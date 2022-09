MotoGP – GP Αραγονίας: Pole position για τον Francesco Bagnaia

H Ducati κλείδωσε τις τρεις πρώτες θέσεις στη σχάρα εκκίνησης εν όψει του αυριανού αγώνα στην Αραγονία, με τον Francesco Bagnaia να κατακτά την πέμπτη pole position του μέσα στο 2022.

Ο Francesco Bagnaia ηγείται του lock-out της Ducati έχοντας κατακτήσει με πειστικό τρόπο στην Aragon μια ακόμα pole position – την πέμπτη φετινή – την ώρα που οι βασικοί αντίπαλοί του για τον τίτλο, οι Aleix Espargaro και Fabio Quartararo, θα βρεθούν να εκκινούν τον 13ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος στο MotoGP από την 4η και 6η θέση, αντίστοιχα.

Ο Enea Bastianini, ο οποίος πήρε το «χρίσμα» για το Q2, θα ξεκινήσει αύριο από τη θέση 3, με τον Jack Miller να βρίσκεται ανάμεσα στους ομόσταυλους της εργοστασιακής ομάδας της Ducati της επόμενης σεζόν.

Πέμπτος θα ξεκινήσει αύριο ο Johann Zarco, με την Ducati της Pramac Racing, ενώ δύο ακόμα μοτοσικλέτες της ιταλικής ομάδας, εκείνες των Marco Bezzecchi και Jorge Martin, βρίσκονται στις θέσεις 7 και 8.

Την 10άδα συμπληρώνουν οι Alex Rins και Brad Binder, με Suzuki και KTM.

O Marc Marquez, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Μάιο, εκκινεί από την 13η θέση.

Παρά την απόφασή του να επιστρέψει και εκείνος στις πίστες μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2020, Joan Mir, απεσύρθη τελικά από το GP Αραγονίας ύστερα από τις σχετικές συστάσεις των γιατρών του.

Στη δράση στους αγώνες του MotoGP επέστρεψε και o Cal Crutchlow, o οποίος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν θα αγωνιστεί με τα χρώματα της RNF Yamaha, στη θέση του Andrea Dovizioso, ο οποίος αποχώρησε από τα GP πραγματοποιώντας επί ιταλικού εδάφους (βλ. Misano) τον τελευταίο του αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τα φώτα εκκίνησης στον Αραγονία σβήνουν αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδας.