BMW C 400 GT: Με έμφαση στις μεγάλες αποστάσεις

Και το όνομα αυτής, C 400 GT, όπου το αρκτικόλεξο GT μεταφράζεται σε τουρισμό μεγάλων αποστάσεων. Εδώ και μια 8ετία περίπου έχει γίνει απόλυτα κατανοητό ότι ο Βαυαρός κατασκευαστής θέλει να μπει δυναμικά στην κατηγορία των scooter, πλην όμως ακολουθώντας το δικό της δρόμο. Και αυτό το μαρτυρά η αισθητική των δυο C 400, που μπήκαν σαν δυναμική σφήνα στη μεσαία κατηγορία. Ένα χρόνο πριν, η εταιρεία παρουσίασε στις εκθέσεις το C 400 X, (δείτε εδώ) που όλως περιέργως δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα αν και έχει διαμορφωθεί η τιμή του (στα 6.900€). Και τώρα, στο σαλόνι του Μιλάνου πριν λίγες ώρες, λανσάρισε το C 400 GT χρησιμοποιώντας κοινή πλατφόρμα (πλαίσιο, κινητήρα, αναρτήσεις, τροχούς κλπ).

Είναι οι γωνίες, τα κοψίματα στο σώμα του scooter, το ψηλό τούνελ ανάμεσα στα πόδια, οι τέσσερις(!) προβολείς και η μεγάλη - σχεδόν κάθετη - ποδιά που το κάνουν να ξεχωρίζει και όλα αυτά γίνονται αντιληπτά από το μάτι του παρατηρητή σαν μυώδη και ρωμαλέα, με το νέο 400 να αποπνέει κύρος και δύναμη. Το GT είναι ένα scooter μεσαίου μεγέθους και κυβισμού, προορισμού Gran Turismo όπως λέει και το όνομά του και θυμίζει το μεγάλο του αδελφάκι, το δικύλινδρο C 650 GT. Κινείται από ένα μονοκύλινδρο κινητήρα με απόδοση 34Hp, ο ίδιος που χρησιμοποιείται και στο 400 X. Η μετάδοση γίνεται μέσω κιβωτίου CVT (διαρκώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης), ενώ υπάρχει και σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης του πίσω τροχού κατά την επιτάχυνση, που προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, ειδικά σε ολισθηρές επιφάνειες. Όπως και το 400 X, το νέο 400 GT διαθέτει σωληνωτό πλαίσιο από ατσάλι, με ένα συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι και δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ. Τα φρένα είναι δύο δισκόφρενα μπροστά, σε συνδυασμό με ένα δίσκο πίσω, τα οποία συνεργάζονται με δικάναλο σύστημα ABS.

Παντού στα φωτιστικά σώματα χρησιμοποιείται τεχνολογία LED, ο προβολέας διαθέτει μάλιστα και DRL, ενώ υπάρχει στα εξτρά η δυνατότητα σύνδεσης με smartphone μέσω του συστήματος BMW Motorrad Connectivity. Tο πολυ-λειτουργικό όργανο του νέου GT είναι μια έγχρωμη οθόνη TFT 6,5 ιντσών, η οποία προσφέρει πολλές πληροφορίες και δυνατότητες, ευκολία χρήσης του τηλεφώνου και ακρόασης μουσικής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα εύκολης πλοήγησης μέσω ενός πρακτικού συστήματος με βέλη. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του νέου scooter της BMW, μαζί με την εκτεταμένη προστασία από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες, την πλατιά ποδιά και την ψηλή ζελατίνα, περιλαμβάνει και την έξυπνη λύση αποθήκευσης κρανών (όπως και στο C 650 GT) ονόματι flexcase, που χρησιμοποιείται όταν το όχημα είναι παρκαρισμένο. Πρόκειται για μια θήκη που μπορεί να μεταβάλλει τον όγκο της, βρίσκεται κάτω από τη σέλα και επεκτείνεται προς τον πίσω τροχό όταν μπαίνουν μέσα εκεί τα κράνη ή άλλα αντικείμενα.

Επιπρόσθετα, το 400 GT διαθέτει δύο ακόμα ντουλαπάκια για μικροαντικείμενα, ενώ για περισσότερη ευχρηστία είναι εξοπλισμένο με μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια του αναβάτη, θύρα USB και σύστημα Keyless στο στάνταρ εξοπλισμό. Αυτό κάνει εξαιρετικά εύκολη τη λειτουργία εκκίνησης, του ξεκλειδώματος της κλειδαριάς του τιμονιού, του ανοίγματος της σέλας και του ανεφοδιασμού βενζίνης. Ειδική μέριμνα έχει γίνει όμως και για την άνεση του συνεπιβάτη, που πλέον διαθέτει πιο «παχιά» σέλα, μεγαλύτερες χειρολαβές αλλά και σταθερά (έναντι αναδιπλούμενων) μαρσπιέ. Το βάρος του νέου scooter της BMW είναι 212 κιλά (πλήρες υγρών) και τα χρώματα στα οποία θα διατεθεί είναι τρία: Άσπρο, Μαύρο και Ασημί._Ν.Β.