από την Αθήνα στα Τίρανα και από μια ελληνική περιήγηση με νησιά όπου ξεπέρασαν τα 9000km σε 100 ημέρες. Και κάπως έτσι, το όραμα επεκτάθηκε και αποφασίστηκε οι εμπνευστές να ταξιδέψουν με τα ελληνικά ξύλινα ποδήλατα Coco-mat από το νοτιότερο έως το βορειότερο σημείο της Ευρώπης.

Εργοστάσιο ποδηλάτων Coco-mat

Τον Αύγουστο του 2016, ένας μεγάλος αριθμός ενθουσιωδών ανθρώπων, που επιθυμούν να κάνουν τον κόσμο λίγο πιο όμορφο, σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας νέες ιδέες με τον πιο φυσικό και δημιουργικό τρόπο, ίδρυσε το εργοστάσιο ξυλογλυπτικής coco-mat.bike στην Ελλάδα! Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό που ξεχειλίζει το φως, καθώς εκπληρώνεται και μεταφέρει την αναζωογονητική ενέργεια του ήλιου, η οποία αξιοποιείται και προσφέρεται σε μας μέσω του ξύλινου cocomat.bike. Το ποδήλατο είναι πλήρως χειροποίητο και μοναδικό και με κάθε αγορά ποδηλάτου φυτεύεται δέντρο στο πάρκο cocomat.bike με το όνομα του πελάτη.

Γιατί ξύλινα ποδήλατα;

Η επιλογή των ξύλινων ποδηλάτων έγινε επειδή είναι φιλικά προς το περιβάλλον και η παραγωγή τους αφήνει το ελαφρύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δυνατόν, αλλά μας αρέσει να τα οδηγούμε λόγω της εξαιρετικής άνεσής τους. Το ξύλο είναι ένα ζεστό υλικό, και εκλύει συναίσθημα. Τα ξύλινα ποδήλατα είναι βιώσιμα, ανθεκτικά, γρήγορα, άνετα και προσφέρουν μια ομαλή ποιότητα κύλισης. Λόγω της ευελιξίας του, το ξύλινο πλαίσιο απορροφά πολύ καλά τους κραδασμούς, καθιστώντας την ποδηλασία μια συναρπαστική εμπειρία ποδηλασίας.

Το ξύλο είναι ένα φυσικά άκαμπτο και ισχυρό υλικό, το οποίο κάνει τα ξύλινα πλαίσια ποδηλάτων τόσο ισχυρά και σκληρά όσο τα πλαίσια άνθρακα, με πολύ περισσότερη άνεση από ένα χαλύβδινο πλαίσιο. Το ποδήλατο cocomat.bike έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από γερμανικό οργανισμό, ενώ είναι λιγότερο επιρρεπές σε φθορά από το μέταλλο. Είναι δε πολύ πιο εύκολο να επισκευαστούν από τους αντίστοιχους μεταλλικούς σκελετούς, ενώ η σωστή στεγανοποίηση, το καθιστά εντελώς αδιάβροχο. Και φυσικά είναι όμορφα. Η οδήγηση ενός ξύλινου ποδηλάτου είναι μια μοναδική εμπειρία που προσφέρει μια νέα προοπτική στην ποδηλασία, και κάνει την διαδρομή σας τόσο ξεχωριστή