MotoGP – Assen: Εμφατική pole από την Francesco Bagnaia

O Francesco Bagnaia πήρε την τέταρη φετινή pole position εν όψει του ενδέκατου αγώνα στο MotoGP που πραγματοποιείται στο Assen της Ολλανδίας.

O ενδέκατος φετινός γύρος στο MotoGP ξεκίνησε στο βροχερό χθες Assen της Ολλανδίας, σε μια από τις πιο εμβληματικές πίστες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1. Προς τέρψη των θεατών αλλά και των ομάδων, ο καιρός βελτιώθηκε τόσο στο FP2 όσο και σήμερα, όπου ο ήλιος έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του δίνοντας στους αναβάτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και να ρυθμίσουν τις μοτοσικλέτες τους σε στεγνές συνθήκες.

Στις Κατατακτήριες 1, το εισιτήριο για το Q2, που παραδοσιακά ορίζει τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες, πήραν οι δύο KTM των Miguel Oliveira και Brad Binder, χωρίς οι βασικοί τους αντίπαλοι να τους απειλήσουν, συμπεριλαμβανομένων των Luca Marini και Enea Bastianini, ο οποίος με το καλημέρα αντιμετώπισε ένα μηχανικό πρόβλημα με την πρώτη του μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια της εξόδου του από τα pit.

Στo FP2, ο… στρατός των μοτοσικλετών της Ducati έδειξε τα δόντια του, με τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Fabio Quartararo, να είναι ο μόνος, μαζί με τον Αleix Espargaro, που έδειξαν να αντιστέκονται. Στην πρώτη έξοδο από τα pit, ταχύτερος όλων ήταν ο Jorge Martin, με νέο ρεκόρ πίστας, ακολουθούμενος από τον Γάλλο της Yamaha και τις Ducati των Francesco Bagnaia, Jack Miller και Marco Bezzecchi.

Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στον Francesco Bagnaia, που με νέο ρεκόρ πίστας πήρε πριν λίγα λεπτά την τέταρτη φετινή pole position. Στην πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης θα βρεθούν αύριο ο Fabio Quartararo και ο Jorge Martin, ο οποίος δεν κατάφερε να βελτιώσει τη θέση του εξαιτίας μιας πτώσης στην δεύτερη έξοδό του από τα pit.

Τέταρτος στο αυριανό grid θα ξεκινήσει ο σταθερά ταχύς Marco Bezzecchi, με την Ducati της Mooney VR46, έχοντας δίπλα του Aleix Espargaro και Jack Miller, που και αυτός είχε μια πτώση.

Την 10άδα συμπληρώνουν οι Johann Zarco, Miguel Oliveira, Alex Rins και Brad Binder.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού αγώνα σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.