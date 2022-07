Αυτή είναι η ηλεκτρική Triumph TE-1 (video)

Η ηλεκτρική Triumph TE-1 εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Williams Advanced Engineering. Και σίγουρα οι προδιαγραφές της εντυπωσιάζουν.

Η μοναδική συνεργασία μεταξύ της Triumph Motorcycles, της Williams Advanced Engineering, της Integral Powertrain Ltd και της WMG, του University of Warwick, που χρηματοδοτείται από το Office for Zero Emission Vehicles μέσω της Innovate UK, δημιουργήθηκε για να φέρει πρωτοποριακές εξελίξεις στην εξειδικευμένη μηχανική ηλεκτρικών μοτοσυκλετών και τον καινοτόμο σχεδιασμό ενσωματωμένης τεχνολογίας.

Το εκτενές πρόγραμμα πραγματικών δοκιμών, το οποίο περιλάμβανε πολυάριθμες αξιολογήσεις της απόδοσης της μοτοσυκλέτας στο δρόμο καθώς και στην πίστα, παρείχε ζωτική κατεύθυνση στην τελική ρύθμιση και στο καλιμπράρισμα της πρωτότυπης μοτοσυκλέτας επίδειξης TE-1, και έχει πλέον επιτύχει όλους τους στόχους του.

Triumph TE-1: Κορυφαία στην κατηγορία αυτονομία 161 χλμ.

Υπερβαίνοντας την πραγματική εμβέλεια των αντίστοιχων ηλεκτρικών μοτοσυκλετών που διατίθενται σήμερα, η πρωτότυπη Triumph TE-1 έχει επιτύχει όλους τους στόχους του project όσον αφορά την ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας Williams επιτυγχάνοντας αυτονομία 161 χλμ., βασισμένη σε επίσημες δοκιμές και προβλέψεις. Το αναγεννητικό φρενάρισμα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην TE-1, με περιθώρια περαιτέρω βελτιστοποίησης, καθώς και μεγαλύτερη απόδοση στη μονάδα γεννήτριας κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την αυτονομία για το μέλλον των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών Triumph.

Triumph TE-1: Απόδοση που φτάνει της Speed ​​Triple 1200

Με επίπεδο απόδοσης παρόμοιο με την τρέχουσα Speed ​​Triple 1200, η πρωτότυπη TE-1 προσφέρει μέγιστη ισχύ 130 kW (177 PS), καθώς και μέγιστη ροπή 109 Nm, για άμεση απόκριση, ομαλή ελεγχόμενη ισχύ σε όλο το εύρος στροφών και μια εντελώς συναρπαστική οδήγηση.

Η TE-1 επιταχύνει από σταση έω τα πρώτα 96 χλμ./ώρα σε χρόνο 3,6 δευτερόλεπτα, ενώ 6,2 δετερόλεπτων αρκούν για την εποτάχυνση έως τα 160 χλμ/ώρα.

Με περαιτέρω βελτίωση των ηλεκτρονικών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης και του ανύψωσης του εμπρός τροχού, η Triumph αναμένει ότι η απόδοση θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω, αξιοποιώντας το πλήρες δυναμικό ροπής για να επιτρέψει ακόμη πιο γρήγορη επιτάχυνση από στάση.

Triumph TE-1: Χρόνος φόρτισης 20 λεπτών

Η πρόοδος στις τεχνολογίες μπαταριών και φόρτισης που αναπτύχθηκαν ως μέρος του έργου Triumph TE-1, σε συνεργασία με την Williams Advanced Engineering (WAE), είχαν ως αποτέλεσμα ένα χρόνο φόρτισης 20 λεπτών (0-80%), ο οποίος ανταποκρίνεται στους φιλόδοξους στόχους που θέτει η Innovate UK, ο κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και καινοτομίας που υποστηρίζει τη χρηματοδότηση στον τομέα ‘Ερευνας και Εξέλιξης υπό την ηγεσία των επιχειρήσεων και την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Triumph TE-1: Συνολικό βάρος 220 κιλά

Με συνολικό βάρος 220 κιλά, η πρωτότυπηTE-1 είναι ελαφρύτερη από τις αντίστοιχες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες που διατίθενται σήμερα, έως και 25%, δίνοντάς της μια κορυφαία για το είδος αναλογία ισχύος προς βάρος.

Η συμπεριφορά της Triumph TE-1

Με έναν χάρτη γκαζιού και ροπής που προέρχεται απευθείας από μια Speed ​​Triple 1200 RS, οι δοκιμές πίστας και οι δυναμικές αξιολογήσεις αναβάτη στην πρωτότυπη μοτοσυκλέτα επίδειξης TE-1 φέρνουν ένα επίπεδο οδικής συμπεριφοράς που ταιριάζει με τις τρέχουσες τρικύλινδρες μοτοσυκλέτες εσωτερικής καύσης της Triumph.

Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα που προσφέρει όλη την αίσθηση της Triumph και την παγκοσμίου φήμης ουδέτερη οδική συμπεριφορά – μια ομαλή, προβλέψιμη μοτοσυκλέτα, που είναι ευέλικτη και ευκίνητη, προβλέψιμη στις στροφές, με ελεγχόμενη δύναμη που γεννά αυτοπεποίθηση και εγγυάται τη διασκέδαση.

Το soundtrack της ηλεκτρικής Triumph ΤΕ-1

Ξεχωριστό και συναρπαστικό soundtrack, που εξελίσσεται στο πιο ανατριχιαστικό κρεσέντο – ο καθαρός, γεμάτος χαρακτήρα ήχος της πρωτότυπης Triumph TE-1 θεωρείται πιο ελκυστικός και συναρπαστικός από οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες που διατίθενται σήμερα, χάρη στο μοναδικό ζεύγος ελικοειδών γραναζιών πρωτεύουσας μετάδοσης.

Με τα επίπεδα θορύβου που δοκιμάστηκαν στην εξωτερική μονάδα μέτρησης θορύβου του Mira, η TE-1 κατάφερε επιτυχώς όλα τα πρότυπα θορύβου που ορίστηκαν από τις δοκιμές έγκρισης R41 για τέρμα ανοιχτό γκάζι, πορεία και αστικό περιβάλλον.

Williams Advanced Engineering (WAE)

«Η WAE είναι χαρούμενη που συμμετείχε σε αυτό το συναρπαστικό πρόγραμμα για την παράδοση της πρωτότυπης TE-1. Από τη σύλληψή της το 2018, όλοι οι εταίροι δούλεψαν συνεργατικά, με καινοτομία και πάθος για να ζωντανέψουν την πρωτότυπη μοτοσυκλέτα που ξεπερνά τα όρια. Είναι ευχάριστο να ακούς θετικά σχόλια αναβάτη που επιβεβαιώνουν ότι η δυναμική της μοτοσυκλέτας ευθυγραμμίζεται με το DNA της Triumph. Αυτό έχει υποστηριχθεί από το κορυφαίο στην κατηγορία Σύστημα Μπαταρίας και Ελέγχου που έχει παραγάγει η WAE σε ένα ελαφρύ και ενσωματωμένο πακέτο. Αυτή η κύρια τεχνολογία της WAE μας επέτρεψε να υπερβούμε τους στόχους απόδοσης και φόρτισης για την μπαταρία που ανυπομονούμε να δούμε σε μελλοντικά κινητήρια σύνολα», δήλωσε ο Dyrr Ardash, Επικεφαλής Στρατηγικών Συνεργασιών, Williams Advanced Engineering.

Integral Powertrain Ltd, Τμήμα E-Drive

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε την τελική φάση δοκιμών της μοτοσυκλέτας TE-1 να ολοκληρώνεται και μαζί με αυτό, περαιτέρω επικύρωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας του Κλιμακούμενου Υπέρ-Ενσωματωμένου Κινητήρα και Μετατροπέα.

Για την εφαρμογή TE-1, ο κινητήρας έχει επιτύχει μέγιστη και συνεχή πυκνότητα ισχύος 13kW/kg και 9kW/kg αντίστοιχα, 60% υψηλότερα από τους στόχους του οδικού χάρτη της τεχνολογίας APC για το 2025. Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί με τη χρήση υλικών και διαδικασιών συμβατών με τον όγκο παραγωγής αυτοκινήτων και σε μια κλιμακούμενη πλατφόρμα κινητήρα. Η ιδέα της επεκτασιμότητας του κινητήρα που αναπτύχθηκε στην TE-1 παρείχε ένα εφαλτήριο για μια νέα κλιμακούμενη αρχιτεκτονική κινητήρα, που θα ανακοινωθεί αργότερα φέτος, η οποία θα παρέχει παρόμοια επίπεδα απόδοσης αλλά πολύ μεγαλύτερη κλίμακα κατασκευής από ό,τι στο παρελθόν.

Η ιδέα του εξαιρετικά ενσωματωμένου μετατροπέα, επίσης επεκτάσιμη έτσι ώστε να αυξάνεται ο αριθμός των σταδίων ισχύος από καρβίδιο πυριτίου για κινητήρες μεγαλύτερης διαμέτρου, έχει πραγματικά φέρει απόδοση (ικανότητα >500 kW) και μας δίνει την ευκαιρία να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή ή να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλότερες απαιτήσεις ισχύος .

Είμαστε πραγματικά περήφανοι που ήμασταν βασικό μέρος αυτού του συναρπαστικού έργου που υπήρξε ορόσημο για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και τη βρετανική βιομηχανία», δήλωσε ο Andrew Cross, Chief Technology Manager, Integral Powertrain Ltd.

WMG, University of Warwick

«Για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας για τη μείωση των εκπομπών στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, όχι μόνο μεταβαίνοντας από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης στα ηλεκτροκίνητα οχήματα, αλλά και ενθαρρύνοντας μια στροφή από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Τα ηλεκτρικά δίτροχα έχουν καθοριστικό ρόλο στην επανάσταση των μεταφορών ως επιλογή μηδενικών εκπομπών καυσαερίων.

Στη συνεργασία μας με την Triumph, στο WMG χρησιμοποιήσαμε την ερευνητική μας εμπειρία στην ηλεκτροκίνηση για να αποδείξουμε ότι οι κατασκευαστές μπορούν να προσφέρουν προϊόντα με χαμηλότερη επιβάρυνση εκπομπών καθώς και εξαιρετικές επιδόσεις προσφέροντας στους πελάτες ένα ηλεκτρικό όχημα που είναι πολύ διασκεδαστικό στην οδήγηση»., είπε ο Prof. David Greenwood, CEO, WMG centre High Value Manufacturing Catapult, University of Warwick.