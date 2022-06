MotoGP – Assen: Νίκη για τον Francesco Bagnaia

O Francesco Bagnaia δεν απειλήθηκε ποτέ, παίρνοντας μία ακόμα νίκη εμπρός από τους Marco Bezzecchi και Maverick Vinales, στον 11ο αγώνα του MotoGP.

Ο Francesco Bagnaia έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε στην εκκίνηση του 11ου κατά σειρά αγώνα στο MotoGP, φεύγοντας μπροστά και αφήνοντας πίσω του τους Aleix Espargaro και Fabio Quartararo. Tην ίδια στιγμή, ο Jorge Martin κρατούσε στην ουρά της δικής του GP22 τον εκπληκτικό και σήμερα Marco Bezzecchi, καθώς και την δεύτερη εργοστασιακή Ducati του Jack Miller.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κιόλας γύρου, ο Aleix Espargaro άρχισε να κλείνει την ψαλίδα από τον Ιταλό της Ducati, έχοντας όμως πίσω του σε απόσταση αναπνοής έναν πολύ επιθετικό Fabio Quartararo. Λίγα μέτρα πιο πίσω, ο Marco Bezzecchi πέρασε εύκολα τον Jorge Martin, ανεβαίνοντας τέταρτος.

Σε αυτό το ασφυκτικό «περιβάλλον», o περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής επιχείρησε, έναν γύρο μετά, να περάσει τον Aleix Espargaro στη στροφή 5. Ωστόσο, ο Γάλλος έχασε το μπροστινό της Yamaha M1 με αποτέλεσμα να πέσει, ωθώντας συγχρόνως εκτός πίστας τον Ισπανό της Aprilia, ο οποίος μολαταταύτα κατέφερε να συνεχίσει – πλέον από την 15η θέση.

Έτσι, με τον Fabio Quartararo να συνεχίζει από την τελευταία θέση, και πριν εγκαταλείψει οριστικά λίγους γύρους αργότερα μετά από μια ακόμα πτώση στην ίδια στροφή(!), στην κορυφή του αγώνα, 21 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, βρέθηκαν οι τρεις Ducati των Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi και Jorge Martin, οι οποίοι έμειναν πολύ μακριά από τη μάχη των Brad Binder και Maverick Vinales, που είχε τελικά ως νικητή τον αναγεννημένο Ισπανό αναβάτη της Aprilia.

Δέκα γύρους πριν το τέλος, οι πρώτες ψιχάλες της βροχής άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην Ολλανδική πίστα. Εν τω μεταξύ, o… αποφασισμένος για το καλύτερο Aleix Espargaro είχε ανέβει από την 15η στην 7η θέση, ενόσω ο ομόσταβλός του είχε ανέβει τρίτος, μετά την καθοδική πορεία του Jorge Martin.

Με τον Francesco Bagnaia να κατακτά μια ακόμα νίκη και τον Marco Bezzecchi το πρώτο του βάθρο στην πρώτη του χρονιά στο MotoGP, το ενδιαφέρον στους τελευταίους γύρους επικεντρώθηκε στην όμορφη μάχη των Maverick Vinales και Jack Miller, που τελικά είχε ως νικητή των Ισπανό, που έτσι κατέκτησε το πρώτο του βάθρο με τα χρώματα της Aprilia.

Τέταρτος ολοκλήρωσε τελικά ο εκπληκτικός Aleix Espargaro, που στο τελευταίο S, στον τελευταίο γύρο του αγώνα, πέρασε και τον Jack Miller και τον Brad Binder, με τον νοτιαφρικανό να ολοκληρώνει τελικά πέμπτος, εμπρός από τον Αυστραλό.

His first Aprilia podium 🥉 What a race for Maverick Viñales as he secures P3 🔥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/r2rmSj9Sgs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2022

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jorge Martin, Joan Mir, Miguel Oliveira και Alex Rins.

Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος αναβατών, ο Fabio Quartararo παραμένει επικεφαλής με διαφορά 21, 58 και 66 βαθμών από τους Aleix Espargaro, Johann Zarco και Francesco Bagnaia.

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου, στο Silverstone της Μ. Βρετανίας.