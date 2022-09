MotoGP – GP Ιαπωνίας: Νίκη για τον Jack Miller

Ο Brad Binder έστριψε πρώτος στη στροφή 1 της ιαπωνικής πίστας, αφήνοντας πίσω του τον Marc Marquez, τον pole man του 16oυ φετινού αγώνα στο MotoGP, που γρήγορα όμως άρχισε να υποχωρεί στις πιο πίσω θέσεις.

Εντούτοις, ο ταχύτερος αναβάτης στον πρώτο γύρο ήταν ο Jorge Martin, ο οποίος πέρασε τον νοτιοαφρικανό της KTM, ενώ ιδιαίτερα επιθετικός ήταν και ο Jack Miller που αποφασιστικά ανέβηκε με την Ducati GP22 στη δεύτερη θέση.

Καταστροφική, σε αντίθεση, εκκίνηση είχε ο Aleix Espargaro, ο οποίος στο γύρο προθέρμανσης αναγκάστηκε να αλλάξει μοτοσικλέτα εκκινώντας τελευταίος από το pit lane.

Ο Αυστραλός της Ducati Lenovo Team έδειξε με το καλημέρα τις προθέσεις και την ταχύτητά του και έκανε την επίθεσή του στον τρίτο κιόλας γύρο, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση, εμπρός από τον Jorge Martin, τον Brad Binder και τον Miguel Oliverira, με τη δεύτερη μοτοσικλέτα της εργοστασιακής ομάδας της KTM, ο οποίος κρατούσε πίσω του τον 8 φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Εν τω μεταξύ, οι δύο πρωτοπόροι της κούρας του Πρωταθλήματος Αναβατών, Fabio Quartararo και Francesco Bagnaia, έμειναν αρκετά πιο πίσω, στις θέσεις 9 και 11, αντίστοιχα.

Στο μέσον του αγώνα, ο Jack Miller κατάφερε να διευρύνει σημαντικά τη διαφορά του από τον Ισπανό της Pramac Racing, οι Luca Marini και Maverick Vinales να κρατούν με πείσμα τις θέσεις 6 και 7, ο Fabio Quartararo να κερδίζει μία θέση και ο Brad Binder να ανακτά από τον ομόσταβλό του την τρίτη θέση.

Στους τελευταίους πέντε γύρους, και με τον Jack Miller να οδεύει ανενόχλητος για μια ακόμα νίκη, ο Francesco Bagnaia ανέβασε ρυθμό και πέρασε τον Enea Bastianini, ενόσω ο Brad Binder πλησίαζε τον Jorge Martin – κάτι που έπραξε και ο Marc Marquez προσπερνώντας εντυπωσιακά τον Miguel Oliveira.

Ο τελευταίος γύρος του αγώνα επεφύλαξε μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον Francesco Bagnaia, ο οποίος στην προσπάθειά του να περάσει τον Fabio Quartararo έκανε το λάθος και έχασε το μπροστινό της GP22 με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τον αγώνα.

⚠️ @PeccoBagnaia CRASHES OUT IN THE LAST LAP! #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/XFGRqHnTnM

Πραγματοποιώντας έναν σοφό και αλάνθαστο αγώνα, ο Brad Bidner φύλαξε δυνάμεις (και ελαστικά) για το τέλος και στον προτελευταίο γύρο πέρασε στη στροφή 2 τον Jorge Martin, ο οποίος περιορίστηκε έτσι στην τρίτη θέση.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Marc Marquez, πέμπτος ο Miguel Oliverira και έκτος ο σταθερός και ταχύς σήμερα, Luca Marini.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Enea Bastianini και Marco Bezzecchi.

A proper thriller went down at Motegi! 💥

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση 16 αγώνων, ο Fabio Quartararo διευρύνει τη διαφορά του από τους Francesco Bagnaia και Aleix Espargaro στους 18 και 25 βαθμούς αντίστοιχα.

That’s P8 and a handful of crucial points for @FabioQ20, as @PeccoBagnaia stumbles into his 5th DNF of 2022 📊

The Frenchman is now 18 points clear of the @ducaticorse rider in the standings 💪#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/TsGiT3WXcm

