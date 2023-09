MotoGP – GP Ινδίας: Pole για τον Marco Bezzecchi, νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Ο Marco Bezzecchi πήρε την pole position, αλλά ο Jorge Martin ήταν τελικά αυτός που πήρε την καρό σημαία στο 13ο sprint της χρονιάς στο MotoGP που πραγαμτοποιείται στην Ινδία, στο Buddah International Circuit.

Το MotoGP επισκέπτεται αυτό το τριήμερο την Ινδία για το πρώτο GP στη χώρα, το οποίο πραγματοποιείται στο θερμό, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, Buddh International Circuit. Χθες, στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 όλοι οι αναβάτες προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους στην πίστα, με τους Marco Bezzecchi, Marc Marquez και Brad Binder να σημειώνουν τους ταχύτερους χρόνους.

Λίγες ώρες αργότερα, στο καθιερωμένο πλέον Practice, οι μοτοσικλέτες της Ducati έδειξαν ακόμα πιο έμπρακτα τη δυναμική τους, με τον Luca Marini από το στρατόπεδο της Mooney VR46 Racing Team να είναι αυτός που «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο, εμπρός από τον Jorge Martin και τον Aleix Espargaro.

Σήμερα, στις Ελεύθερες Δοκιμές 2 και με την πίστα να εμφανίζεται βελτιωμένη ως προς τα επίπεδα πρόσφυσης, o Marco Bezzecchi έδωσε ξανά την απάντησή του, εμπρός από τον Alex Marquez και τις δύο Ducati των Luca Marini και Jorge Martin.

Αμέσως μετά, στo Q1 οι αναβάτες έδωσαν την καθιερωμένη τους μάχη για την πρόκριση στις Κατατακτήριες 1, με τον Raul Fernanzez και Alex Marquez να καταλαμβάνουν τις πολυπόθητες θέσεις 1 και 2. Ωστόσο, ο Ισπανός είχε μια πτώση λίγο πριν το πέρας της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να υποστεί τριπλό κάταγμα πλευρών στην αριστερή πλευρά.

Disaster for @alexmarquez73 on his last flying lap! 💥 He’s secured a Q2 spot but he looked to be in a bit of pain when walking off 😮#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/7HlPj5OlpK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2023

Στo Q2, το οποίο ορίζει τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες τόσο στο sprint όσο και στο GP της Κυριακής σε κάθε γύρο του MotoGP, οι Marco Bezzecchi και Jorge Martin έδωσαν μια όμορφη μάχη με το χρονόμετρο, με τον Ιταλό της Mooney VR46 Racing Team να επικρατεί αποσπώντας εμφατικά την pole position. Τρίτος κατετάγη ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022, Francesco Bagnaia, με τους Luca Marini, επίσης με Ducati, Joan Mir, στην καλύτερη εμφάνισή του φέτος σε Κατατακτήριες, και Marc Marquez να συμπληρώνουν τη δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Johann Zarco, Fabio Quartararo, Maverick Vinales και Aleix Espargaro.

Bez on pole 🌶️

Title rivals behind 👀

Hondas 5th and 6th 👏 We’ll see you for the #TissotSprint later! 🏃‍♂️#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/wiWZYeEL6R — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2023

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Η έντονη βροχή που ήρθε στην ινδική πίστα αμέσως μετά τις Κατατακτήριες έφερε καθυστερήσεις στο αγωνιστικό πρόγραμμα, με τους διοργανωτές να «προσφέρουν» έξτρα χρόνο ελεύθερων δοκιμών για τους αναβάτες όλων των κατηγοριών, σε μια πίστα όμως που είχε ήδη αρχίσει να στεγνώνει.

Extra wet session underway! 🚦 Wet tyres fitted, but it looks like it won’t be long before slicks will work 👀#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/jU3tHq7ksh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2023

Ως εκ τούτου, όλοι οι αναβάτες πήραν εκκίνηση στο ηλιόλουστο, τελικά, Buddah International Circuit για το 13ο sprint της χρονιάς χρησιμοποιώντας τα σλικ ελαστικά του Γάλλου κατασκευαστή. Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Jorge Martin έστριψε πρώτος, όμως ο Luca Marini από την 4η θέση που ξεκίνησε χτύπησε την GP22 του ομόσταβλού του Marco Bezzecchi – o pole man δεν έχασε μεν την ισορροπία του, ωστόσο μετά το συμβάν στην Τ1 έπεσε στην 15η θέση.

Στην κορυφή, ο Francesco Bagnaia ακολουθούσε τον Ισπανό της Primac Pramac, χωρίς όμως να μπορεί να τον απειλήσει, ακολουθούμενος από τις δύο Repsol Honda των Marc Marquez και Joan Mir. Πιο πίσω σε απόσταση αναπνοής ήταν ο Brad Binder και πέμπτος ο Fabio Quartararo.

Τελικά, ο Jorge Martin δεν είχε αντίπαλο για το υπόλοιπο του αγώνα sprint παίρνοντας εμφατικά τη νίκη, εμπρός από τους Francesco Bagnaia και Marc Marquez.

Μετά την πτώση του Joan Mir, ο Brad Binder που προσπάθησε να ανέβει στο βάθρο, ολοκλήρωσε τέταρτος, εμπρός από τον εκπληκτικό Marco Bezzecchi που σε 11 γύρους ανέβηκε 10 θέσεις, ολοκληρώνοντας τελικά στην πέμπτη.

Alarm bells for @FabioQ20! 🚨 Bezzecchi might just catch him if he keeps this pace up! 👀#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/0giRqnctRG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2023

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Fabio Quartararo, Jack Miller, Maverick Vinales, Raul Fernandez και Fabio Di Giannantonio.

Μετά τη νίκη αυτή ο Jorge Martin ψαλίδισε τη διαφορά του από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022 στους 33 βαθμούς. Τρίτος παραμένει ο Marco Bezzecchi, ο οποίος «απέχει» πλέον από τον πρωτοπόρο της κούρσας του πρωταθλήματος αναβατών 69 βαθμούς.

Το GP εκκινεί αύριο στις 13:00 ώρα Ελλάδας.