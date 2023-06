MotoGP – Assen: Νίκη για τον Francesco Bagnaia

Ο Francesco Bagnaia «απάντησε» στον Marco Bezzecchi παίρνοντας τη νίκη στο GP του όγδοου αγώνα του MotoGP για το 2023.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του όγδοου GP της χρονιάς στο MotoGP έσβησαν με τον Brad Binder να κάνει και σήμερα μια εκπληκτική εκκίνηση κλέβοντας την πρωτιά από τους Francesco Bagnaia και Marco Bezzecchi.

Τέταρτος πλασαρίστηκε ο Aleix Espargaro, ενώ πέμπτος στην προσωρινή κατάταξη βρήθηκε ο Luca Marini.

Δύο γύρους αργότερα, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 έκανε την κίνηση του και πέρασε τον νοτιοαφρικανό της KTM για την πρώτη θέση. Εν τω μεταξύ, οι Fabio Quartararo και Johann Zarco είχαν την στιγμή τους εγκαταλείποντας τον αγώνα – όπως και ο Maverick Vinales από δική του υπαιτιότητα.

Πιο πίσω, ο Luca Marini έχανε έδαφος δίνοντας τη δυνατότητα στους Jorge Martin και Alex Marquez να ανέβουν θέσεις.

Στην κορυφή, τόσο οι Francesco Bagnaia και Brad Binder, όσο και ο Marco Bezzecchi τηρούσαν στάση αναμονής στο προσωρινό βάθρο του όγδοου αγώνα του MotoGP για τα 2023.

Δέκα γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας ο Marco Bezzecchi εξαπέλυσε την επίθεσή του στον Brad Binder, περνώντας δεύτερος, ενώ στη μάχη του βάθρου άρχισε να μπαίνει δυναμικά τόσο ο Aleix Espargaro από την τέταρτη θέση με την ελαφρώς «τραυματισμένη» στα εμπρός αεροδυναμικά βοηθήματα RS-GP της Aprilia, όσο και ο Jorge Martin από την πέμπτη θέση.

Με τους Francesco Bagnaia και Marco Bezzecchi να κάνουν το 1-2, οι τελευταίοι γύροι επεφύλαξαν, όπως και χθες στον αγώνα sprint, μια ακόμα αλλαγή, με τον Brad Binder να υπερβαίνει ξανά τα όρια της πίστας και να δέχεται εκ νέου ποινή, χάνοντας μετά το πέσιμο της καρό σημαίας την τρίτη θέση του βάθρου – την οποία κληρονόμησε ο Aleix Espargaro. Πέμπτος, πίσω από τον Brad Binder, ολοκλήρωσε ο Jorge Martin.

Just like yesterday! 🫢@BradBinder_33 exceeded track limits on the last lap and loses third place! 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/lzQaRfZOz7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2023

Την 10άδα στο GP Ολλανδίας συμμπλήρωσαν ο Alex Marquez, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli και Augusto Fernandez.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωσε 8 αγώνων, ο Francesco Bagnaia προηγείται στη βαθμολογία με 194 βαθμούς. Δεύτερος παραμένει ο Jorge Martin, με 159 βαθμούς, ενώ τρίτος είναι ο Marco Bezzecchi με 158 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας μετά το καλοκαιρινο διάλλειμα ομάδων και αναβατών είναι στις 5-7 Αυγούστου, στο Silverstone της Μ. Βρετανίας.