MotoGP: Δύο ακόμα χρόνια στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati για τον Francesco Bagnaia

Όπως είχε ήδη διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, η Ducati καταλήξει σε μία νέα συμφωνία προκειμένου να διατηρήσει στις τάξεις της εργοστασιακής ομάδας τον Francesco Bagnaia για τις σεζόν 2023 και 2024.

Μετά από δύο χρονιές στο MotoGP και στην ομάδα της Pramac, ο πρώην πρωταθλητής στην κατηγορία Moto2 «μετακόμισε» στην Ducati Lenovo Team κερδίζοντας το 2021 τέσσερις νίκες, τερματίζοντας στη γενική κατάταξη του Πρωταθλήματος Αναβατών πίσω από τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Fabio Quartararo.

«Το να είμαι αναβάτης της Ducati στο MotoGP ήταν πάντα το όνειρό μου και το να ξέρω ότι μπορώ να συνεχίσω με την ομάδα της Ducati Lenovo για άλλες δύο σεζόν με κάνει χαρούμενο και περήφανο», δήλωσε ο Francesco Bagnaia, προσθέτοντας.

«Βρήκα ένα ήρεμο περιβάλλον στην εργοστασιακή ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά με αυτή και ξέρω ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί. Τώρα μπορώ να συγκεντρωθώ στο Πρωτάθλημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Claudio, στον Gigi, στον Paolo και στον Davide και όλο το προσωπικό της Ducati Corse. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους με τα αποτελέσματά μου στην πίστα».

