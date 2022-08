MotoGP – GP Αυστρίας: Τρίτη σερί νίκη για τον Francesco Bagnaia

Ο Francesco Bagnaia οδήγησε αλάνθαστα παίρνοντας στο Red Bull Ring της Αυστρίας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του και την πέμπτη φετινή, εμπρός από τον Fabio Quartararo που αντιστάθηκε με επιτυχία στην ταχύτητα των Ducati.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Francesco Bagnaia πήρε τα ηνία από τον Enea Bastianini, τον χθεσινό με άλλα λόγια pole-man, έχοντας πίσω του τις Ducati των Jack Miller και Jorge Martin, οι οποίοι έβαλαν προσωρινό… φρένο στον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Fabio Quartararo, που στα πρώιμα στάδια του 13ου κατά σεριά αγώνα της χρονιάς στο MotoGP, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.

Από την κορυφή, ο Enea Bastianini τέθηκε από νωρίς εκτός μάχης αφήνοντας τους δύο αναβάτες της Ducati Lenovo Team να μονομαχούν στην κορυφή υπό το βλέμμα του Ισπανού της Pramac και του Fabio Quartararo που με «καθαρό» δρόμο μπροστά του κατάφερνε να αντισταθμίσει με τον πολύ καλό ρυθμό του το μειονέκτημα της Yamaha M1 σε τελική ταχύτητα και στις επιταχύνσεις στις εξόδους των αργών στροφών.

Πιο πίσω, ο Maverick Vinales άρχισε να αυξάνει τον ρυθμό του, ωστόσο μια σύντομη… περιήγηση εκτός πίστας στέρησε από τον Ισπανό της Aprilia κάθε ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα. Στο ίδιο μήκος κύματος, η έτερη Aprilia του Aleix Espargaro, έδειξε από νωρίς να «υποφέρει» από την επιλογή του μαλακού εμπρός ελαστικού.

Πιο πίσω, εξαιρετικό ρυθμό και σταθερότητα έδειχνε ο Luca Marini, που… αθόρυβα κατάφερε να περάσει τις δύο Aprilia.

Στην κορυφή, o Francesco Bagnaia οδηγούσε με ταχύτητα και σταθερότητα μένοντας από το δεύτερο μισό του αγώνα και μετά μακριά από την μάχη των Jack Miller και Jorge Martin, αλλά και σε ασφαλή απόσταση από τον Fabio Quartararo που από το μέσον και μετά έκανε το… ακατόρθωτο: να περάσει τις δύο Ducati και να τερματίσει τελικά στη θέση 2 της γενικής κατάταξης, εμπρός από τον Αυστραλό της Ducati Lenovo Team – ο Jorge Martin τερμάτισε δέκατος τελικά, μετά από μια «σύντομη» πτώση που είχε στη μάχη του τελευταίου γύρου με τον Jack Miller.

Έτσι, ο πολύ καλός σήμερα Luca Marini κατετάγη τέταρτος, εμπρός από τον Johann Zarco που σήμερα δεν κατάφερε να μπει στη μάχη των πρωτοπόρων της κούρσας.

Ο Aleix Espargaro ολοκλήρωσε έκτος, εμπρός από τον Brad Binder με την εργοστασιακή μοτοσικλέτα της KTM και τον Alex Rins, που κράτησε όσο ψηλά μπορούσε τη σημαία της Suzuki μετά και την εγκατάλειψη του Joan Mir στον πρώτο γύρο.

Τη 10άδα, εμπρός από τον Jorge Martin, συμπλήρωσε ο Marco Bezzecchi, με μία ακόμα μοτοσικλέτα της Ducati.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση 13 αγώνων, ο Fabio Quartararo έχει διαφορά 32 και 44 βαθμών από τους Aleix Espargaro και Francesco Bagnaia.

O επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Misano της Ιταλίας.