BMW Motorrad Vision K18: Εμπειρία αισθήσεων

Η μοτοσικλέτα BMW Motorrad Vision αποτελεί ένα όραμα εμπνευσμένο από τη δυναμική επιτάχυνση.

Στο πλαίσιο του Concorso d’Eleganza Villa d’Este, στις όχθες της λίμνης Como, η BMW Motorrad παρουσίασε την Vision K18, μια πρωτότυπη μοτοσικλέτα που έχει ως στόχο να μετατρέψει τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων σε μια εμπειρία αισθήσεων.

Σχεδιασμένη ως ένα one-off πρωτότυπο, ενσαρκώνει τη φιλοδοξία της BMW Motorrad να συνδυάσει την τεχνική υπεροχή με τη συναισθηματική απήχηση, και λειτουργεί ως έμπνευση για μελλοντικά μοντέλα μαζικής παραγωγής.

Στην καρδιά του πρωτοτύπου βρίσκεται ένας παραδοσιακός εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 1.800 κ.εκ., ο οποίος, ως κεντρικό στοιχείο τόσο της σχεδίασης όσο και της τεχνολογίας, καθορίζει συνολικά την αισθητική ταυτότητα της μοτοσικλέτας.

«Μία εμβληματική μονάδα ισχύος της BMW, που εδώ και δεκαετίες εκφράζει το κύρος, την πολιτισμένη λειτουργία και τον ξεχωριστό χαρακτήρα της μάρκας, αποτέλεσε την αφορμή για μία ανατρεπτική σχεδιαστική προσέγγιση, αναδεικνύοντας το σύστημα κίνησης σε κυρίαρχο στοιχείο της συνολικής φιλοσοφίας», αναφέρει η σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Οι αναλογίες του δίκυκλου διαμορφώνονται γύρω από τον κινητήρα, ενώ η χαρακτηριστική γραμμή της αντλεί έμπνευση από υπερηχητικά αεροσκάφη, όπως το Concorde, διαμορφώνοντας μια μοτοσικλέτα που αποπνέει δυναμισμό ακόμη και όταν βρίσκεται σε στάση.

Οι εκτεταμένες επιφάνειες συνδυάζονται με εκτεθειμένα μηχανικά μέρη, μέσα από λεπτομέρειες υψηλής ακρίβειας. Τη φιλοσοφία αυτή ενισχύουν οι διακριτικές αναφορές στον εξακύλινδρο κινητήρα: έξι εισαγωγές αέρα, έξι απολήξεις εξαγωγής και έξι προβολείς LED αναδεικνύουν οπτικά τη μοναδική αρχιτεκτονική του κινητήρα.

Τα χειροποίητα τμήματα, καθώς και η υδραυλικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση, υπογραμμίζουν τον αποκλειστικό και οραματικό χαρακτήρα της Vision K18.Επιπλέον, υλικά με έντονες αντιθέσεις, όπως το αλουμίνιο και το σφυρήλατο carbon, σε συνδυασμό με ειδικές επεξεργασίες και τεχνικές – όπως επιφάνειες που δημιουργούνται με τεχνική ψεκασμού φλόγας– διαμορφώνουν μια εκφραστική σχεδιαστική ταυτότητα. Ακόμη, η φωτεινή, μεταλλική υφή που προκύπτει παραπέμπει στις κλασικές απολήξεις εξαγωγής της Formula 1.

Κεντρικό στοιχείο της Vision K18 αποτελεί η σχεδιαστική φιλοσοφία “The Heat of Speed”. Ένα ενσωματωμένο εφέ θερμικής παραμόρφωσης καθιστά ορατή τη δύναμη του εξακύλινδρου εν σειρά κινητήρα, μετατρέποντας τις επιδόσεις σε μια συναισθηματικά φορτισμένη εικόνα, εξηγεί η εταιρεία.