MotoGP – GP Αραγονίας: Σπουδαία νίκη για τον Enea Bastianini

To GP Αραγονίας επεφύλαξε ανατροπές όσον αφορά την εξέλιξη του Πρωταθλήματος Αναβατών, καθώς αμέσως μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο πρωτοπόρος της φετινής κούρσας, Fabio Quartararo, είχε μια «στενή» επαφή με την Honda RC213V του Marc Marquez – όπως και ο Takaaki Nakagami – με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει άδοξα τον αγώνα.

This is a great sight! 🙌

Battered and bruised but so thankful to see @FabioQ20 up, walking and relatively OK! 👍#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/gZByGgg6q9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2022