MotoGP – GP Μ. Βρετανίας: Pole για τον Marco Bezzecchi, νίκη στο sprint για τον Alex Marquez

Οι Alex Marquez και Marco Bezzecchi μοιράστηκαν τις εντυπώσεις σε κατατακτήριες και sprint στα πλαίσια του ένατου φετινού γύρου του MotoGP στο βρεγμένο για την περίσταση Silverstone της M. Βρετανίας.

Το MotoGP επέστρεψε αυτό το τριήμερο μετά από μια μακρά σε διάρκεια διακοπή πέντε εβδομάδων με τον όγδοο γύρο του φετινού θεσμού, ο οποίος λαμβάνει χώρα στο Silverstone της Μ. Βρετανίας. Στο πρώτο σκέλος του αγωνιστικού τριημέρου που ολοκληρώθηκε χθες σε μια πίστα όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο ισχυρός άνεμος δυσκόλεψαν τους αναβάτες, οι εντυπώσεις μοιράστηκαν.

Ταχύτερος στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 – που πλέον δεν προσμετρούν για την πρόκριση στις Κατατακτήριες 2 – ήταν ο Marco Bezzecchi με την Ducati GP22 της Mooney VR46 Racing Team, ενώ στις Δοκιμές που ακολούθησαν λίγες ώρες αργότερα, την άτυπη καρό σημαία πήρε με εντυπωσιακό τρόπο και με διαφορά 0,6 δλ. από τον δεύτερο ο Aleix Espargaro με την RS-GP της Aprilia.

Δεύτερος ολοκλήρωσε ο Jorge Martin με την Ducati GP23 της Prima Pramac, ενώ τρίτη, πίσω από τον Ισπανό, βρέθηκε η RC16 της KTM του Brad Binder. Την πολύ καλή απόδοση της Aprilia επιβεβαίωσε η τέταρτη θέση του Maverick Vinales, ο οποίος άφησε πίσω του τους Johann Zarco και Francesco Bagnaia. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, ο οποίος είχε μια πτώση στο πέρας της διαδικασίας, Jack Miller, Luca Marini και Alex Marquez. Εκτός… νυμφώνος βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι δύο Yamaha των Fabio Quartararo και Franco Morbidelli, ο οποίος αποχωρεί από την ιαπωνική ομάδα στα τέλη του 2023 έχοντας ως αντικαταστάτη του για το 2024 τον τραυματία και για το GP Μ. Βρετανίας, Alex Rins.

A dry day 1 complete! 🏁 It’s highly likely it’ll be all change tomorrow as the weather throws a spanner in the works! 🌧️#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/nOw7FoJ2PU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 4, 2023

Σήμερα Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες στο Silerstone άλλαξαν άρδην την εικόνα με την έντονη κατά περιόδους βροχή να είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, σε συνδυασμό πάντα με τις χαμηλές θερμοκρασίες που άγγιξαν σήμερα τους 12 μόλις βαθμούς Κελσίου.

And you thought tractors were just for farming 😎#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/p3tGfIPKJY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ταχύτερος στο βρεγμένο τερέν της βρετανικής πίστας στις μεσημεριανές Ελεύθερες Δοκιμές 2 ήταν ο Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), ακολουθούμενος από τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή Francesco Bagnaia και τον Πορτογάλο αναβάτη της CryptoDATA RNF MotoGP Team, Miguel Oliveira.

Αμέσως μετά, στις Κατατακτήριες 1, η κατάσταση της πίστας κάθε άλλο παρά βελτιωμένη ήταν καθώς η βροχή συνέχιζε να πέφτει προβληματίζοντας και πάλι τους αναβάτες. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους Franco Morbidelli και Augusto Fernandez να πάρουν τελικά το πολυπόθητο εισιτήριο για τις Κατατακτήριες 2, που παροδοσιακά πλέον ορίζουν τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες τόσο για τον αγώνα sprint όσο και για το GP της Κυριακής.

A completely different story on the other side of the garage! 🔄@FrankyMorbido12 launches through into Q2 along with @Afernandez37! 👏#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/3duzg2uvQJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

Μεγάλος νικητής στο Q2 και pole man, τελικά, ανεδείχθη ο Marco Bezzecchi που παρά την πτώση του στο τέλος της διαδικασίας επιβεβαιώσε για μια ακόμα φορά γιατί αξίζει μια εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati για το 2024. Δεύτερος κατετάγη ο Jack Miller, που παραδοσιακά διακρίνεται για τις επιδόσεις του στο βρεγμένο. Την πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης συμπλήρωσε ο Alex Marquez.

Πίσω τους θα ξεκινήσουν οι Francesco Bagnaia, Augusto Fernandez και Luca Marini, που και αυτός, όπως και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022, δεν απέφυγαν το λάθος στο τέλος του Q2.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jorge Martin, Maverick Vinales, Johann Zarco και Brad Binder, με τον Franco Morbidelli να περιορίζεται στην 11η θέση μη μπορώντας να επαναλάβει τις πολύ καλές επιδόσεις που είδαμε στο Q1.

Bezzecchi will launch from pole later on! 👏 Full results from a very wet qualifying! 👇#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/gRs9v6xWTc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Στον αγώνα sprint, λίγες ώρες αργότερα, οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 16 βαθμούς Κελσίου και την βροχή να σταματά. Ωστόσο, το τερέν της βρετανικής πίστας παρέμενε βρεγμένο, με αποτέλεσμα όλοι οι αναβάτες να εκκινήσουν με την κατάλληλη για τις περιστάσεις γόμα του Γάλλου κατασκευαστή.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Jack Miller ήταν αυτός που πήρε τα ηνία του αγώνα, με τον Marco Bezzecchi να απαντά αμέσως ανακτώντας την κορυφή.

🚦 LET’S GO SPRINTING! 🚦 Another rocketship launch from the KTM but Bez sweeps over his nose! ⚔️#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/MDlqCRiSgD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

Ωστόσο, ο… ανερχόμενος Jorge Martin ήταν αυτός που έδειχνε να έχει τη δεδομένη στιγμή την καλύτερη δυναμική. Κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε καθώς ο Ισπανός της Prima Pramac, όπως και ο Αυστραλός της KTM, άρχισαν ύστερα από τους πρώτους γύρυς να χάνουν έδαφος.

Σε αυτό το «περιβάλλον» το άστρο που έλαμψε ήταν εκείνο του Alex Marquez που με αποφασιστικότητα κατάφερε να ανελιχθεί γρήγορα παίρνοντας αυτός την πρωτοπορία μέχρι και την καρό σημαία του τερματισμού, πίσω από τον Marco Bezzecchi που οδήγησε σταθερά και χωρίς ρίσκα την Ducati GP22 της Mooney VR46 Racing Team.

All eyes on that title fight 👀 He couldn’t match @alexmarquez73‘s pace today, but Marco Bezzecchi scores some crucial points! 🥈#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/Lw1f9d37BV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Maverick Vinales που από τις πιο πίσω θέσεις βρέθηκε γρήγορα μπροστά, έχοντας πίσω του τον Johann Zarco, ο οποίος στον τελευταίο γύρο του sprint πέρασε τον Aleix Espargaro για την τέταρτη θέση.

Έκτος ολοκλήρωσε ο Jorge Martin, μπροστά από τους Jack Miller, Augusto Fernandez, Brad Binder και Miguel Oliveira.

Μετά τον αγώνα sprint, ο Francesco Bagania (14ος σήμερα) βλέπει τον Marco Bezzecchi να έχει από τη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος Αναβατών διαφορά 27 βαθμών, ενώ η απόστασή του από τον τρίτο πλέον Jorge Martin μειώθηκε στους 31 βαθμούς.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP M. Βρετανίας σβήνουν αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδας.