MotoGP – GP Μαλαισίας: Νίκη τίτλου για τον Francesco Bagnaia

Με τις προβλέψεις για βροχή να διαψεύδονται για μια ακόμα ημέρα, τα κόκκινα φώτα στη Sepang της Μαλαισίας έσβησαν με τον Jorge Martin, τον χθεσινό pole-man, να διατηρεί tα πρωτεία. Ωστόσο, ο πλέον εντυπωσιακός ήταν ο Francesco Bagnaia, που πλασαρίστηκε στη 2η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την 9η, εμπρός από τους Enea Bastianini και Marc Marquez.

Πολύ καλή εκκίνηση έκανε και o Fabio Quartararo, που από 12ος… εκτοξεύτηκε με τη Yamaha M1 στην 5η θέση, εμπρός από τον ομόσταβλό του, Franco Morbidelli.

Mε τις τρεις Ducati στην κορυφή να ξεμακραίνουν και τoν Enea Bastianini να πιέζει τον πρωτοπόρο της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών, ο Fabio Quartararo άρχισε να πλησιάζει τον Marc Marquez, τον οποίο και προσπέρασε 16 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας ανεβαίνοντας έτσι στην 4η θέση.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε δύο γύρους αργότερα, με τον Jorge Martin να πέφτει, όντας μέχρι εκείνη τη στιγμή στην κορυφή. Έτσι, επικεφαλής του αγώνα τέθηκε ο Francesco Bagnaia, έχοντας στη ουρά της μοτοσικλέτας του τον Enea Bastianini.

Πιο πίσω, ο Marco Bezzecchi, με μια ακόμα Ducati, άρχισε να ανεβάζει ρυθμό προσπερνώντας τόσο τις δύο Suzuki των Joan Mir και Alex Rins, όσο και τον Marc Marquez, που έδειχνε να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων.

Μάλιστα, ο Ιταλός της VR46 Team δεν άργησε να πιάσει τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή που έως τότε κρατούσε «μοναχικά» την 3η θέση.

Δέκα γύρους πριν το τέλος, ήταν η σειρά του Enea Bastianini να κάνει την κίνησή του και περνώντας εμπρός από τον Francesco Bagnaia πήρε εμφατικά τα ηνία του αγώνα.

Ωστόσο, ο πρωτοπόρος της κούρσας του Πρωταθλήματος Οδηγών δεν κατέθεσε τα όπλα και με χαρακτηριστική ψυχραιμία και αυτοσυγκέντρωση πέρασε ξανά στην κορυφή 6 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

