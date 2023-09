MotoGP – GP Ινδίας: Περίπατος για τον Marco Bezzecchi

Ο Marco Bezzecchi έκανε περίπατο στο Buddh Internantional Circuit, στο 13ο GP της χρονιάς στο MotoGP, ενώ η πτώση του Francesco Bagnaia έβαλε φωτιά στην κούρσα του πρωταθλήματος αναβατών.

Τα φώτα εκκίνησης έσβησαν σήμερα στο Buddh International Circuit για το 13o GP της χρονιάς στο MotoGP με τον Jorge Martin να στρίβει πρώτος και καθαρά στην Τ1, εμπρός από τις δύο Ducati των Francesco Bagnaia και Marco Bezzecchi.

Ωστόσο, πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, ο Jorge Martin έχασε τα φρένα στο τέλος της μεγάλης ευθείας των 1,2 χλμ., με αποτέλεσμα οι Francesco Bagnaia και Marco Bezzecchi να βρεθούν μπροστά από τον Ισπανό της Prima Pramac.

Στη συνέχεια, ο… αποφασισμένος, ήδη από χθες, Marco Bezzecchi πίεσε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022, περνώντας απαιτητικά πρώτος. Πιο πίσω, εξαιρετική δυναμική από την τέταρτη θέση επέδειξε ο Marc Marquez, ο οποίος πίεζε τον τρίτο Jorge Martin.

Δεκαεπτά γύρους πριν το τέλος, ο επιθετικός Jorge Martin έκανε την κίνηση του, ανεβαίνοντας δεύτερος, με τον Francesco Bagnaia όμως να… επιμένει και να μην χάνει την επαφή, κυνηγώντας τον Ισπανό και δεύτερο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος αναβατών.

Αμέσως μετά, ο Marc Marquez, που «έβλεπε» έως τότε βάθρο, είχε μια πτώση στην Τ1, κάτι που προήγαγε κατά μια θέση τους Fabio Quartararo, Joan Mir και Brad Binder που ακολουθούσαν.

Με τον Marco Bezzecchi να έχει… χαθεί μπροστά, ανοίγοντας μάλιστα μία διαφορά από τους διώκτες του άνω των 5 δλ., ο Francesco Bagnaia βρήκε τον απαραίτητο «χώρο» προκειμένου να περάσει ξανά δεύτερος. Ωστόσο, αμέσως μετά, δεν απέφυγε το λάθος και με μία ακόμα πτώση εγκατέλειψε άδοξα, θα έλεγε κανείς, τον αγώνα.

Με τον Marco Bezzecchi να κατακτά εμφατικά τη νίκη και τον Jorge Martin να κρατά τη δεύτερη θέση, στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο 13ο GP της χρονιάς στο MotoGP ανέβηκε ο Fabio Quartararo, ο οποίος προσπάθησε, χωρίς όμως επιτυχία, στον τελευταίο γύρο να εκμεταλλευτεί ένα ακόμα λάθος στα φρένα του αφυδατωμένου και κατάκοπου μετά το πέσιμο της καρό σημαίας Ισπανού.

DRAMA RIGHT TO THE LINE! 😱 Martin JUST holds on for 2nd! ⚔️#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/rfoJcTYwJO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Brad Binder, σε μια ακόμα καλή εμφάνιση, και πέμπτος ο Joan Mir, που κράτησε ψηλά τη σημαία της Repsol Honda.

Τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Johann Zarco, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Marc Marquez και Raul Fernandez.

Μετά την ολοκλήρωση 13 γύρων στο MotoGP, ο Francesco Bagnaia βλέπει τη διαφορά του από τον Jorge Martin στην κούρσα του πρωταθλήματος αναβατών να ψαλιδίζεται στους μόλις 13 βαθμούς. Τρίτος εξακολουθεί να είναι ο Marco Bezzecchi, με διαφορά 44 βαθμών από τον πρωτοπόρο.

Το επόμενο GP είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στο Motegi της Ιαπωνίας.