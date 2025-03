MotoGP – Αργεντινή: Σαρωτικός Marc Marquez

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Termas de Rio Hondo της Αργεντινής, δεύτερο γύρο του MotoGP για το 2025, ξεκίνησε χθες Παρασκευή με τις καθιερωμένες δύο περιόδους δοκιμών. Και στις δύο, ο Marc Marquez ήταν ο κυρίαρχος, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθεί ουσιαστικά από τους αντιπάλους του. Μάλιστα, ο Ισπανός αναβάτης, στην πρώτη του σεζόν με την εργοστασιακή ομάδα της Ducati, σημείωσε χρόνο 1:37.295, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ πίστας στο Termas de Río Hondo – το οποίο κατείχε ο ίδιος από το 2014.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Fabio di Giannantonio, με ένα εντυπωσιακό comeback στα τελευταία λεπτά του Practice, μπαίνοντας «σφήνα» ανάμεσα στον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή και τον αδελφό του Alex Marquez, ο οποίος συνέχισε το σερί των καλών εμφανίσεων γράφοντας τον τρίτο ταχύτερο χρόνο. Με τον τραυματία Jorge Martin απών για ένα ακόμα GP, ο Marco Bezzecchi ήταν αυτός που σήκωσε ψηλότερα τη σημαία της Aprilia σημειώνοντας στη σέλα της RS-GP συνδυαστικά τον τέταρτο καλύτερο χρόνο, εμπρός από τον Brad Binder και τον Alex Rins με την Yamaha Μ1, ο οποίος ακολούθησε έξυπνη τακτική στο Practice ακολουθώντας τον Marc Marquez.

Late, late improvements by @marcmarquez93 and @FabioDiggia49 🔥@PeccoBagnaia has dropped to 10 but he’s IN! #ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/djHs6DGvjZ

