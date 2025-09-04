BMW Motorrad Vision CE: Το μέλλον της αστικής κινητικότητας σε δύο τροχούς

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ηλεκτρικό δίκυκλο καταργεί την ανάγκη χρήσης κράνους και προστατευτικού ρουχισμού.

Το όραμά του για το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας σε δύο τροχούς θα παρουσιάσει ο όμιλος BMW στην ΙΑΑ Mobility 2025, στο Μόναχο (9-14 Σεπτεμβρίου).

Το Motorrad Vision CE αποτελεί ένα ηλεκτρικό σκούτερ το οποίο καταργεί την ανάγκη χρήσης κράνους και προστατευτικού ρουχισμού, προσφέροντας στους αναβάτες μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας και μια ξέγνοιαστη, άνετη εμπειρία οδήγησης.

Όπως αναφέρει το BMW Group, το Vision CE προσφέρει μια συναισθηματική, δημιουργική και μοντέρνα προσέγγιση στις αστικές μετακινήσεις ενσαρκώνοντας το μέλλον της αστικής κινητικότητας σε δύο τροχούς.

Το 2014, η BMW Motorrad έγινε ο πρώτος premium κατασκευαστής που συνδύασε την κορυφαία σχεδίαση με την ηλεκτροκίνηση στο BMW C evolution. Το BMW CE 04 – πρότυπο σχεδιασμού και τεχνολογίας για αστική κινητικότητα απαλλαγμένη από εκπομπές ρύπων – λανσαρίστηκε στην αγορά το 2022 και μέχρι σήμερα παραμένει παγκόσμιος ηγέτης στην κατηγορία του.

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο ακολούθησε το 2024 με το επίσης ηλεκτρικό BMW CE 02, που συμβολίζει ένα νέο, μοναδικό και κατεξοχήν casual στυλ κινητικότητας.

Πριν από 25 χρόνια, η BMW Motorrad έφερε την επανάσταση στην αστική κινητικότητα με το BMW C1, ένα scooter που απάλλασσε τον επιβάτη από τη χρήση κράνους και του συνήθους προστατευτικού εξοπλισμού, χάρη στο εξελιγμένο πακέτο ασφάλειας που εξασφάλιζε το αμάξωμά του.

Το BMW Motorrad Vision CE βασίζεται σε αυτή τη θεμελιώδη σχεδιαστική φιλοσοφία και την προτάσσει μέσω μιας νέας ερμηνείας με συναισθηματική σχεδιαστική απήχηση δημιουργώντας ένα μοναδικό και πρωτοποριακό όχημα.

Το κεντρικό στοιχείο του BMW Motorrad Vision CE είναι η φιλοσοφία ασφάλειας που προτάσσει. Και συγκεκριμένα μια σύνθετη σωληνωτή μεταλλική δομή, γνωστή ως «κλωβός», η οποία, μαζί με μία κατάλληλα σχεδιασμένη κατασκευή καθίσματος με ζώνη ασφαλείας, εξασφαλίζει μια ασφαλή και συναρπαστική εμπειρία οδήγησης χωρίς την ανάγκη χρήσης κράνους ή του γνώριμου ρουχισμού προστασίας.

Το μειωμένο συνολικό ύψος του «κλωβού» και ο ανοιχτός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με τον μεγάλο μεταξόνιο, προσδίδουν στο Vision CE μια επιμηκυμένη, δυναμική και οπτικά ελαφριά εμφάνιση.

Η εκτεταμένη χρήση επιστρωμένου αλουμινίου προσφέρει μια αποκλειστική, τεχνική νότα. Ο συνδυασμός της βασικής ματ λευκής απόχρωσης με την μαύρη που δημιουργεί αντίθεση προσδίδει μια καθαρή, λιτή και γλυπτική αισθητική.

Ένα ακόμη ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Vision CE είναι η λειτουργία εξισορρόπησης, που διατηρεί το όχημα σε πλήρη ισορροπία όταν είναι σταματημένο.