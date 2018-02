Αυτόνομα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στο Ντουμπάι

Ασφαλώς, σε χώρες με μεγάλη οικονομική ευμάρεια, τα πάντα μπορούν να δοκιμαστούν ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να καθιερωθούν ή όχι. Στα πλαίσια και αυτά με την αφορμή της Συνόδου για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση (World Government Summit), η πόλη του Ντουμπάι ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με αυτόνομα μικρά λεωφορεία χωρίς οδηγό, που κινούνται σε δική τους λεωφορειολωρίδα. Τα συγκεκριμένα οχήματα έχουν σχεδιαστεί κυρίως για μικρές αποστάσεις, με την μπαταρία τους να τους προσφέρει αυτονομία κίνησης για τρεις περίπου ώρες. Οι μικρές διαστάσεις τους (μήκος 2,87 μέτρα, πλάτος 2,24 και ύψος 2,82) τα καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτα, ενώ το βάρος τους είναι περίπου 1.000 κιλά. Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν δέκα επιβάτες (τέσσερις όρθιους και έξι καθιστούς), με μέση ταχύτητα 20 χλμ./ώρα.

Δύο ή και περισσότερα από αυτά μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να μετατραπούν σε συρμό σε χρόνο 20 δευτερόλεπτα, με την αποσύνδεσή τους να μη διαρκεί παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα. Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξή τους ανήκει στην Αρχή Μεταφορών του Ντουμπάι (Roads and Transport Authority-RTA) και εντάσσεται στη φιλοδοξία της αραβικής μεγαλούπολης να καταστεί η πιο «έξυπνη» στην υφήλιο. Απώτερος σκοπός είναι μέχρι το 2030, το 25% των μαζικών μετακινήσεων στην πόλη να εξυπηρετείται από αυτόνομα οχήματα. Τα ηλεκτροκίνητα και αυτόνομα μικρά λεωφορεία παράγονται στην Ιταλία εκ μέρους της αμερικανικής εταιρείας Next Future Transportation, με την οποία συνεργάζεται η Roads and Transport Authority-RTA.