MotoGP: Ανατροπές στο πρόγραμμα του GP Αυστραλίας

Μετά την ολοκλήρωση των Ελεύθερων Δοκιμών 1 καθώς και του καθιερωμένου Practice στο Phillip Island της Αυστραλίας πριν λίγες ώρες, οι διοργανωτές προχώρησαν στην αλλαγή του προγράμματος για τις επόμενες δύο ημέρες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών προβλέψεων για την Κυριακή.

Με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν έντονη βροχόπτωση συνοδεία δυνατών ανέμων, αποφασίστηκε η τέλεση του GP των 27 γύρων το Σάββατο 21 Οκτωβρίου και… καιρού επιτρέποντος του sprint των 13 γύρων την Κυριακή 22 Οκτωβρίου.

Έτσι, τα φώτα εκκίνησης για το GP θα σβήσουν το Σάββατο στις 07:10 ώρα Ελλάδας. Για το sprint, αντίστοιχα, την Κυριακή στις 06:00 ώρα Ελλάδας.

Make sure you adjust your alarms to the new schedule and enjoy the action⏰ #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/LhIKGVewCm

Ο Jorge Martin έδειξε τη δυναμική του στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο, εμπρός από τον Augusto Fernandez με την Gas Gas και τον Maverick Vinales με την Aprilia RS-GP. Ακολούθησαν οι Brad Binder, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Jack Miller, Enea Bastianini και Aleix Espagaro.

Στο Practice, που παραδοσιακά ορίζει ποιοι είναι οι 10 αναβάτες που παίρνουν απευθείας την πρόκριση στο Q2, οι δύο KTM των Brad Binder και Jack Miller έκαναν το 1-2 εμπρός από τον Maverick Vinales. Ο Jorge Martinπήρε τη θέση 4, εμπρός από τους Pol Espargaro, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini, Alex Espargaro και Johann Zarco.

Ο Francesco Bagnaia βρέθηκε «εκτός» για δεύτερη συνεχή φορά (P11) όπως και οι υπόλοιποι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του grid (Marc Marquez: P16, Fabio Quartararo: P17, Joan Mir: P18).

More of the same please! 🤞@jackmilleraus is through to Q2 after a brilliant lap puts him P2.

His @KTM_Racing teammate @BradBinder_33 tops the times on Friday 🏁 pic.twitter.com/x88rTYvGQK

— Australian MotoGP™ (@ausmotogp) October 20, 2023