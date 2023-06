MotoGP – Assen: Pole position και νίκη στο sprint για τον Marco Bezzecchi

Ο Marco Bezzecchi της Mooney VR46 Racing Team δεν είχε αντίπαλο στο Assen, τόσο στη μάχη της pole position όσο και στον αγώνα sprint.

H αυλαία για τον όγδοο αγώνα του MotoGP για το 2023 που πραγματοποιείται στο Assen της Ολλανδίας άνοιξε χθες με τα Practice 1 και 2, στα οποία ο Marco Bezzecchi κυριάρχησε με την Desmosedici GP22 της Mooney VR46 Racing Team γράφοντας το όνομα του στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα και στις δύο περιόδους.

Ο Ιταλός έπραξε το ίδιο και σήμερα το πρωί στο Free Practice, εμπρός από τους Fabio Quartararo, που έδειξε να διαθέτει πολύ καλό ρυθμό αγώνα, και Francesco Bagnaia, ο οποίος «αθόρυβα» φάνηκε να βρίσκει την ταχύτητά του αλλά και τις δέουσες ρυθμίσεις στην GP23 της Ducati Lenovo Team.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις Κατατακτήριες 1, το πολυπόθητη εισιτήριο πήραν εμφατικά οι Johann Zarco και Miguel Oliveira.

Στις Κατατακτήριες 2, που παραδοσιακά ορίζουν τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες σε κάθε αγώνα (και sprint) του MotoGP, ο… μονόλογος του Ιταλού αναβάτη της Mooney VR46 Racing Team συνεχίστηκε, με τον Francesco Bagnaia και τον Maverick Vinales να τον ακολουθούν στην πρώτη τους προσπάθεια για την κατάκτηση της pole position. Στη δεύτερη και τελική έξοδο από τα pit, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 δεν κατάφερε να απαντήσει να απαντήσει στον συμπατριώτη του περιοριζόμενος έτσι στη δεύτερη θέση, πίσω από τον συμμαθητή του στην VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi. Τρίτος κατετάγη ένας ακόμα… συμμαθητής τους, ο Luca Marini, με μια ακόμα μοτοσικλέτα της Ducati.

Τηρουμένων των αναλογιών, η τέταρτη θέση του Fabio Quartararo στο Q2 αποτελεί μια απρόσμενα καλή επίδοση για τον ίδιο και την Yamaha. Δίπλα του, στην δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης, θα βρεθούν οι Brad Binder και Aleix Espargaro. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Johann Zarco, Alex Marquez και Jorge Martin.

Ducati lockout the front row 👏 But Yamaha, KTM and Aprilia are hot on their heels! ⚔️#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/SiwpX4Jy6G — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 24, 2023

MotoGP: Ο αγώνας sprint στο Assen

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα sprint έσβησαν στο Assen με τον Francesco Bagnaia να στρίβει πρώτος, εμπρός από τον Brad Binder που για μια ακόμα φορά έκανε μια πολύ καλή εκκίνηση. Πίσω του ήταν ο Marco Bezzecchi, ακολουθούμενος από τους Fabio Quartararo και Luca Marini.

Όμως, στον δεύτερο μόλις γύρο, ο Ιταλός της Mooney VR46 Racing Team έκανε την κίνηση του περνώντας τον νοτιοαφρικανό της KTM για τη δεύτερη θέση και, αμέσως μετά, τον Francesco Bagnaia για την πρώτη.

Έκτοτε, o Marco Bezzecchi ακολούθησε έναν σταθερό και γρήγορο ρυθμό στην κορυφή, ανοίγοντας μια διαφορά που έφτασε έως και το 1 δλ. από τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ο οποίος «ήλεγχε» τους Brad Binder και Fabio Quartararo που ακολουθούσαν.

Με το πέσιμο όμως της καρό σημαίας, ο Brad Binder δέχτηκε ποινή 3 δλ., με τον νοτιαφριακανό να έχει «παραβιάσει» τα όρια της πίστας δύο φόρες κατά τη διάρκεια του sprint. Έτσι, o αναβάτης της KTM έπεσε στην πέμπτη θέση, πίσω από τον τέταρτο πλέον Aleix Espargaro και τον τρίτο Fabio Quartararo.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jorge Martin, Maverick Vinales, Luca Marini, Enea Bastianini και Alex Marquez.

Μετά την ολοκλήρωση του sprint στο Assen, o Francesco Bagnaia έχει στο τσεπάκι του 169 βαθμούς, με τους Jorge Martin και Marco Bezzecchi να ακολουθούν με 148 και 138 βαθμούς, αντίστοιχα.

Αύριο τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP σβήνουν στις 15:00.