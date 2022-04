MotoGP – GP Αμερικής: Σπουδαία νίκη για τον Enea Bastianini

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στο Circuit Of The Americas, o Jack Miller κατάφερε να στρίψει πρώτος στην αριστερή Τ1 αφήνοντας πίσω του τον χθεσινό pole man, Jorge Martin, αλλά και τον επιθετικό Enea Bastianini που εν τω μεταξύ, πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, προσπέρασε τον Ιταλό Francesco Bagnaia, ο οποίος ένιωθε ζεστή την ανάσα τόσο του Fabio Quartarro, όσο και του Johann Zarco.

Το δίδυμο των Miller-Martin άρχισε να ξεμακραίνει, με τον Enea Bastianini να καιροφυλαχτεί, ενώ πιο πίσω ο Fabio Quartararo έχανε τη μάχη με τον Γάλλο της Pramac Racing φυλάσσοντας έτσι… υποχρεωτικά τα νότα του από τις εξόχως ανταγωνιστικές στο συγκεκριμένο τερέν Suzuki των Alex Rins και Joan Mir.

Aνάμεσα στους δύο, ο πιο επιθετικός και ταχύς απεδείχθη ο Alex Rins, που πέρασε τελικά τον Fabio Quartararo, αλλά και τον Francesco Bagnaia, που εν τω μεταξύ είχε χάσει το ρυθμό του αλλά και τη μάχη και με τον Johann Zarco, που έτσι άρχιζε να… βλέπει βάθρο. Εφάμιλλο σχεδόν ρυθμό με τον ομόσταβλό του είχε και ο Joan Mir, ο οποίος πέρασε εύκολα τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021.

Εξαιρετικό αγώνα είχε πραγματοποιήσει έως τότε και ο… βασιλιάς της COTA, Marc Marquez, ο οποίος είχε μια καταστροφική εκκίνηση. Ωστόσο, ο πάντοτε πεισματάρης Ισπανός κατάφερε γρήγορα, από την 22η θέση στην οποία έπεσε μετά το «στολάρισμα» της RC213V στην εκκίνηση, να ανελιχθεί στη 10η θέση, μόλις 5+ δευτερόλεπτα μακριά από την πρωτοπόρο, Jack Miller.

Λίγο πιο πίσω από την τριπλέτα των Miller, Martin και Bastianini, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην επίθεση του Alex Rins και στον εκπληκτικό ρυθμό του Ισπανού στη σέλα της GSX-RR, ο οποίος στα μισά ακριβώς του αγώνα πέρασε όχι μόνο τον Johann Zarco, αλλά για λίγο και τον Enea Bastianini, μπαίνοντας έτσι δυναμικά στο κυνήγι μιας θέσης στο βάθρο.

Ο Ιταλός της Gressini Racing άρχισε και αυτός με τη σειρά του να… ανεβάζει παλμούς με την GP21, περνώντας εντυπωσιακά τον Jorge Martin, ο οποίος μάλιστα έχασε μια ακόμα θέση από τον Alex Rins. Τόσο ο Ισπανός της Pramac Racing όσο και ο Γάλλος ομόσταβλός του άρχισαν στη συνέχεια να χάνουν έδαφος, με τον πρώτο να πέφτει μέσα σε λίγους γύρους 6ος και ο δεύτερος 9ος, πίσω από έναν εκπληκτικό Marc Marquez, που έτσι ανέβηκε 8ος, πίσω από τον Fabio Quartararo.

Τα τελικά στάδια του αγώνα επεφύλαξαν μια ακόμα αλλαγή – και ίσως τη σημαντικότερη – με τον ταχύτατο Enea Bastianini, που μέχρι εκείνη τη στιγμή τηρούσε στάση αναμονής, να δείχνει τα δόντια του στον Jack Miller, τον οποίο και προσπέρασε, κατακτώντας έτσι επάξια τη δεύτερη νίκη του στη φετινή χρονιά.

Στον τελευταίο μάλιστα γύρο, ο Αυστραλός έχασε και τη δεύτερη θέση, που δίκαια πήγε στον εξαιρετικό επίσης σήμερα, Alex Rins.

Πίσω από τον Jack Miller ολοκλήρωσε, στην τέταρτη θέση, ο Joan Mir, εμπρός από τον Francesco Bagnaia και τον… μάγο του Austin, Marc Marquez, ο οποίος πάλεψε και επικράτησε στο τέλος του Fabio Quartararo.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jorge Martin, Johann Zarco και Maverick Vinales.

Μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αγώνων, ο 24χρονος Enea Bastianini ανακτά την πρωτοπορία στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών έχοντας 61 βαθμούς. Πίσω από τον Ιταλό ακολουθούν οι Alex Rins, Aleix Espargaro, Joan Mir και Fabio Quartararo, με 56, 50, 46 και 44 βαθμούς αντίστοιχα.

Ο επόμενος αγώνας του MotoGP για το 2022 είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα, στο Autódromo Internacional do Algarve της Πορτογαλίας.

