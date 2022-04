MotoGP – GP Αργεντινής: Ιστορική νίκη για Aleix Espargaro και Aprilia

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στη σχάρα εκκίνησης του τρίτου αγώνα της φετινής χρονιάς στο MotoGP, ο Jorge Martin πήρε την εκκίνηση αφήνοντας πίσω του τον Aleix Espargaro και τον Luca Marini, ο οποίος γρήγορα δέχτηκε την πίεση του Pol Espargaro,

Πολύ καλό ξεκίνημα έκανε και ο Alex Rins, ο οποίος ανέβηκε τέταρτος, εμπρός από τον αναβάτη της Mooney VR46 Racing Team και τον ομόσταβλό του Joan Mir. Ο Fabio Quartararo, σε αντίθεση, «μπλέχτηκε» στο χάος των πρώτων γύρων, πέφτοντας στην 13η θέση, ενώ στον αντίποδα ανοδικά κινήθηκε ο Francesco Bagnaia, που με σταθερά βήματα στους πρώτους γύρους κατάφερε να ανακάμψει από την 14η θέση από την οποία ξεκίνησε τον σημερινό αγώνα.

Στην κορυφή, οι Jorge Martin και Aleix Espargaro είχαν σχηματίσει το δικό τους γκρουπ, με τον Pol Espargaro να ηγείται του δεύτερου, αντέχοντας στη σέλα της RC213V της Repsol Honda στις επιθέσεις των δύο αναβατών της Suzuki. Ωστόσο, ένα μικρό λάθος του έδωσε στον Alex Rins τη δυνατότητα να βρεθεί εμπρός και να διατηρήσει με άνεση την τρίτη θέση.

Πιο πίσω, οι Luca Marini, Maverick Vinales και Francesco Bagnaia έδιναν μία ωραία και «κλειστή» μάχη για την 6η, 7η και 8η θέση. Σε αυτή, ο ετεροθαλής αδελφός του Valentino Rossi ήταν ο μεγάλος χαμένος, με τον Ιταλό να δέχεται μάλιστα την πίεση του Fabio Quartararo που εκμεταλλεύτηκε ένα στιγμιαίο λάθος στα φρένα του Enea Bastianini.

Με την μάχη στην κορυφή να παραμένει αμετάβλητη, έντεκα γύρους πριν το τέλος, ο Pol Espargaro έχασε το μπροστινό της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τον αγώνα, όντας μέχρι και εκείνη τη στιγμή στην τέταρτη θέση.

Στους τελευταίους γύρους του αγώνα στο Termas de Rio Hondo και με τη φθορά του μαλακού πίσω ελαστικού να είναι αυξημένη, ο Aleix Espargaro άρχισε να εξαπολύει τις επιθέσεις του στον Jorge Martin – την ίδια στιγμή, σημειώνοντας ταχύτερα περάσματα στα πρώτα δύο τμήματα της πίστας, ο Alex Rins άρχισε να πλησιάζει τους πρωτοπόρους.

Το τοπίο ξεκαθάρισε πέντε γύρους πριν το τέλος όταν με αποφασιστικό τρόπο ο Aleix Espargaro κατάφερε να προσπεράσει την Ducati του Jorge Martin κερδίζοντας έτσι την πρώτη νίκη στην καριέρα του σε όλες τις κατηγορίες αλλά και την πρώτη για λογαριασμό της Aprilia στο MotoGP.

Πίσω από τον Jorge Martin ολοκλήρωσαν οι δύο Suzuki των Alex Rins και Joan Mir.

Πέμπτος ολοκλήρωσε ο Francesco Bagnaia, κάνοντας έναν εντυπωσιακό αγώνα, έχοντας πίσω του τους Brad Binder, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi και Enea Bastianini.

Ύστερα από την ολοκλήρωση τριών αγώνων, επικεφαλής του Πρωταθλήματος Αναβατών τίθεται ο σημερινός νικητής, έχοντας συγκεντρώσει 45 βαθμούς. Ακολουθούν οι Brad Binder, Enea Bastianini και Alex Rins με 38, 36 και επίσης 36 βαθμούς αντίστοιχα. Ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Fabio Quartararo, έχει τώρα 35 βαθμούς.

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών τα ηνία έχει πλέον η Ducati με 61 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στις ΗΠΑ, στο Circuit Of The Americas.

Aleix Espargaro 🏆

An example of the art of never giving up 👏#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/ECeqLjyswX

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 3, 2022