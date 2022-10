MotoGP – GP Αυστραλίας: Pole position για τον Jorge Martin

Το MotoGP επισκέπτεται αυτό το τριήμερο το Phillip Island της Αυστραλίας, που αποτελεί τον τρίτο αγώνα πριν το πέσιμο της αυλαίας του θεσμού για το 2022. Παρά τις προβλέψεις για βροχή, ομάδες και αναβάτες είχαν να αντιμετωπίσουν στην καλύτερη, κατά γενική ομολογία, πίστα του καλεντάρι μόνο τον έντονο αέρα και τις χαμηλές θερμοκρασίες που παραδοσιακά πλήττουν αυτή την εποχή το συγκεκριμένο τερέν.

Μετά το πέρας των Ελεύθερων Δοκιμών 1, 2, 3 και 4 χθες και σήμερα, σειρά είχαν οι Κατατακτήριες με το πρώτο και δεύτερο σκέλος που ως γνωστόν ορίζουν τη σειρά εκκίνησης εν όψει κάθε αγώνα της Κυριακής. Από το Q1, την πρόκριση κατάφεραν να αποσπάσουν ο Johann Zarco με την Ducati GP22 της Prqamac καθώς και ο Alex Rins με την GSX-RR της Suzuki, αφήνοντας εκτός νυμφώνα τον Enea Bastianini αλλά και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2020, Joan Mir, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του στο πόδι.

Your final two that complete the Q2 runners! 👇 @JohannZarco1 and @Rins42 make it through 👏 #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/4jq1XHc3Oj

Στο Q2 οι δώδεκα αναβάτες που συμμετείχαν έδωσαν μια έντονη μάχη τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη έξοδό τους από τα pits. Στην πρώτη τους απόπειρα, οι Ducati των Francesco Bagnaia και Jorge Martin είχαν τον πρώτο λόγο, με τον επικεφαλής της βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Αναβατών, Fabio Quartararo, να ακολουθεί με διαφορά μόλις 0,120 δλ. Ακολούθησε μία ακόμα Ducati, εκείνη του Marco Bezzecchi.

Εντούτοις, στην τελευταία και πιο καθοριστική επίθεση στο χρονόμετρο την τελευταία λέξη είπε ο Jorge Martin, ο οποίος πήρε τελικά την pole position – την έβδομη στην καριέρα του στο MotoGP. Δεύτερος τελικά θα ξεκινήσει αύριο ο εντυπωσιακός Marc Marquez, με τον Francesco Bagnaia να συμπληρώνει την πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης του αυριανού αγώνα.

On the absolute limit 💨 #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/DQYGCGpSi3

Ο Aleix Espargaro, ο τρίτος διεκδικητής του φετινού τίτλου, θα ξεκινήσει τέταρτος, εμπρός από τον Fabio Quartararo και τον Johann Zarco που συμπληρώνει τη δεύτερη τριάδα. Ταχύς, για μια ακόμα φορά, ήταν ο Luca Marini, που αύριο θα έχει δίπλα του δύο ακόμα Ducati, εκείνη του «τοπικού» Jack Miller και αυτή του Marco Bezzecchi.

Τη δεκάδα συμπληρώνει ο Alex Rins, με χρόνο σχεδόν οκτώ δεκάτων του δευτερολέπτου από τον pole man.

Τα κόκκινα φώτα στη σχάρα εκκίνησης σβήνουν αύριο στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας.

A third pole position of 2022 for @88jorgemartin! 👏

The title contenders are grouped together! Don’t miss tomorrow, it’s going to be blockbuster! 🌶️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/9NailCSUnr

